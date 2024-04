Bereits seit 2017 befragen wir jedes Jahr Anwender, um von ihnen zu erfahren, mit welchen Managed Service Providern (MSP) sie am liebsten zusammenarbeiten. Und Jahr für Jahr sind es meist andere Unternehmen, die ganz vorne liegen. Das deutet auf die enorme Dynamik des MSP-Marktes hin.

Neue Managed Service Provider kommen auf den Markt, andere wiederum werden übernommen und deren Brands verschwinden von der MSP-Landschaft. Aber es gibt auch einige alte Bekannte, die es jedes Jahr aufs Neue ins Ranking schaffen und sogar das Treppchen erklimmen.

Das Design der Umfrage

2024 haben es insgesamt 44 der weit über 600 erwähnten MSPs ins Ranking geschafft und damit fünf weniger als 2023. Die Befragung wurde von dem unabhängigen Marktforschungsunternehmen iSCM Institute durchgeführt. Insgesamt gaben 1.316 (im Vorjahr: 1.437) Kunden ihr Voting ab. Sie haben 940 (im Vorjahr 974) Managed-Service- und Cloud-Projekte bewertet. Befragt wurden CIOs, IT-Leiter, IT-Administratoren, Geschäftsführer und Fachbereichsleiter in den Anwenderunternehmen. Die Befragung lief vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Januar 2024.

Abgefragt wurden Kriterien in der Zusammenarbeit mit den MSPs wie:

Beratungskompetenz im Vorfeld

Transparenz des Angebots und Bestellprozesses

Beitrag des Dienstleisters zur Verbesserung der Prozesse

Portfolio-Breite

Geschwindigkeit der Bereitstellung von Diensten

Unterstützung bei der Transformation von IT-Prozessen und Effizienzsteigerung

Reaktionszeiten und Verfügbarkeiten (24x7 Service Desk)

Sicherheit, Stabilität, Hochverfügbarkeit der Dienste

Skalierbarkeit der Dienste und Flexibilität

Einhaltung vereinbarter SLAs

Preisleistungsverhältnis

Einfachheit des Bezugs und der Abrechnung von Services

Unkomplizierte Zusammenarbeit

1 st st- und 2 nd nd-Level-Support

Branchenkompetenz

User Help Desk

In jeder dieser Kategorien konnten Kunde ihre MSP-Partner auf einer Punkteskala von -100 (je Fragestellung: sehr schlecht bzw. äußerst unwahrscheinlich) bis +100 (= sehr gut bzw. höchst wahrscheinlich) bewerten.

Die Auswertung

Das iSCM Institute hat auch die Auswertung des Kundenfeedbacks für uns übernommen. Die Punktewerte der einzelnen MSPs werden - wie schon 2022 - nach dem Prinzip des Net-Promotor-Scores (NSP) berechnet, die auch sehr komplexe Mittel- und Durchschnittswerte berücksichtigt. Auf diese Weise gewährleisten wir eine ebenso höchst valide wie filigrane Ergebnisauswertung.Im Vergleich zum Vorjahr war eine Anpassung des Berechnungsverfahrens erforderlich, wodurch die Werte der beiden Jahre nur bedingt miteinander vergleichbar sind.Bei Interesse kann Ihnen das iSCM Institute Vorjahresvergleiche im Rahmen der angebotenen Services erstellen. Bei Interesse können Sie sich sehr gerne an Rudi Aunkofer werden, der Ihnen hierfür ein entsprechendes Angebot unterbreiten (rudi.aunkofer@iscm-institute.com).

Die vier Umsatzklassen

Um eine faire Grundlage für die Award-Verleihung zu gewährleisten, werden die Ergebnisse der Umfrage in vier Umsatzklassen ausgewertet. Als Klassifizierungsmerkmal gilt der Jahresumsatz, den die Managed Service Provider 2023 in der DACH-Region erwirtschaftet haben.

