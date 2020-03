Nach der Absage des Mobile World Congress in Barcelona, des CloudFests in im Europa-Park und zahlreicher anderer Großveranstaltungen trifft die Coronavirus-Krise nun auch die für 17. bis 19. März in Hannover geplante IT-Mittelstandsveranstaltung Twenty2x. Für das vielfach als "Cebit-Nachfolger" gesehene Event habe das Gesundheitsamt der Region Hannover empfohlen, die Hinweise des Robert-Koch-Instituts zu Maßnahmen zur Gesundheitssicherung bei der Ausrichtung von Veranstaltungen zu beachten.

"Die Auflagen sind von der Deutsche Messe kurzfristig nicht realisierbar. Zudem würde deren Umsetzung dazu führen, dass die störungsfreie Durchführung der Veranstaltungen in einem Maße beeinträchtigt wäre, dass der mit der geplanten Ausrichtung angestrebte Veranstaltungszweck weder für die Aussteller, noch für die Besucher nicht oder nur mit erheblichen Einschränkungen erreicht werden könnte", teilt die Deutsche Messe AG heute mit. Daher habe man beschlossen, die Twenty2x auf den 23. bis 25. Juni zu verschieben.

Für die Veranstaltung waren die Hallen 7 und 8 sowie das Convention Center auf dem Messegelände in Hannover eingeplant. Es hatten sich knapp 200 Aussteller angemeldet und waren auf fünf Bühnen Vorträge von rund 200 Sprechern eingeplant.

Zahlreiche weitere IT-Veranstaltungen abgesagt oder verschoben

Die Messe München hatte den für den 3. und 4. März geplanten Cybersecurity-Summit "Command Control", zu dem rund 1.500 CISOs, Geschäftsführer, Risk-Manager und Datenschutzbeauftragte erwartet wurden, am 29. Februar ebenfalls schon recht kurzfristig abgesagt. Auch der vom Cyber Security Cluster Bonn e.V. für den 11.März in Bonn geplante Cyber Security Tech Summit Europe 2020, für den sich bereits rund 2000 Besucher registriert hatten, wurde "im Interesse der Gesundheit aller Gäste und Partner" verschoben.

Wie Dirk Backofen, Vorstandsvorsitzender des Cyber Security Cluster Bonn e. V. und Leiter Telekom Security mitteilte, versucht man derzeit einen Ersatztermin wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte zu finden. Die diversen Frühjahrsevents der Distribution in Deutschland dürften jetzt auch auf dem Prüfstand stehen.

In den USA wurde aufgrund des Virus COVID-19 bereits die Facebook-Entwicklerkonferenz F8 abgesagt. Die von HP von 24. bis 26. März im kalifornischen Anaheim geplante, weltweite Partnerkonferenz "Reinvent 2020" wurde auf einen noch nicht genannten Termin im Frühherbst verschoben. Auch in Europa fielen den Vorsichtsmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus bereits einige Veranstaltungen zum Opfer, darunter etwa die für Anfang April in Paris geplante Kunden- und Partnerveranstaltung von Schneider Electric.