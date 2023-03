Nicht jeder Kunde hat die Möglichkeit, beliebig neue Netzwerkkabel in seinem Zuhause zu verlegen. Häufig wird dann entweder auf WLAN- oder Stromnetzverbindungen ausgewichen. Devolo hat aber noch eine vierte Option im Angebot, Netzwerke über Koaxial-Leitungen, wie sie in vielen Haushalten für den Fernsehempfang zu finden sind. Laut Hersteller liegt die maximale Geschwindigkeit dabei bei bis zu 1 GBit/s.

Bereits seit vergangenem Jahr erhältlich ist das Giga Bridge Coax Starter Kit von Devolo, das zwei Giga-Bridge-Adapter enthält. Nun bietet das Unternehmen auch einzelne dieser Adapter separat an, mit denen das Koaxial-Netz erweitert werden kann. Maximal können bis zu acht weitere Zugangspunkte installiert werden.

Zum Anschluss genügt es, die Adapter jeweils mit Strom sowie einem Kabel zu versorgen, dass an der nächsten TV-Dose angeschlossen wird. Verkabelungen sind anschließend entweder sternförmig oder als Daisy Chain, also in Serie hintereinander, möglich. Im Unterschied zu Verbindungen über Stromkabel sollen bei dieser Verbindungsart weniger Störungen auftreten.

Der Preis für die Giga Bridge Coax Extension beträgt 129,90 Euro. Das Giga Bridge Coax Starter Kit kostet 219,90 Euro.