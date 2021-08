Bereits Ende September 2021 wird Gietl das Unternehmen verlassen, um in Österreich eine neue Herausforderung anzunehmen. Karsten Wildberger, seit August 2021 in Personalunion CEO der MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy und derer Retail Group, übernimmt zusätzlich den Verantwortungsbereich von Florian Gietl, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Fast 30 Jahre war Gietl bei MediaMarktSaturn tätig. Vor der Station als Deutschland-Chef führte er neun Jahre die Geschäfte des Retailers in Österreich an. Davor arbeitete Gietl bei mehreren Beteiligungen der Media Saturn Holding, zwischenzeitlich war er auch in der Portugal-Niederlassung beschäftigt. Seine Karriere bei MediaMarktSaturn startete der Manager in der Innsbrucker Filiale. Unter der Führung von Florian Gietl hat sich MediaMarktSaturn Deutschland - die mit Abstand größte Landesgesellschaft des Unternehmens - unter teilweise schwierigen Rahmenbedingungen sehr stabil entwickelt, heißt es.

Zumindest für das Online-Geschäft kann der Retailer dies auch mit Zahlen belegen: Von April bis Juni 2021 sind Ceconomys E-Commerce-Umsätze um 3,3 Prozent auf 1,494 Milliarden Euro angestiegen. Damit trugen die Online-Erlöse über ein Drittel zum Gesamtquartalsumsatz von Ceconomy in Höhe von 4,407 Milliarden Euro bei.

Und so bedauert es Ceconomy-CEO Wildberger aufrichtig, dass sich Florian Gietl mit Blick auf seine künftige Lebensplanung entschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen, um eine neue Führungsaufgabe in seiner österreichischen Heimat zu übernehmen. "Ich hätte ihn gerne weiterhin in unserem Management-Team gesehen. Zugleich hab` ich Verständnis dafür, dass er nach knapp 30 Jahren bei MediaMarktSaturn noch einmal etwas anderes machen will, zumal in seinem Heimatland. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und seine Leidenschaft, mit der er unser Unternehmen in den vergangenen drei Jahrzehnten mitgeprägt hat."

Im Zuge der Veränderungen in der Geschäftsführung der deutschen Landesgesellschaft rückt Co-COO Jörg Bauer in die Geschäftsführung von MediaMarktSaturn Deutschland auf und übernimmt als Geschäftsführer Sales die alleinige Verantwortung für den Vertrieb. Die weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung bleiben von der Neuordnung unberührt: Daniel Bossert fungiert weiterhin als Geschäftsführer Finanzen, Sven Degezelle als Geschäftsführer Commercial.

