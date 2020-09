Vor allem in Krankenhäusern ist das Problem wohlbekannt: Wo in Gottes Name ist das teure Bett von der Intensivstation geblieben, wo befindet sich das mobile Röntgengerät, wo die Beatmungsmaschine? Hier helfen sogenannte "Indoor Location"-Systeme, etwa ein solches, wie es DextraData mit der IoT-Plattform (Internet of Things) "Dex7" anbietet.

Nun hat setzt das Systemhaus aus Essen bei der Lokalisierung von teuren "beweglichen" Objekten in Krankenhäusern, auf Baustellen oder in Werkstätten auf die die Echtzeit-Tracking-Technologie des finnischen Herstellers Quuppa. 2012 als Spin-off des Nokia Research Center gegründet, entwickelt Quuppa auf dem Bluetooth-Standard basierten Lösungen zur zentimetergenauen Ortung von Gegenständen und Personen. Ende 2019 wurde Quuppa als "Visionär" im Magic Quadrant für Indoor Location Services positioniert.

Nun werkelt die auf Bluetooth basierend Positionsbestimmungstechnologie von Quuppa auch auf der IoT-Plattform von DextraData. Dex7 lässt ständig Daten zwischen den unterschiedlichen Systemen hin- und herlaufen. Aus der Analyse dieser Daten kann Dex7 in Echtzeit herausfinden, wo sich welche Maschinen und andere Vermögensgegenstände befinden. Das schafft Transparenz in der Gerätelandschaft, unterstützt den Finanzchef des Betreibers des Geräteparks beim Controlling und bei der kosteneffizienten Nutzung von Ressourcen. Die Nutzungsdaten können auf diese Weise auch zur ergebnisorientierten Investitionsplanung herangezogen werden.

Beide Unternehmen wollen mit der Zusammenarbeit Synergien schaffen und damit auch weitere Einsatzfelder für die auf dem Bluetooth-Standard basierenden "Indoor Location"-Servicesermöglichen. Mit Quuppasoll die IoT-Plattform "Dex7" deutlich skalierbarer, flexibler und transparenter werden.

Thomas Ulrich, Director Software & Business Applications von DextraData, freut sich sehr, mit Quuppa einen Partner gewonnen zu haben, der genau die Technologie mitbringt, die Dex7 gerade benötigt: "Die Qualität der Algorithmen und das offene Design der Lösungen von Quuppa haben uns überzeugt".

Thomas Hasselman, Chief Marketing Officer von Quuppa, betrachtet DextraData als ein angesehenes Traditionsunternehmen der deutschen IT-Branche, welches vor allem für Innovation und Transformation steht: "Die starke Partnerschaft mit DextraData wird es unseren gemeinsamen Kunden ermöglichen, ihre Geschäfte und Prozesse auf effiziente Weise zukunftsfähig und nachhaltig zu digitalisieren".

Zu den Kunden von Quuppa zählen unter anderem das Universitätsklinikum im japanischen Fukui, die finnische Eishockeyliga, der YMCA-Verband und das norditalienische Industrieunternehmen Atla.