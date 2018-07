Die DextraData GmbH platziert sich beim diesjährigen TOP 100-Wettbewerb der Compamedia GmbH unter den einhundert innovativsten Firmen des deutschen Mittelstands in der Klasse 51 bis 200 Beschäftigte. Das Systemhaus wurde zuvor - im Rahmen der Teilnahme - einer wissenschaftlichen Analyse unter der Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Franke, Wirtschaftsuniversität Wien, unterzogen.

Die feierliche Auszeichnung fand durch den Wissenschaftsjournalisten, TV-Moderator und Mentor von TOP 100, Ranga Yogeshwar, am 29. Juni 2018 in Ludwigsburg statt. Wie die Essener weiter mitteilen, konnte in drei von vier Bewertungsbereichen des Innovationsmanagements das Spitzen-Rating "A+" erreicht werden.

In den Bereichen "Innovationsförderndes Top-Management" sowie "Innovationsklima" reichte es für den ISV sogar für die Top 10. Insgesamt wurde das Innovationsmanagement der DextraData mit "A+" bewertet.

Die Firma Compamedia, auch bekannt durch Veranstaltungen wie "Top Consult" und "Deutscher Mittelstands Summit", vergibt seit 1993 unter den Bewerbern das Innovationssiegel TOP 100 für überdurchschnittliche Innovationserfolge mittelständischer Unternehmen. Der wissenschaftlichen Analyse liegen rund 100 Parameter als Prüfkriterien zugrunde.

Das sind die Top 50 Systemhäuser in Deutschland 2017

"Die TOP 100-Auszeichnung ist ein Beleg, dass wir den, für Innovationen erforderlichen, Kulturwandel im Unternehmen erfolgreich vollzogen haben", kommentiert Shayan Faghfouri, Geschäftsführer der DextraData GmbH. "Wirklich erfolgreich kann man aber nur werden, wenn die gesamte Wirtschaftskultur zu Veränderungen bereit ist. Innovation erfordert an einem gewissen Punkt von allen Beteiligten - von Kunden, Banken et cetera - die Bereitschaft, neue Wege zu gehen."

"Mehr Mut würde der deutschen Wirtschaft gut tun, um im internationalen Vergleich nicht den Anschluss zu verlieren", bemerkt Faghfouri weiter und ergänzt: "Deutschland braucht mehr Early Adopter."