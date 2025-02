In der aktuellen PAC-Analyse zur Positionierung von IT-Dienstleistern in Bezug auf KI rangiert Devoteam im Feld "Exzellent". Das klingt gut - allerdings haben die neun Mitbewerber im Feld "Best in Class" die Nase deutlich weiter vorne und auch unter den als "exzellent" ausgezeichneten Dienstleistern gibt es fast ein Dutzend, die nach Ansicht der Analysten besser positioniert sind. Das Devoteam-Management teilte die Einschätzung der Marktforscher womöglich und hat bereits vor Veröffentlichung der Studie Maßnahmen eingeleitet, um das zu ändern.

Ein Ergebnis liegt jetzt vor: Devoteam hat eine auf vier Jahre angelegte strategische Partnerschaft mit der Google Cloud Business Unit abgeschlossen. Mit Microsoft und mit AWS arbeitet der Dienstleister schon länger eng zusammen. Auch zu Google Cloud besteht bereits eine enge Partnerschaft: Devoteam kann über 1.400 Google-Cloud-Zertifizierungen und zehn Spezialisierungen vorweisen und auf ein Team von über 700 Google-Cloud-Experten zurückgreifen. Allerdings führt der aktuelle Vertrag diese Zusammenarbeit nicht nur fort, sondern ist ein Projekt mit ehrgeizigen Zielen: Im Vertragszeitraum soll Devoteam für den US-Konzern einen Umsatz von 2 Milliarden Dollar generieren.

"Diese strategische Vereinbarung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der langjährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Devoteam und Google Cloud", teil der Dienstleister mit. "Devoteam wird sein Google Cloud-Team weiter ausbauen, seine Expertise in den genannten Schlüsselbereichen vertiefen und neue Geschäftsbereiche erschließen" und gemeinsam mit Google Cloud maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. "Die Schwerpunkte liegen dabei auf Daten und Analysen, KI/ML, der Modernisierung von Rechenzentren, Managed Services und Sicherheit."

Devoteam sieht dabei seien umfangreichen Nearshore-Kapazitäten als wichtigen Trumpf für die Kunden, will aber die personellen Kapazitäten noch einmal erweitern und die Qualifikation der Beschäftigten in Bezug auf Google-Cloud-Angebote erhöhen. Dazu will Devoteam sein eigenes, einmonatiges Programm "G Cloud University" ausbauen und hat sich verpflichtet, über 1.000 Fachleute in Associate- und Professional/Specialty-Zertifizierungen weiterzubilden.

