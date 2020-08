Der neue WLAN Repeater+ ac der Devolo AG unterstützt Mesh-WLAN mit einer Übertragungsrate von bis zu 1.200 MBit/s. Das Besondere an dem Repeater ist die smarte Beamforming-Technologie, die das WLAN-Signal gezielt zu den Endgeräten sendet und so für ein schnelles und stabiles Heimnetz sorgt. Per Crossband Repeating wird zudem die Nutzung der Bandbreite auf den Frequenzen 2,4 GHz und 5 GHz optimiert.

Der Dualband-Repeater ist zu den WiFi-Standards b, g, n sowie ac kompatibel und kann so sämtliche Endgeräte zuverlässig mit schnellem Internet versorgen, verspricht Devolo. Zwei Fast-Ethernet-LAN-Ports und eine integrierte Steckdose sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten.

Die Einrichtung des Repeaters funktioniert idealerweise per Knopfdruck via WPS und ohne umständliche Eingabe von Zugangsdaten. Darüber hinaus unterstützt die Home Network App von Devolo mit dem Installationsassistenten weitere Einstellungen. Für tiefergehende Konfigurationsänderungen steht die Weboberfläche des Repeaters zur Verfügung.

Mesh-WiFi: moderne Technik für bestes Netz

Im reinen Devolo-Heimnetz kann der WLAN Repeater+ ac seine Mesh-Funktionen voll ausspielen. Dank "Fast Roaming" sind insbesondere sich bewegende User mit mobilen Endgeräten stets mit dem idealen WLAN-Hotspot verbunden (Client Steering), besonders wichtig ist das etwa beim Video-Call. Für eine noch bessere Übertragungsleistung bestimmt der Repeater mit seinen integrierten Antennen per "Beamforming"-Technologie die Position von Clients und steuert diese gezielt an.

Weitere Funktionen sind "Airtime Fairness", die schnellere Endgeräte bevorzugt bedient, Multi-User-MIMO für die simultane Kommunikation mit mehreren Clients sowie die Sicherheitsstandards WPA2 und WPA3.

Flexibel mit Repeating- oder AP-Modus

Devolos WLAN Repeater+ ac fungiert als reine WLAN-Erweiterung im Repeating Mode, kann allerdings auch als eigenständiger Access Point ein eigenes WLAN eröffnen. Dieser AP-Mode ist wichtig, wenn bereits eine strukturierte Verkabelung mit LAN-Ports besteht. Dann kann das Gerät auch als WLAN-Zugriffspunkt eingesetzt werden.

Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite unter diesem Link. Der Devolo WLAN Repeater+ ac besitzt drei Jahre Herstellergarantie und ist seit August 2020 zu einer UVP von 69,90 Euro erhältlich.