Einmal im Jahr trifft sich die HP-Gemeinde zur großen internationalen Partnerkonferenz. In diesem Jahr hat sich der Hersteller Nashville im US-Bundesstaat Tennessee aus Austragungsort ausgesucht.

Bereits vor Konferenzbeginn hat HP nun bekannt gegeben, welche Partner sich eine besondere Auszeichnung verdient haben. Unter den Preisträgern finden sich eine Reihe von HP-Partnern aus dem deutschsprachigen Raum, die Awards in einigen der wichtigsten Kategorien abräumen konnten. "Wir sind begeistert von den herausragenden Leistungen unserer deutschen Partner und gratulieren ihnen herzlich zu ihren wohlverdienten Auszeichnungen", freut sich Hartmut Husemann, Channel Director Germany bei HP. Deren Engagement und Innovationskraft seien ein wesentlicher Bestandteil des gemeinsamen Erfolgs. "Wir danken ihnen für ihre kontinuierliche Unterstützung und freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen des HP Amplify Programms", bekräftigt der HP-Channel-Chef.

Auszeichnungen für Also und Bechtle

Als Distributor of the Year wurde Also ausgezeichnet. HP und Also verbindet eine langjährige enge Partnerschaft. HP honoriert auch, dass Also das Portfolio erweitert hat und neben Notebooks und Druckern nun auch die Poly Reihe an Headsets und Videokonferenzlösungen anbietet. So können Also-Kunden das gesamte HP Portfolio aus einer Hand bekommen.

Software and Solutions Partner of the Year wird Bechtle. Laut HP war Bechtle besonders im Security-Bereich sehr aktiv und implementierte die HP Wolf Security Lösungen bei einer Reihe renommierter Kunden - darunter bei der Stadt Stuttgart. HP Wolf Security ist außerdem Teil des Bechtle Security Offering. Generell ist die Sparte Software & Solutions eine elementare Komponente des gemeinsamen Wachstumsplans von HP und Bechtle.

Notebooksbilliger.de, MediaMarkt Saturn, Jacob und Aristik

Im Multi-Channel-Segment wurden Notebooksbilliger.de sowie MediaMarkt Saturn Deutschland ausgezeichnet. Notebooksbilliger.de erhielt den Award in der Kategorie Personal Systems & Sustainability. Als einer der ersten 5-Sterne-Partner in Deutschland erreichte das Unternehmen mit fünf Sternen die höchste Stufe des HP Nachhaltigkeitsprogramms HP Amplify Impact. Darüber hinaus erzielte Notebooksbilliger.de in einem eher rückläufigen PC-Markt zweistelliges prozentuales Wachstum. Ähnlich erfolgreich wuchs MediaMarkt Saturn Deutschland in der Drucker-Sparte. Das Unternehmen verzeichnete ebenfalls einen Anstieg im zweistelligen Prozentbereich.

Jacob und die Aristik wurden beide als Commercial Partner of the Year ausgezeichnet. Jacob bekommt den Award in der Sparte Personal Systems, Aristik im Drucker-Segment. Jacob habe die Hybrid Future of Work Strategie von HP verinnerlicht und wachse in diesem Bereich vor allem mit den Compute- und Poly Produkten, heißt es von HP. Besonders hervorzuheben seien die Flexibilität und das Engagement des Unternehmens.

Aristik ist einer der umsatzstärksten HP Partner im Managed Print Services (MPS) Segment. Zu den Leuchtturm-Projekten gehört für HP der Abschluss mit der Stadt Regensburg. Neben MPS und Security ist Aristik auch in punkto Nachhaltigkeit ein Vorreiter: Sie sind 4-Sterne-Partner des Amplify Impact Programms.