Umsatzklasse 4: MSPs mit einem Jahresumsatz unter 50 Millionen Euro

Umsatzklasse 3: MSPs mit einem Jahresumsatz zwischen 50 und 25 Millionen Euro

Umsatzklasse 2: MSPs mit einem Jahresumsatz zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Euro

Umsatzklasse 1: MSPs mit einem Jahresumsatz über einer Milliarde Euro

Umsatzklasse 4: unter 50 Millionen Euro

In der Umsatzklasse 4 hat niteflite networxx die den dritten Rang erobert. Das von dem Ehepaar Maximilian und Susanne Pfister 2003 gegründeter Unternehmen aus dem oberbayrischen Weilheim ist bei den von ChannelPartner, Computerwoche und dem iSCM Institute erhobenen Umfragen zur Kundenzufriedenheit stets ganz vorne dabei. In dem Ranking "Bester IT-Dienstleister 2023" beispielsweise belegte die niteflite networxx GmbH in ihrer Umsatzklasse den hervorragenden vierten Platz.

Das Unternehmen betreut 120 Kunden mit 15 bis 500 IT-Arbeitsplätzen. Dabei sorgt niteflite networxx eigener Aussage zur Folge nicht nur für einen reibungslosen operativen IT-Betrieb bei diesen Kunden, sondern unterstützt sie auch aktiv bei der Entwicklung ihrer IT-Strategie. Die veröffentlichten Kundenreferenzen bestätigen diese Aussage.

Deutschlands zweitbester MSP 2024 in der Umsatzklasse 4 ist die Ext-Com IT GmbH. Das noch relativ junge Systemhaus aus München betreut über 300 Kunden - kleine und mittelständische Firmen in der Region, und gilt nachgewiesener Maßen als Datenschutzexperte. Und wie Ext-Com IT-Geschäftsführer Micha Pfisterer betont, kommt sein Team auch mit gemischten IT-Umgebungen (Windows, Linux, MacOS) wunderbar zurecht. Einen hervorragenden Ruf hat sich die Ext-Com IT GmbH außerdem bei der Akquise von Azubis via Social Media erworben.

Den ersten Platz in der in der Umsatzklasse 4 hat sich ebenfalls ein bayerischer Managed Service Provider gesichert. Bereits 1981 gegründet, ist die Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG mittlerweile an drei Standorten in Schwaben (Nördlingen, Augsburg und Ulm) vertreten. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 80 Mitarbeiter, davon zehn Auszubildende. Der Team-Geist ist hier großgeschrieben (TEAM) und mit dem Motto "Tut etwas Außergewöhnliches miteinander" versehen.

Auch Kutzschbach schneidet in den halbjährlich von ChannelPartner, Computerwoche und dem iSCM Institute erhobenen Rankings regelmäßig sehr gut ab: 2023 ist das Unternehmen als sechs-bester IT-Dienstleister in der Umsatzklasse 4 ausgezeichnet worden, nun ist man ganz vorne dabei. Wir gratulieren allen 21 ins Ranking der Umsatzklasse 4 aufgenommenen Managed Service Providern!

Die besten MSPs mit weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz (Umsatzklasse 4)

Rang 2024 Unternehmen 1 Kutzschbach 2 Ext-Com IT GmbH 3 niteflite networxx GmbH 4 Axsos AG 5 link protect GmbH 6 Celos Computer GmbH 7 Basic Support Plus GmbH & Co. KG 8 Schneider & Wulf EDV-Beratung GmbH & Co. KG 9 unique projects GmbH & Co. KG 10 Merkl IT GmbH 11 Kaemi GmbH 12 netcos GmbH 13 Rabb IT Solutions GmbH 14 bytewerk GmbH 15 Biteno GmbH 16 AirITSystems GmbH 17 adesso as a service GmbH 18 Net at Work GmbH 19 aconitas GmbH 20 purtel.com GmbH 21 esko-systems GmbH & Co. KG - part of connexta

Umsatzklasse 3: zwischen 50 und 250 Millionen Euro

In der Umsatzklasse 3 gibt es 2024 (übrigens genauso wie in der Umsatzklasse 4) drei neue erstplatzierte Managed Service Provider. Den zweiten Platz sicherten sich gleich zwei Unternehmen mit der identischen Bewertung durch ihre Kunden.

