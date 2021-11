Die in München neugegründete Allterco Europe GmbH soll den Vertrieb des bulgarischen Herstellers in Europa voranbringen. Als CEO wurde hier Wolfgang Kirsch inthronisiert - der frühere Geschäftsführer der MediaMarktSaturn Gruppe. Als anerkannter Experte in Sachen Consumer Electronics und soll er Alltercos Europageschäft ausbauen - durch indirekten Vertrieb und professionelles Marketing in den einzelnen europäischen Ländern forcieren.

Seiner Ansicht nach ist die Ausgangslage von Allterco speziell im deutschsprachigen Raum vielversprechend: Schon heute macht Unternehmen einen erheblichen Teil seines Umsatzes in Zentraleuropa - dies gilt insbesondere für die Flaggschiff-Produktlinie Shelly.

Gregor Bieler, das neue Mitglied des Advisory Boards von Allterco, agiert seit Sommer 2021 also CEO EMEA bei dem Data-Mastery-Anbieter Aparavi. Zuvor war er als General Manager bei Microsoft für das Partnergeschäft verantwortlich. Bieler soll bei Allterco die Expansion in Europa vorantreiben. "Das Potenzial im Bereich Smart Home ist riesig", meint Bieler. "Mit der richtigen Strategie können wir nicht nur diejenigen erreichen, die uns schon kennen und lieben, sondern auch diejenigen überzeugen, die sich bisher noch nicht oder kaum mit dem Thema Heimautomatisierung auseinandergesetzt haben. Mit Wolfgang Kirsch haben wir dafür einen erfahrenen Experten und ich als Chairman des Advisory Boards werde mich bestmöglich einbringen, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen", so Bieler abschließend.

Bis 2018 war Kirsch in leitender Position bei der MediaMarktSaturn Retail Group tätig - zum Schluss als Chief Operating Officer (COO). Nachdem er die Expansion des Retailers in zahlreiche Länder vorangetrieben hatte, verantwortete er zuletzt über 16 Länder hinweg unter anderem den Aufbau von Eigenmarken, die Digitalisierung des Handelsgeschäfts und die Verknüpfung der Online- und Offline-Kanäle. Nach dem Ausscheiden bei MediaMarktSaturn hat Kirsch über seine eigene Beratungsfirma im Auftrag von Private-Equity-Unternehmen internationale Konzerne und Mittelständler bei der digitalen Transformation und dem Aufbau von Direct-to-Consumer-Geschäften unterstützt.

"Das Thema Smart Home ist bereit für die Breitenanwendung und Shelly bietet technisch ideale Voraussetzungen, um hier zu einem führenden Player zu werden", sagte Wolfgang Kirsch. "Gemeinsam mit dem Handel in ganz Europa möchten wir dafür sorgen, dass Kunden die Möglichkeiten der neuen Technologien verstehen und nutzen." Die "alte Welt" soll so zum Vorreiter in Sachen "digitale Tools für daheim" werden.