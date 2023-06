"Erstklassige Technik zu Sonderkonditionen direkt beim Hersteller bestellen", so kündigt der Aachener Netzwerkspezialist Devolo die Einrichtung seines B2B-Onlineshops an. Gewerbliche Endkunden sollen hier Devolo-Produkte wie Powerline-Equipment oder Wifi-Lösungen mit "besonderen Vorteilen" beziehen können.

Bei solchen Ankündigungen schrillen beim Fachhandel die Alarmglocken. Bei Devolo will man aber dafür Sorge tragen, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Handels gewährleistet wird: "Es ist Aufgabe der Anbieter so zu handeln, dass alle Marktteilnehmer im Wettbewerb agieren können", bekräftigt Harald Hilgers, Vice President Sales bei Devolo. In heutigen Zeiten bestimme aber der Kunde seine Customer Journey weitestgehend selbst.

So will Hilgers auch "auf gar keinen Fall" auf den Vertrieb der Business-Produkte über den qualifizierten Fachhandel verzichten: "Partner, die unsere Lösungen vermarkten und verkaufen, sind uns wichtig und immer willkommen. Wir benötigen diese Strukturen, um die Märkte in ihrer Vielfalt und Breite zu adressieren", betont der Vertriebschef. Über individuelle Vereinbarungen sollen diesen Partnern die notwendigen Einkaufskonditionen geboten werden. Konkurrenz beziehungsweise Wettbewerb zwischen den Strukturen von Omni-Channel-Handel ist unvermeidlich und mittlerweile Alltag", weiß Hilgers. Der Fachhandel sei ein wichtiger Absatzkanal und das werde auch so bleiben.

Preisvorteile für Geschäftskunden

Hilgers will mit dem neuen Online-Angebot vielmehr Unternehmen, Dienstleistern und Institutionen erreichen, die üblicherweise keinen Einkaufspfad über den klassischen IT-Handel pflegen. "Der Devolo B2B Onlineshop bietet allen Interessenten diskriminierungsfrei eine Plattform mit den notwendigen professionellen Services für einen einfachen und schnellen Einkauf sowie prompter Lieferung", erläutert er. Gewerbliche Kunden sollen so komfortabel einkaufen können, wie sie es auch privaten Online-Käufen gewohnt sind.

Zu den Zielgruppen gehören Unternehmen, Schulen, Behörden und Freiberufler. Geschäftskunde sollen von regelmäßigen Preisaktionen profitieren und zusätzliche Preisvorteile bei größeren Stückzahlen oder Spezialgebinden bekommen. Zudem bietet Devolo mit Kauf auf Rechnung, klassischer Lastschrift sowie Ratenzahlung drei Bezahlmöglichkeiten an und stellt einen eigenen B2B-Support zur Verfügung. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei.

Mit dem Start des neuen Online-Shops wollen die Aachener den Grundstein für einen deutlich größeren B2B-Auftritt legen. Für die kommenden Monate plant das Unternehmen den konsequenten Ausbau mit hilfreichen Ratgebern, Case Studies und exklusiven Produkten.

Für Online-Aktivitäten und digitale Strukturen hat Devolo in der Vergangenheit ein eigenes Team aufgebaut. "Eigene Kompetenzen in diesem Segment zu entwickeln ist für jedes handelnde Unternehmen essenziell für die erfolgreiche Teilnahme an Märkten", meint Hilgers. Auch im Consumer-Segment setzten die Aachner auf den zusätzlichen direkten Absatzkanal.

Lesen Sie auch:

Ratgeber PLC: Powerline - Internet aus der Steckdose

Schnelle WLAN-Pakete: Devolo bündelt Wi-Fi-6-Repeater

Channel Excellence Awards 2023: AVM bleibt bei Netzwerken Händlers Liebling