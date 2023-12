Peter Marwan lotet kontinuierlich aus, welche Chancen neue Technologien in den Bereichen IT-Security, Cloud, Netzwerk und Rechenzentren dem ITK-Channel bieten. Themen rund um Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen bei der Nutzung der neuen Angebote durch Reseller oder Kunden greift er ebenfalls gerne auf. Da durch die Entwicklung der vergangenen Jahre lukrative Nischen für europäische Anbieter entstanden sind, die im IT-Channel noch wenig bekannt sind, gilt ihnen ein besonderes Augenmerk. Alle Artikel des Autors

Nicht einmal zwei Jahre ist es her, dass Devolo sich mit Hilfe eines Schutzschirmverfahrens neu aufgestellt hat. Jetzt steht erneut ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung an. Sanierer und Sachwalter als Vertreter der Gläubiger sind bereits im Haus.