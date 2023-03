Die Devolo AG aus Aachen, Spezialist für Heimvernetzung, hat sein Vertriebsnetzwerk ausgebaut und mit der Littlebit Technology AG einen weiteren Großhändler für den deutschen Markt gefunden. Der Schweizer Distributor mit Niederlassung im fränkischen Alzenau ist stolz auf sein Know-how im Bereich ganzheitlicher Multimedialösungen. Die Kooperation der beiden Unternehmen verspricht dem Fachhandel direkte und transparente Einkaufsprozesse in einem etablierten Netzwerk, teilt Devolo weiter mit.

Starkes Netzwerk - starke Partner

"Der Bedarf nach leistungsstarker Heimvernetzung steigt stetig", kommentiert Heiko Harbers, CEO der Devolo AG. "Dazu tragen unter anderem der Trend zur vermehrten Tätigkeit im Home-Office und immer datenintensiveres Home Entertainment bei. Wir freuen uns über das wachsende Interesse an unserem Portfolio und möchten unseren indirekten Vertrieb mit dieser Partnerschaft noch weiter stärken. Littlebit Technology ist der ideale Partner, um unsere Prozesse nachhaltig effizienter zu gestalten und den Handel noch besser zu unterstützen."

"Die langjährige Partnerschaft mit Devolo in der Schweiz nun weiter im deutschen Markt auszubauen, ist für uns nur von Vorteil", erklärt Stefan Ebnöther, CEO der Littlebit Technology AG. "Wir können unser Portfolio an Netzwerklösungen erweitern und den deutschen Handel in diesem wichtigen Segment noch umfassender versorgen. Die Produkte von Devolo passen ideal in unser auf Ganzheitlichkeit ausgerichtetes Angebot, da sie sich besonders flexibel einsetzen, kombinieren und erweitern lassen."