Die MR Datentechnik Vertriebs und Service GmbH mit Standorten in München, Nürnberg, Würzburg, Bamberg, Bayreuth und mittlerweile auch im niedersächsischen Melle kommt nur bei ihren Kunden super an, auch als Arbeitgeber schneidet das Unternehmen Jahr für Jahr hervorragend ab und ist stets und den 50 arbeitnehmerfreundlichsten Unternehmen Bayerns zu finden.

2023 konnte das Unternehmen einen Jahresumsatz in Höhe von 220 Millionen Euro vermelden, so dass MR Datentechnik schon recht bald in die Umsatzklasse 2 aufsteigen könnte (über 250 Millionen Euro Jahresumsatz).

Als Deutschlands zweitbester MSP in der Umsatzklasse 3 darf sich auch die Fernao Magellan GmbH rühmen. Als eine von insgesamt zwölf Firmen innerhalb der Fernao-Group hat sich die Fernao Magellan GmbH ganz dem Thema Security verschrieben. Das Unternehmen ist ISO 27001- und ISO 14001-zertifiziert und bietet seine Managed Security Services von zehn Standorten aus bundesweit an. Die Geschichte der Company reicht bis ins Jahr 1992 zurück, als die Magellan Netzwerke GmbH gegründet wurde.

Platz 1 in der Best-MSP-Umsatzklasse 3 belegt Medialine. Die Unternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Sobernheim hat 2023 gleiche mehrere Firmen übernommen, unter anderem Cyberdyne, GID und MentIQ, so dass auch hier ein baldiger Aufstieg in die Umsatzklasse 2 (über 250 Millionen Euro Jahresumsatz) zu erwarten ist. Mittlerweile ist Medialine deutschlandweit an 19 Standorten vertreten, hinzu kommt die komplette Abdeckung Österreichs mit fünf Filialen und ein Entwicklungsstandort in Rumänien. Das 1999 gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 500 Mitarbeiter und versorgt mehr als 2.000 Kunden mit Managed Services.

Wir gratulieren allen zwölf ins Ranking der Umsatzklasse 3 aufgenommenen Managed Service Providern!

Die besten MSPs mit einem Jahresumsatz zwischen 50 und 250 Millionen Euro (Umsatzklasse 3)

Rang 2024 Unternehmen 1 Medialine EuroTrade AG 2 Fernao Magellan GmbH 2 MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH 4 Kramer & Crew GmbH & Co. KG 5 TechniData IT-Gruppe 6 K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH 7 operational services GmbH & Co.KG 8 Skaylink GmbH 9 NetPlans GmbH 10 enthus GmbH 11 Profi Engineering Systems AG 12 q.beyond AG

Umsatzklasse 2: zwischen 250 Millionen und 1 Milliarde Euro

In der Umsatzklasse 2 lieferten sich in diesem Jahr sechs Kandidaten einen heißen Wettbewerb um die Top-Platzierungen - und es waren die gleichen wie im Vorjahr: ACP, Axians, Controlware, Konica Minolta Business Solutions, netgo und Ratiodata. Doch das Rennen ging 2024 anders als 2023 aus: Dieses Jahr ist Ratiodata SE Deutschlands kundenfreundlichster Managed Service Provider unter den Anbietern mir Jahresumsätzen zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Euro.

Der IT-Dienstleister aus Münster ist bereits seit über 50 Jahren am Markt tätig und hat sich im Laufe der Zeit auf Kunden mit hohen regulatorischen Anforderungen spezialisiert, also vorwiegend auf Banken und Versicherungen. Etwa Unruhe kam bei Ratiodata auf, als Vorstandssprecher Martin Greiwe Mitte Februar 2024 ankündigte, das Unternehmen verlassen zu wollen - wohl nicht ganz freiwillig, wie der plötzliche und unerwartete "Entschluss" nahelegt.

