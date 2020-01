Die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der in Deutschland im Festnetz und Mobilfunk gesurft wird, hat sich seit August 2019 verbessert. Die schlechte Nachricht: In den anderen Ländern haben sich die Internet-Verbindungen in der gleichen Zeit stärker verbessert, sodass Deutschland noch weiter im internationalen Vergleich abgerutscht ist.

Das ist jedenfalls die Erkenntnis, wenn man sich den Speedtest Global Index vom Dezember 2019 genauer anschaut. Im Mobilfunk landet Deutschland mit 36,41 Mbps auf Platz 46 und verliert damit im Vergleich zum Vormonat drei Plätze. Im Festnetz liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 76,53 Mbps. Wie im Vormonat landet Deutschland damit nur auf Platz 38.

Die globale Durchschnittsgeschwindigkeit liegt im Mobilfunk bei 32,01 Mbps im Download (12,02 Mbps im Upload) und im Festnetz bei 73,58 Mbps (Upload: 40,39 Mbps). Im Dezember 2018 lag die globale Durchschnittsgeschwindigkeit noch bei 25,06 Mbps mobil und 54,33 Mbps im festen Breitband.

Laut dem Speedtest-Ranking surfen die Nutzer mobil in vielen europäischen Ländern weiterhin deutlich schneller als in Deutschland (76,53 Mbps). Etwa in den Niederlanden (Platz 7, 67,08 Mbps), Norwegen (Platz 8, 66,91 Mbps) und Bulgarien (Platz 9: 63,98 Mbps). Auf Platz 1 landet unverändert Südkorea mit 103,18 Mbps.

Im festen Breitband ist Singapur mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 200,12 Mbps unverändert auf Platz 1. Mit etwas Abstand und 164,88 Mbps landet Hongkong auf dem zweiten Platz, gefolgt von Monaco mit 148,91 Mbps. Auch in Rumänien (Platz 4, 144,92 Mbps) wird im Schnitt deutlich schneller als in Deutschland (36,41 Mbps) gesurft.

Die Schweiz landet im Mobil-Ranking auf Platz 11 mit 58,57 Mbps und im Breitband-Ranking sogar auf Platz 6 mit 144,31 Mbps. Österreich kann sich ebenfalls mit Platz 21 (48,94 Mbps) zumindest im Mobil-Internet vor Deutschland platzieren. Im Festen-Breitband-Internet landet Österreich aber mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 51,91 Mbps nur auf Platz 54.

