Die kundenfreundlichsten Managed Service Provider (MSP) Deutschlands zeichnen wir bereits seit 2017 aus. Dafür lassen wir von dem unabhängigen Marktforschungsunternehmen iSCM Institute Kunden der wichtigsten MSPs Deutschlands befragen.

Und so wurden auch vom 25. November 2024 bis zum 31. Januar 2025 über 1.500 Anwender zu ihren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den sie betreuenden Managed Service Providern in den vergangenen 24 Monaten befragt. Genau 1.531 CIOs, IT-Leiter, IT-Administratoren, Geschäftsführer und Fachbereichsleiter aus Anwenderunternehmen erteilten uns schließlich darüber Auskunft. Sie haben insgesamt 1.548 Managed- und Cloud-Service-Projekte mit ihren MSPs bewertet.

Abgefragt wurden dabei Kriterien wie:

Beratungskompetenz im Vorfeld

Transparenz des Angebots und des Bestellprozesses

Beitrag des Dienstleisters zur Verbesserung der Prozesse

Portfolio-Breite

Geschwindigkeit bei der Bereitstellung von Diensten

Unterstützung bei der Transformation von IT-Prozessen und Effizienzsteigerung

Reaktionszeiten und Verfügbarkeiten (24x7 Service Desk)

Sicherheit, Stabilität und Verfügbarkeit der Dienste

Skalierbarkeit der Dienste und Flexibilität

Einhaltung vereinbarter Termine und SLAs (Service Level Agreements)

Preisleistungsverhältnis

Einfachheit des Bezugs und der Abrechnung von Services

Allgemeine Zufriedenheit bei der Zusammenarbeit mit dem MSP

1st- und 2nd-Level-Support

Branchenkompetenz

User Help Desk

In jeder dieser Kategorien konnten Kunden ihre MSP-Partner auf einer Punkteskala von -100 (je Fragestellung: sehr schlecht bzw. äußerst unwahrscheinlich) bis +100 (= sehr gut bzw. höchst wahrscheinlich) bewerten.

Die Auswertung

Das iSCM Institute hat auch die Auswertung der Kundenfeedbacks für uns übernommen. Die Punktewerte der einzelnen MSPs werden - wie schon 2024 - nach dem Prinzip des Net-Promotor-Scores (NPS) berechnet, die auch sehr komplexe Mittel- und Durchschnittswerte berücksichtigt. Auf diese Weise gewährleisten wir eine ebenso höchst valide wie filigrane Ergebnisauswertung.

Insgesamt wurden 700 Managed Service Provider aus Deutschland bewertet. Ins Ranking haben es aber nur 57 MSPs geschafft, weil sie von mindestens zehn Kunden aus nicht-IT-Branchen bewertet wurden und einen Mindest-NPS-Wert erhielten.

Die vier Umsatzklassen

Um eine faire Grundlage für die Award-Verleihung zu gewährleisten, wurden die Ergebnisse der Umfrage - wie 2024 - in vier Umsatzklassen ausgewertet. Als Klassifizierungsmerkmal gilt der Jahresumsatz, den die Managed Service Provider 2024 in der DACH-Region erwirtschaftet haben.

Umsatzklasse 4: MSPs mit einem Jahresumsatz unter 50 Millionen Euro

Umsatzklasse 3: MSPs mit einem Jahresumsatz zwischen 50 und 25 Millionen Euro

Umsatzklasse 2: MSPs mit einem Jahresumsatz zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Euro

Umsatzklasse 1: MSPs mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro

Das das Geschäft mit Managed Services ein sehr dynamisches ist, belegt die Tatsache, dass ständig neue junge MSPs bei uns ins Ranking aufrücken, insbesondere unter den prämierten MSPs mit Jahresumsätzen bis zu 50 Millionen Euro dürfen wir viele Unternehmen begrüßen, die der breiten Öffentlichkeit bisher noch nicht so bekannt waren.

Für die in dieser Umsatzklasse drittplatzierte IBH IT-Service GmbH gilt das aber nicht. Der IT-Dienstleister wurde unmittelbar nach der Wende 1991 in Dresden gegründet und wird von Computerwoche und ChannelPartner regelmäßig seit 2014 als ein von Kunden präferierter IT-Dienstleister ausgezeichnet, zuletzt 2024. 2025 überzeugte die IBH IT-Service GmbH ihre Kunden auch mit ihren Managed Services.,

Dabei punktete das Dresdner Unternehmen in vielerlei Hinsicht, etwa mit seiner Branchenkompetenz (Platz 1 unter allen MSPs). Denn IBH liefert Rechenzentrumsdienstleistungen an Unternehmen aus dem unteren Mittelstand (bis zu 250 Mitarbeiter bzw. 50 Millionen Euro Jahresumsatz) - vorwiegend in Sachsen. Darunter finden sich Kliniken, öffentliche Einrichtungen in Dresden und Umgebung, aber auch kleiner Industriebetriebe in der Region.

