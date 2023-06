Ronald Wiltscheck widmet sich bei ChannelPartner schwerpunktmäßig den Themen Software, KI, Security und IoT. Außerdem treibt er das Event-Geschäft bei IDG voran. Er hat Physik an der Technischen Universität München studiert und am Max-Planck-Institut für Biochemie promoviert. Im Internet ist er bereits seit 1989 unterwegs. Alle Artikel des Autors

Am 17. Mai 2023 haben Cancom AS und die MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG ein Joint-Venture gegründet. Die Cancom Financial Services GmbH soll Kundenprojekte vorfinanzieren.