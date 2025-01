Das "Top Employers Institute" ermittelt Jahr für Jahr, welche Unternehmen als attraktive Arbeitgeber gelten. Der Zertifizierung geht eine mehrstufige Evaluierung voraus. Zuerst erhalten alle Kandidaten einen umfangreichen Fragebogen. Dabei werden insgesamt 20 Bewertungskriterien abgefragt, unter anderem Unternehmens- und Personalstrategie, Maßnahmen zur Akquise und Bindung von Beschäftigten, Qualität der Arbeitsumgebung, betriebliches Gesundheitsmanagement, Weiterbildungschancen und Karriereförderung. In persönlichen Gesprächen mit Arbeitnehmern prüft das "Top Employers Institute" danach den Wahrheitsgehalt des vom Arbeitgeber ausgefüllten Fragebogens.

Zu den "Top Employers" 2025 zählen in Deutschland 27 IT-Unternehmen, darunter unter anderem Adesso, Bechtle, NTT Data, Schwarz Digits, T-Systems und andere. Bechtle hat insbesondere in den Bereichen Arbeitsumgebung und Arbeitgebermarke, Unternehmensethik und Integrität sowie bei Nachhaltigkeit überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Sabine Bader, Leiterin Human Resources bei Bechtle, freut sich über die erneute Zertifizierung und ist stolz, nachweislich zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland zu gehören: "Die Auszeichnung bestätigt und motiviert uns gleichermaßen, dauerhaft ein attraktiver Arbeitgeber mit tollen Arbeitsbedingungen, spannenden, und verantwortungsvollen Aufgaben sowie mit herausragenden Entwicklungsperspektiven zu bleiben", meint die HR-Chefin.

NTT Data ist eines von nur 17 weltweit tätigen Unternehmen, das den globalen "Top Employer" Award erhalten hat. Norbert Rotter, CEO der Deutschland-Niederlassung, freut das natürlich sehr: "Der Award unterstreicht, dass der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht. Als global agierendes Unternehmen bauen wir auf das Engagement und die Expertise unserer mehr als 16.000 Mitarbeiter. Ein großes Danke geht auch an unsere HR-Abteilung, die dafür sorgt, dass unsere Kollegen ihr Potenzial bei uns voll entfalten können und wir neue Talente für uns gewinnen", so Rotter weiter.

Neben der globalen Auszeichnung erhielt NTT DATA auch regionale Zertifizierungen als "Top Employer 2025" in 33 Ländern in Asien, Europa, Latein- und Nordamerika, so auch in Deutschland.

Adesso wurde zum ersten Mal als "Top Employer 2025" in Deutschland geehrt. Die Juroren loben vor alle die von Adesso bereitgestellten Entwicklungsmöglichkeiten für die eigenen Mitarbeiter. Auch die Weiterbildungsangebote werden positiv bewertet. Überdurchschnittlich gut schneidet Adesso zudem beim Onboarding neuer Beschäftigter ab. Sehr gut kam beim "Top Employers Institute" das Bürokonzept des Dortmunder IT-Dienstleisters an. Demnach sorgen die modernen Raumkonzepte für eine angenehme und komfortable Arbeitsatmosphäre, die Kreativität, Kommunikation und Teamarbeit fördert.

Für Kristina Gerwert - als Adesso-Vorständin unter anderem auch für den Bereich Human Resources zuständig - ist die Auszeichnung ein Ansporn, sich weiterhin um das Wohl der Belegschaft zu kümmern: "Das wertvolle Feedback der unabhängigen Auditoren in Verbindung mit den Rückmeldungen unserer Mitarbeier hilft uns sehr, gezielt Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten. So können wir uns von Jahr zu Jahr weiterentwickeln."