In der Kundengunst noch etwas besser hat die CNS GmbH abgeschnitten. Das Systemhaus aus Gelsenkirchen gibt es auch schon seit 30 Jahren, mit der Übernahme der niederrheinischen Sealnet GmbH hat das Unternehmen aus dem Ruhrpott seinen Wirkungskreis deutlich erweitert.

Seit Jahresbeginn 2023 ist CNS ist Teil der Deutschland-weit agierenden Valley IT-Group, die ihrerseits ihr MSP-Geschäft forciert. Allerdings agieren die unter ihrem Dach Unterschlupf gefundenen Unternehmen wie CNS, PKN, Integer, Amalphi, Real Cloud und Weiss IT noch weitgehend autark. Und so hat es auch Integer in unser MSP-Ranking geschafft - auf Platz 8 in der Umsatzklasse 4.

Sieger unter den MSPs mit Jahresumsätzen unter 50 Millionen Euro ist die WeDoIT Group. Der Startup aus München - gegründet 2022 - hat sich von Anfang an der Cyber-Security verschrieben. Der Fokus liegt dabei auf PKI (Public Key Infrastructure), MDR (Managed Detection & Response) und Identitätsmanagement. Der G-Data Partner hat seine Kunden insbesondere bezüglich Preis-Leistungs-Verhältnis (Platz 1 unter allen MSPs) und bei der Skalierbarkeit von Managed Services (ebenfalls Platz 1) überzeugt.

Die besten MSPs mit weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz (Umsatzklasse 4)

Rang Unternehmen 1 WeDoIT Group 2 CNS GmbH - Part of VALLEY IT GROUP 3 IBH IT-Service GmbH 4 Kupper IT GmbH 5 BS2 Systemhaus GmbH (connexta Gruppe) 6 vectano GmbH 7 dualutions GmbH 8 integer GmbH - Part of VALLEY IT GROUP 9 Pusch-Data GmbH 10 Vije Computerservice GmbH 11 Axsos AG 12 Celos Computer GmbH 13 link protect GmbH 14 MXP GmbH 15 Provectus Technologies GmbH 16 Merkl IT GmbH 17 Systrade GmbH 18 unique projects GmbH & Co. KG 19 Logiphys 20 Nösse Datentechnik GmbH & Co. KG 21 Kutzschbach 22 Netz16 GmbH 23 niteflite networxx GmbH 24 K&K Networks GmbH 25 netcos GmbH 26 Biteno GmbH 27 IDKOM AG (connexta Gruppe) 28 Net at Work GmbH 29 Bürosysteme Irrgang & Lange GmbH & CO. Vertriebs KG 30 Lmbit GmbH

Umsatzklasse 3: zwischen 50 und 250 Millionen Euro

Im Gegensatz zur Valley IT Group tendiert die teccle group nun immer stärker dazu, unter dem Gruppen-Brand aufzutreten. Und das scheint bei Kunden zu fruchten, wie die Platzierung als drittbester MSP in der Umsatzklasse 3 (zwischen 50 und 250 Millionen Euro) belegt.

Mittlerweile besteht die teccle group aus 17 Mitgliedern und beschäftigt nun über 700 Mitarbeiter an 19 Standorten. Der Jahresumsatz der Gruppe dürfte 2024 die 150 Millionen Euro-Marke übertroffen haben.

Mittlerweile ist auch die Zahl der Einzelunternehmen unter dem Dach der teccle group auf zwölf gesunken. Beigetragen hat dazu unter anderem auch die Gründung der teccle wave GmbH - eines Zusammenschlusses der bisher eigenständig agierenden teccle-Mitglieder aConTech, Fellofox und Smea IT im Oktober 2024.

Als MSP hat die teccle group ihre Kunden vor allem in Sachen "Reaktionszeit" (Platz 1 unter allen MSPs) und "Effizienzanstieg" (Platz 3) überzeugt. Auch vielen anderen Kategorien hat die Gruppe gut bis sehr gut abgeschnitten und sich somit den dritten Platz redlich verdient.

Die Profi AG hat es in den Vorjahren mehrmals geschafft, in das Ranking der kundenfreundlichsten MSPs Deutschland aufgenommen zu werden. Umso erfreulicher ist es also für den IT-Dienstleister, vom elften auf den zweiten Rang aufgestiegen zu sein. Das Unternehmen aus Darmstadt hat die Nachfolge an der Spitze vorbildlich geregelt. Seit 2023 führen Piotr Staczek und Lutz Hohmann die Profi AG an.

