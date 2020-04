Das ursprünglich für den 26. März 2020 als Präsenzveranstaltung geplante Aktionärstreffen werde am 19. Juni 2020 rein digital durchgeführt, teilte der Dax-Konzern am 29. April 2020 in Bonn mit.

Zudem hält die Deutsche Telekom unverändert an ihrem Dividendenvorschlag fest. Demnach sollen die Aktionäre weiterhin eine Ausschüttung von 0,60 Euro je Anteilsschein erhalten, hieß es. (dpa/ad)