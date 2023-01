Manchmal ist A4 oder gar A3 nicht groß genug. Manche Druckaufträge erfordern ein größeres Format. Beispielsweise Architektur-, Ingenieur- und Konstruktionsbüros, Bildungseinrichtungen und das Hotel- und Gaststättengewerbe müssen oft großformatige Ausdrucke erstellen.

Der neue ImagePrograf TC-20 von Canon verarbeitet Papiergrößen von A4 bis A1+ als Einzelblatt oder auch von der Rolle. Mit den Abmessungen von 96,8 x 52,5 x 24,5 Zentimetern findet der Drucker dennoch auch in kleineren Büros oder im Home Office Platz.

70-Milliliter-Flaschen für alle vier Farben

Das Drucksystem arbeitet mit vier Tinten auf Farbpigmentbasis. Die Tinten für alle vier Farben Black, Cyan, Magenta und Yellow kommen in 70-Milliliter-Flaschen. Dabei wurden die Flaschen so konzipiert, dass Fehler beim Nachfüllen der Tinte vermieden werden, da für jede Farbe eine andere Flaschenform besitzt und die jeweilige Farbe am Einlass jeder Flasche angezeigt wird. Darüber hinaus wurde ihr Design so angelegt, dass sie leicht zu installieren sind: Durch einfaches Einsetzen in den Tankeinlass beginnt das Auffüllen der Tinte, und wenn ein bestimmter Füllstand erreicht ist, wird dies automatisch gestoppt. Außerdem hat Canon einen Mechanismus entwickelt, der das Verschütten von Tinte verhindern soll.

Mit der Canon Print Inkjet/Selphy-App kann die verbleibende Menge an Rollenpapier und Tinte auf einem Smartphone kalkuliert und bei Bedarf rechtzeitig der Papier gewechselt oder Tinte nachgefüllt werden. Außerdem lässt sich per App die Firmware aktualisieren, um den Drucker auf dem neuesten Stand zu halten.

Kostenlose Software

Zudem stellt Canon kostenlos das umfangreiches Software-Paket "Direct Print Plus" bereit. Damit kann das Layout mehrerer Dateien in verschiedenen Dateiformaten wie PDF, JPEG und TIFF überprüft werden. Dank der Vorschau auf dem Bildschirm lassen sich die Entwürfe direkt ausdrucken, ohne dass eine spezielle Anwendung gestartet werden muss. Durch einfache Auswahl der Papierquelle innerhalb von Direct Print Plus oder eines alternativen Druckertreibers ist der Wechsel zwischen Rollenpapier und Einzelblättern in verschiedenen Größen wie A4, A3 und A1+ realisierbar.

Der ImagePrograf TC-20 ist laut Canon ab sofort verfügbar. Als UVP gibt der Hersteller 990 Euro an.