1984 gegründet hat der IT-Dienstleister 2023 einen Jahresumsatz von 173 Millionen Euro erzielt. Anfang 2025 hat die Profi AG einen Rahmenvertrag mit dem Bundesinnenministerium abgeschlossen, das Auftragsvolumen könnte bis auf 160 Millionen Euro anwachsen. Das könnte das Systemhaus aus Darmstadt sogar in eine Umsatzklasse höher (über 250 Millionen Euro) hinaufkatapultieren.

Als MSP punktet die Profi AG bei ihren Kunden vornehmlich beim Preis-Leistungs-Verhältnis (Platz 2 unter allen MSPs) und bei der Abrechnung von Managed Services (Platz 1).

Ebenfalls ein alter Bekannter unter den in Deutschland prämierten MSPs ist MR-Datentechnik. Im Vorjahr noch zweiter, hat das Nürnberger Systemhaus 2025 die Nase ganz vorn. Mit 184 Millionen Euro Jahresumsatz bewegt sich MR-Datentechnik in ähnlichen Gefilden wie die Profi AG, hat aber in einigen Kriterien besser abgeschnitten als die Hessen, zum Beispiel bei der Portfoliobreite (Platz 2 unter allen MSPs) und bei der Transparenz des Angebots (ebenfalls Platz 2). Ansonsten lagen beide Unternehmen in etwa gleichauf.

Die besten MSPs mit einem Jahresumsatz zwischen 50 und 250 Millionen Euro (Umsatzklasse 3)

Rang Unternehmen 1 MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH 2 PROFI Engineering Systems AG 3 teccle group 4 NetPlans GmbH 5 SCALTEL GmbH & Co. KG 6 Syntax Systems GmbH & Co. KG 7 NOBIX GROUP GmbH 8 TechniData IT-Gruppe 9 K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH 10 fernao magellan 11 WIIT AG 12 Medialine Group 13 enthus GmbH 14 Converge Technology Solutions Germany GmbH

Umsatzklasse 2: zwischen 250 Millionen und 1 Milliarde Euro

Insgesamt sechs MSPs mit Jahresumsätzen zwischen einer Viertel- und einer Milliarde Euro haben es ins Beste-Ranking geschafft. Die netgo group wurde dritte, nach einem zweiten Platz im Vorjahr. Bei dem vom Finanzinvestor Waterland gehaltenten IT-Dienstleister agiert seit September 2024 der ex-Axians-Chef Jacques Diaz als CEO. Seitdem haben einige namhafte Manager das Unternehmen verlassen, unter anderem Matthias Lorz, Andreas Törok, Philipp Mölders, Andreas Knols und Oliver Mauss.

Nach dem vierten Rang im Vorjahr hat es ACP 2025 aufs Treppchen geschafft, und das gleich auf Platz 2. Prominentester Zugang beim österreichischen Provider war der ex-Cancom-Manager Werner Schwarz. Nächstes Jahr wird ACP wohl eine Umsatzklasse höher aufsteigen, denn die Jahresumsätze der Gruppe in der DACH-Region dürften dann die Eine-Milliarde-Euro-Marke überschritten haben.

Sieger in der Umsatzklasse 2 ist zum wiederholten Mal Konica Minolta Business Solutions. Obwohl aus dem Druckerumfeld abstammend, überzeugte dieser MSP seine Kunde mit einem breiten Portfolio an Managed Services.

Die besten MSPs mit einem Jahresumsatz zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Euro (Umsatzklasse 2)

Rang Unternehmen 1 Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH 2 ACP IT Solutions 3 netgo group GmbH 4 Controlware GmbH 5 Ratiodata SE 6 DATAGROUP

Umsatzklasse 1: über eine Milliarde Euro

Gleich sieben Umsatzmilliardäre haben es ins Ranking der besten MSPs Deutschlands geschafft. Axians ist - bedingt durch den Umsatzanstieg in der DACH-Region - eine Umsatzklasse höher aufgestiegen und hat dort auf Anhieb den dritten Platz erobert.

Der Dauersieger SVA muss 2025 mit dem zweiten Platz vorliebnehmen. Völlig überraschend kletterte T-Systems an die Spitze in der Umsatzklasse 1. Ausschlag gebend hierfür waren die hervorragenden Kundenbewertungen der Telekom-Tochter beim User-Helpdesk und hinsichtlich ihrer Portfoliobreite.

Die besten MSPs mit einem Jahresumsatz über einer Milliarde Euro (Umsatzklasse 1)

Rang Unternehmen 1 T-Systems International GmbH 2 SVA System Vertrieb Alexander GmbH 3 Axians Deutschland 4 CANCOM SE 5 SoftwareONE Deutschland GmbH 6 Computacenter AG & Co. oHG 7 Bechtle AG

Wir gratulieren allen 57 in die Rankings aufgenommenen Managed Service Providern!

