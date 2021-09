Shopping per Livestream ist ein großer Trend in China. Die Livestream-Shopping-Plattform Sosho will das Format nun auch in Deutschland etablieren. Hinter der Plattform stehen die Kreativagentur Noga, der Creative Producer Benjamin Held und Buzzbird, eine Agentur für Influencer-Marketing. Zum Start Anfang September bietet die Plattform 29 Produkte an, die jeweils über eigene Live-Shows verkauft werden. Die erste Show moderiert der aus seiner Zeit als MTV-Moderator bekannte Patrice Bouédibéla.

Zum Portfolio gehören Grillsaucen, Gewürzmischungen, Duschgels und Seifen, Makeup-Utensilien, Yoga-Zubehör und ein Balanceboard. Bekleidung (eine Wollmütze für 54 Euro, ein Paar Socken für 16 Euro und ein T-Shirt für 64 Euro) sollen demnächst dazukommen. IT- und Elektronikprodukte werden nicht angeboten, wahrscheinlich, weil in diesem Bereich Vergleichbarkeit und Preistransparenz zu groß sind.

"Digitales Shoppingerlebnis im Showformat"

Mit Shopping per Livestream verspricht Sosho Marken ein "digitales Shoppingerlebnis im Showformat, das Einkaufs-Komfort und Gemeinschaftserlebnis zusammenbringt". Damit helfe man "Brands, den neuen Abverkaufs-Trend für sich zu nutzen und ihre Produkte im Webshop von Sosho zu vertreiben." Als Begründung dafür, warum die das tun sollten, verweist man auf die Entwicklung in China. Dort sei Livestream E-Commerce längst ein profitables Geschäft und werde der darüber 2020 erwirtschaftete Umsatz auf knapp 160 Milliarden Dollar geschätzt - eine Verdoppelung gegenüber 2019.

Hierzulande testen bisher vor allem Unternehmen wie Douglas oder Tchibo die Möglichkeiten von Livestream-Shopping. "Für kleinere und mittlere Brands ist der Weg zur Umsetzung von Live Shopping Shows dagegen bisher eher schwierig, da sie zum einen häufig keinen direkten Zugang zu Influencern haben, zum anderen fallen für die benötigten Software-Lösungen hohe Kosten an, gleichzeitig müssen Kapazitäten für die konzeptionelle und technische Umsetzung der Shows bereitgestellt werden" sagt Stefan Amtmann, Geschäftsführer von Noga "Um genau diese Lücke zu füllen, haben wir Sosho gegründet."

"Einkaufs-Touren mit Entertainment-Faktor"

Frank Schönewerk, Chief Strategy Officer bei Buzzbird, ergänzt "Creators kennen ihre Community genau und ko¨nnen so Produkt und Vermarktung perfekt an die Bedu¨rfnisse und Anforderungen der Zielgruppe anpassen - das steigert Glaubwu¨rdigkeit und Vertrauen in die Marke. Influencer nehmen ihre Follower bei Sosho mit auf virtuelle Einkaufs-Touren mit Entertainment-Faktor. So wird Online-Shopping zu einem Gemeinschaftserlebnis." Zuschauer haben zusätzlich die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, mit den Hosts vor der Kamera zu interagieren und können auch Vorschläge für Produkte machen, die auf der Plattform gelistet werden sollen.

Sosho bietet jeweils etwa 45-minütige Live-Formate mit einer Mischung aus Infotainment und "originell inszenierter Show", die "eher an interaktive Samstagabendshows erinnern, als an Verkaufsmonologe", versprechen die Anbieter. "Der großartige Vorteil der Shoptainment-Show ist, dass die Customer Journey nicht unterbrochen wird. Von der Produktvorstellung bis zum Button 'Kaufen' verbleiben die Zuschauer in der Show - alles läuft nahtlos", erklärt Benjamin Held, Mitgründer von Sosho.