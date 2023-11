In unserer digital vernetzten Welt, in der Technologien sich ständig weiterentwickeln, sind deutsche Unternehmen fortwährend neuen Herausforderungen ausgesetzt. Eine der größten gegenwärtigen Herausforderungen ist der Fachkräftemangel, besonders spürbar in der IT-Branche. Als Teamleiter im Bereich Client & Mobility erlebe ich täglich, wie unsere Kunden mit diesem Mangel ringen. Dennoch existieren innovative Methoden, mit denen Unternehmen diese Hürde meistern können. Ein solcher Ansatz ist Device as a Service (DaaS).

DaaS ist weit mehr als die Ausstattung der Mitarbeiter mit den aktuellen Geräten. DaaS steigert die Attraktivität eines Unternehmens als Arbeitgeber, setzt wichtige Ressourcen effizienter ein und hilt dem Unternehmen, die eigene Hardware langfristig und nachhaltig einzusetzen. Auf die konkreten Prozesse möchte ich im Weiteren gerne etwas genauer eingehen.

Modernste Technologie als Zeichen der Wertschätzung

In der heutigen Arbeitswelt, besonders unter Fachkräften der Generation der Digital Natives, wird zunehmend Wert auf moderne und leistungsfähige Technologie gelegt. So zeigt der Future Work Report aus dem Jahr 2021, dass für 87 Prozent der jüngeren Generation die Technologie am Arbeitsplatz einen wichtigen Faktor bei der Auswahl des Arbeitgebers darstellt. Diese Erwartungshaltung ist nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern auch der Wertschätzung. Die von einem Arbeitgeber bereitgestellte Technik reflektiert, wie er die Fähigkeiten und den Beitrag seiner Beschäftigten schätzt. Veraltete oder fehleranfällige Geräte können schnell zu einer Quelle von Frustration werden und negativ auf das Bild des Arbeitgebers abfärben.

Mit DaaS erhalten die Mitarbeiter nicht nur die modernste Hardware, sondern die Gewissheit, immer an einem funktionierenden Gerät arbeiten zu können. Bei Störungen oder Ausfällen werden die Geräte in kürzester Zeit repariert oder ausgetauscht, natürlich ohne Mehrkosten.

Außerdem kann man bei DaaS aus einem breiten Spektrum an Hardware von allen großen Herstellern wählen - und das dank der engen Zusammenarbeit der DaaS-Anbieter mit den Herstellern auch noch zu besten Konditionen. Außerdem kann sich der Arbeitgeber auf dieses Weise ein großes Portfolio an Hardware zusammenstellen, aus dem jeder Mitarbeiter individuell die Geräte auswählen kann, die am besten zu seinen Bedürfnissen und Arbeitsstilen passen. Diese Art von Individualisierung verstärkt nicht nur die Bindung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern fördert auch ein Umfeld, in dem sich jeder Beschäftigte wertgeschätzt und unterstützt fühlt.

Weniger Fachkräftemangel trotz weniger Fachkräfte

Ein Unternehmen, das mit einem DaaS-Anbieter zusammenarbeitet, benötigt insgesamt weniger IT-affine Fachkräfte. Denn dieses Unternehmen muss sich dann nicht mehr um die Auswahl der potenziell passenden Geräte kümmern. Typische, immer wiederkehrende Services rund um das Endgerät werden ebenfalls an den DaaS-Anbieter ausgelagert. Dieser übernimmt Reparatur, Austausch und Aktualisierung der Hardware, aber auch Tätigkeiten in der Vorbereitung der Geräte (zum Beispiel Software-Installation und -Konfiguration, Aufbringen von Labels, Bereitstellung an die Mitarbeiter) und im Betrieb der Geräte (zum Beispiel Client Monitoring, Update- und Patch-Management sowie Endpoint Security). Somit können Unternehmen sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und sind weniger stark vom Fachkräftemangel betroffen, weil sie eben insgesamt weniger IT-Personal benötigen.

Flexibel, aber mit Weitblick

Ein großer Vorteil von DaaS besteht in seiner Flexibilität. Neue Geräte können bereits vollständig vorbereitet eingelagert und bei Bedarf innerhalb eines Werktages beim Mitarbeiter sein, auch im Homeoffice. Letzteres gewinnt zunehmend an Relevanz, da laut einer Studie von PwC 89 Prozent der jungen Generation gerne die Möglichkeit hätten, daheim zu arbeiten. Zusätzlich kann DaaS dem Wunsch nach flexibleren Arbeitszeitmodellen nachkommen, der sogar bei über 90 Prozent der jungen Generation vorherrscht, wie eine EY-Studie aus dem Jahr 2021 ergab.

Mit der passenden technischen Ausstattung können immer mehr Tätigkeit immer und überall ausgeübt werden. Allerdings geht es bei DaaS nicht darum, dass alte Geräte ausgetauscht und einfach entsorgt werden. Die begrenzte Anzahl an zur Verfügung stehenden Ressourcen und die entsprechend geschickte Nutzung derselben ist ein Thema, das für immer mehr Menschen an Relevanz gewinnt.

Nachhaltiges Handeln entspricht dem Wunsch vieler junger Fachkräfte

Deshalb ist es essentiell wichtig, dass die eingesetzte Hardware nach Ablauf ihres ersten Einsatzes nachhaltig aufbereitet wird. Hierzu gehört, dass viele Komponenten weiterhin Verwendung in anderen Produkten finden können, und am Ende der Nutzungsdauer alle Materialien umweltgerecht recycelt oder entsorgt werden. Dies ist nicht nur gut für die Umwelt und das eigene Gewissen, sondern auch für die Wahrnehmung von Arbeitnehmern.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass DaaS an ganz unterschiedlichen Stellen helfen kann, den Fachkräftemangel zu bekämpfen und ganz nebenbei noch dazu beiträgt, Unternehmen moderner und zukunftsfähiger aufzustellen.



Mehr zum Thema:

WaaS und die Systemhäuser

Das Abo für den IT-Arbeitsplatz

it einem Knopfdruck ist es nicht getan

Wann lohnt der Einsatz?

DaaS aus der Cloud