Den zweite Platz in der Umsatzklasse 2 errang netgo - im Vorjahr noch Sieger. Der aus Borken im Münsterland stammende MSP hat seinen Unternehmenssitz nach Berlin verlegt und ist weiter - vorwiegend anorganisch - gewachsen. Mit Waterland als Finazinvestor im Hintergrund hat netgo im März 2024 den Datev-Spezialisten msystems übernommen, ebenfalls aus dem Datev-Universum stammen die im Mai 2023 akquirierten IT-Dienstleister, im November 2023 kam ein Cloud Service Provider dazu.

Platz 3 in der Umsatzklasse 2 sicherte sich Konica Minolta Business Solutions - im Vorjahr noch Vierter. Mittlerweile bietet die deutsche Dienstleistungstochter des japanischen Druckererstellers weit mehr als alle mit dem Dokumenten-Management verbunden Services. Der komplette moderne IT-Arbeitsplatz wird mittlerweile von Konica Minolta Business Solutions gemanagt - inklusive aller Microsoft 365-Dienste. Zusätzlich hat sich das Unternehme bei seinen Kunden einen sehr guten Ruf im Bereich Cyber-Security erworben.

Sowohl ACP (Rang 4) als auch die fünftplatzierte Controlware GmbH haben sich bei ihren Kunden mit exzellenten Reaktionszeiten und Verfügbarkeiten, etwa dem 24-7-Service-Desk, ausgezeichnet. Axians (Platz 6) überzeugte mit guter Unterstützung bei der Transformation der IT-Prozesse.

Wir gratulieren allen sechs ins Ranking der Umsatzklasse 2 aufgenommenen Managed Service Providern!

Die besten MSPs mit einem Jahresumsatz zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Euro (Umsatzklasse 2)

Rang 2024 Unternehmen 1 Ratiodata SE 2 netgo group GmbH 3 Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH 4 ACP IT Solutions 5 Controlware GmbH 6 Axians Deutschland

Umsatzklasse 1: über eine Milliarde Euro

In der Umsatzklasse 1 (über eine Milliarde Euro) gelang in diesem Jahr fünf IT-Dienstleistern der Sprung ins Ranking: Bechtle, Cancom, SoftwareOne, SVA und T-Systems.

Zu Deutschlands bestem MSP in dieser Umsatzklasse wurde wie im Vorjahr SVA System Vertrieb Alexander gekrönt. Der IT-Dienstleister aus Wiesbaden hat seine Kunden ganz besonders hinsichtlich der Transparenz und der Breite des eigenen Angebots samt und trug wesentlich zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse bei seinen Kunden bei.

Die Nummer 2 in der Umsatzklasse 2 SoftwareOne überzeugte ihre Kunden insbesondere bei der erfolgreichen Transformation der IT-Prozesse und bei der Erhöhung deren Performance. Die drittplatzierte Cancom SE punktete mit ihrer sehr guten Branchenkompetenz, auch die Zusammenarbeit mit dem Münchner Systemhaus gestaltete sich nach Ansicht der Kunden relativ unkompliziert.

Die viertplatzierte Bechtle AG kam bei Ihre Kunden mit ihrem 1stst- und 2ndnd-Level-Support sehr gut an. Gute Noten gab es auch den einfachen Bezug und die transparente Abrechnung der gelieferten IT-Services. T-Systems auf Rang fünf konnte mit der Vielfalt an Managed Services vorne landen.

Wir gratulieren allen fünf ins Ranking der Umsatzklasse 1 aufgenommenen Managed Service Providern!

Die besten MSPs mit einem Jahresumsatz über einer Milliarde Euro (Umsatzklasse 1)

Rang 2024 Unternehmen 1 SVA System Vertrieb Alexander GmbH 2 SoftwareONE Deutschland GmbH 3 Cancom SE 4 Bechtle AG 5 T-Systems International GmbH

Und das sind die Ergebnisse der Vorjahre:

Die besten MSPs 2023

Die besten MSPs 2022

Die besten MSPs 2021