Detlev Kühne übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Team Commercial bei Cisco in Deutschland, welches für das Business mit dem hiesigen Mittelstand zuständig ist. Kühne berichtet direkt an Oliver Tuszik, Vice President und Vorsitzender der Geschäftsführung von Cisco Deutschland. Der 49-Jährige folgt damit auf Carsten Heidbrink, der das gesamte Geschäft von Cisco Meraki in der Region EMEAR verantwortet.

In den vergangenen vier Jahren war Detlev Kühne als Head of Strategy, Planning & Operations bei Cisco Deutschland tätig. Zuvor hatte der Diplom-Betriebswirt (FH) verschiedene Positionen im Endkundenvertrieb inne. Kühne kam 1999 von Olicom zu Cisco, wo er bis 2007 als Global Account Manager die Kunden Deutsche Lufthansa und Deutsche Post DHL betreute. Danach führte er bis 2013 als Regional Sales Manager das Team Enterprise im Gebiet Rhein-Main.

"Detlev Kühne weiß genau, worauf es im deutschen Mittelstand ankommt", sagt Oliver Tuszik. "Der deutsche Mittelstand hat längst verstanden, was für eine Riesenchance die Digitalisierung ist. Ich bin überzeugt, dass Detlev Kühne mit seinem Team dem deutschen Mittelstand konkret helfen kann, wenn es darum geht, Digitalisierungsprojekte anzuschieben und zum Erfolg zu führen." (KEW)

