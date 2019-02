Im Rahmen dieser Studie befragte IDG Research 2018 zum zweiten Mal im Auftrag der Publikationen COMPUTERWOCHE und ChannelPartner Anwenderunternehmen in Deutschland zum Einsatz von Managed Services und Cloud-Diensten und zur Rolle, die sie IT-Dienstleistern und Service Providern bei der Umsetzung dieser Projekte beimessen.

Die Studie gewährt außerdem einen Einblick in die künftigen IT-Strategien und Entscheidungsprozesse der Anwender von Managed- und Cloud-Services 2019.

Breite Datenbasis

Insgesamt bewerteten 1.155 Kunden dabei 1.588 Managed-Services & Cloud-Projekte. Befragt wurden die CIOs, IT-Leiter, IT-Administratoren, Geschäftsführer, Fachbereichsleiter der Anwenderunternehmen. Die Befragung lief vom 15. Oktober bis 20. Dezember 2018.

Auf Basis dieser Umfrage verleihen COMPUTERWOCHE und ChannelPartner bei Channel meets Cloud die Awards "Bester MSP 2019".

Die Sieger stehen bereits fest. Wenn Sie wissen wollen, wer zu Deutschlands kundenfreundlichsten Managed Service Providern Deutschlands gehört, und was sie von ihnen noch lernen könnnen, dann sollten Sie an dem großem Channel meets Cloud-Kongress am 28. Februar 2019 in München teilnehmen. Hier geht es zur Anmeldung:

