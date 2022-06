Nach über zwei Jahren durften wir die begehrten Awards für die kundenfreundlichsten Managed Service Provider Deutschlands wieder persönlich den Gewinnern überreichen. Genauso wie in den vergangenen vier Jahren haben wir auch 2022 die Kunden der Managed- und Cloud Service Provider gefragt, wie sich ihre Zusammenarbeit mit den sie betreuenden MSPs und CSPs gestaltet.

Die Umfrage hat für ChannelPartner das Marktforschungsunternehmen iSCM-Institute durchgeführt und auch die Ergebnisse ausgewertet. Dabei hat der unabhängige Marktforscher COMPUTERWOCHE-Leser, also ausschließlich Anwenderunternehmen, zur Qualität ihrer Zusammenarbeit mit ihren Managed Service Providern (MSP) befragt. Insgesamt haben sich 1.305 Kunden an der Umfrage beteiligt.

Befragt wurden CIOs, IT-Leiter, IT-Administratoren, Geschäftsführer und Fachbereichsleiter der Anwenderunternehmen. Die Umfrage lief von November 2021 bis Januar 2022. Ins Ranking der besten MSPs aufgenommen wurden all die IT-Dienstleister, deren Leistungen jeweils von mindestens zehn Kunden aus Non-IT-Branchen bewertet wurden.

Punkte-Skala statt Schulnoten

Bisher wurden die verschiedenen Kriterien bei der Bewertung der MSPs (Beratungskompetenz im Vorfeld, Beitrag des Dienstleisters zur Verbesserung der Prozesse, Unterstützung während der Transition usw.) mit Schulnoten 1 bis 6 bewertet. Dieses Jahr haben wir das Bewertungssystem auf eine den Net Promoter Score (NPS) umgestellt.

Kunden konnten ihre MSP-Partner dabei auf einer Punkteskala von 0 (je nach Fragestellung: sehr schlecht bzw. äußerst unwahrscheinlich) bis 10 (je nach Fragestellung: sehr gut bzw. höchst wahrscheinlich) bewerten. Das hat es uns ermöglicht, eine noch filigranere Ergebnisauswertung vorzunehmen.

Die vier Umsatzklassen

Um eine faire Grundlage für die Award-Verleihung zu gewährleisten, wurden die bewerteten Service Provider je nach ihren Jahresumsätzen 2020 in insgesamt in vier Umsatzklassen eingeteilt. Damit stellen wir sicher, das IT-Dienstleister mit ähnlichem Kundenzuschnitt miteinander verglichen werden.

Und das sind die vier Umsatzklassen:

Umsatzklasse 4: Service Provider mit einem Jahresumsatz bis 50 Millionen Euro

Umsatzklasse 3: Service Provider mit einem Jahresumsatz über 50 Millionen bis 250 Millionen Euro

Umsatzklasse 2: Service Provider mit einem Jahresumsatz über 250 Millionen bis 1 Milliarde Euro

Umsatzklasse 1: Service Provider mit einem Jahresumsatz über 1 Milliarde Euro

Unter 50 Millionen Euro Jahresumsatz

In der Umsatzklasse bis 50 Millionen Euro haben in diesem Jahr 20 Managed Service Provider den Sprung ins Ranking geschafft. Auf den dritten Platz in dieser Umsatzklasse hat es Mahr EDV geschafft. Damit wiederholten die Berliner ihren Erfolg aus dem Jahr 2020. Und das war dieses Jahr beileibe nicht die einzige Auszeichnung für Mahr EDV - das Unternehmen gilt auch als "Top-Arbeitgeber im Mittelstand" und "Leading Employer".

Auf Rang 2 in der Umsatzklasse 4 wurde Mate iT von ihren Kunden gehievt. Letztes Jahr hat es noch knapp nicht für einen Podestplatz gereicht. Damit konnte der erst vor 8 Jahren gegründete Spezialist für Cloud Services und Webanwendungen seinen Aufwärtstrend erfolgreich fortsetzen.

Sieger 2022 unter den MSPs mit Jahresumsätzen unter 50 Millionen Euro darf sich Celos nennen. Genauso wie Mate iT in Baden-Württemberg beheimatet, konnte das Systemhaus aus Ulm seine Kunden von den eigenen Leistungen überzeugen. Hoch anzuerkennen ist auch Celos' soziales Engagement. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine und der damit zusammenhängenden steigenden Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, unterstützt Celos die Tafel Neu-Ulm.

50 bis 250 Millionen Euro Jahresumsatz

Zehn Managed Service Provider sind in der Umsatzklasse 3 (50 bis 250 Millionen Euro) gelistet. Den dritten Platz errang hier die ORBIT Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme mbH. Die Bonner Tochter der Detecon International ist Spezialist für individuelle System- und Softwarelösungen. Bei seinen Kunden punktete das Unternehmen vor allem mit exzellent kurzen Reaktionszeiten und bei der Prozessoptimierung.

Der zweite Platz in der Umsatzklasse 3 ging an den Vorjahressieg Medialine. Kunden schätzen an diesem MSP vor allem dessen hohe Beratungskompetenz sowie die Sicherheit und Stabilität der Services. Mit den besten Bewertungen aus dem Rennen ging in dieser Umsatzklasse die Kramer & Crew GmbH & Co. KG. Das Kölner Unternehmen sieht sich als IT-Regisseur, der Kunden persönlich durch die Prozesse der digitalen Transformation führt. Und offenbar gelingt das Kramer & Crew sehr gut. Kunden bescheinigten diesem MSP Topp-Leistungen bei Beratungskompetenz, Prozessoptimierung, Unterstützung bei der Transition und schnelle Reaktionszeiten.

250 Millionen bis 1 Milliarde

Sechs Unternehmen wurden von Kunden als empfehlenswerte Managed Service Provider in der Umsatzklasse 2 (250 Millionen bis eine Milliarde Euro Jahresumsatz) gewählt. Platz drei ging hier an ACP. Das besondere an dem IT-Dienstleister aus Österreich mit starker Präsenz in Deutschland. Dort sind die Mitarbeiter Eigentümer ihrer Firma und offenbar zahlt das auch für die Kunden aus. Sie sind mit ihrem MSP hoch zufrieden und bescherten ACP (letztes Jahr zweiter) erneut einen Platz auf dem Gewinnertreppchen.

Dieses Jahr auf den zweiten Rang hoch geklettert ist Controlware - im Vorjahr fünfter. Kunden honorierten vor allem die hohe Beratungskompetenz, die Sicherheit und Stabilität der Services und die einfache Zusammenarbeit mit den Netzwerk- und Security-Dienstleister.

Konica Minolta konnte den Titel des Vorjahres als Bester MSP in Umsatzklasse2 verteidigen. Das Unternehmen erweiterte sein Kernportfolio rund um Managed Print Services erfolgreich weiter und konnte bei Kunden mit Beratung bei Digitalisierungs-Projekten und beim Managen von IT-Infrastruktur stark punkten.

Über eine Milliarde Euro Jahresumsatz

In der Umsatzklasse 1 (über eine Milliarde Euro Jahresumsatz) sind fünf MSPs gelistet. Der Vorjahressieger Cancom wurde dieses Mal dritter. An Cancom schätzen die Kunden vor allem das breite Service-Portfolio, kurze Reaktionszeiten, die einfache Skalierbarkeit der Dienste und die Einhaltung von SLAs. Und die Münchner haben noch viel vor: Bis 2025 wollen sie Nummer 1 unter den Hybrid-IT Service-Providern in der DACH-Region werden.

In diesem Jahr schaffte SVA den Sprung ins Ranking der besten MSPs - und das gleich auf den zweiten Platz. Als herausragend bewerteten die Kunden vor allem die Breite des Portfolios, die Einfachheit der Zusammenarbeit und die Transparenz der Angebote des

Der starke Fokus von SoftwareOne auf Cloud-basierte Dienstleistungen, kombiniert mit einem internen Transformationsprogramm kam bei den Kunden sehr gut an und sie erklärten den weltweit agierenden IT-Dienstleister zum besten MSP in der Umsatzklasse 1. Hervorragende Bewertungen gab es vor allem für die Beratungskompetenz, die einfache Zusammenarbeit, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und kurze Reaktionszeiten des Deutschland-weit agierenden IT-Dienstleisters.

Wir gratulieren allen platzierten Managed Service Providern!