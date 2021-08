Die Vereinbarung zwischen DextraData und der Nagel Group umfasst die Projektsteuerung, strategische Beratung, Umsetzung und den Betrieb des Rechenzentrums. Der Auftrag hat eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren. Mit den dadurch freiwerdenden Ressourcen möchte der Lebensmittellogistiker seine eigene Geschäftsprozesse digitalisieren.

Geschäftsprozesse als Cloud-Services abbilden

Die auf Lebensmittellogistik spezialisierte Nagel-Group beschäftigt 12.000 Mitarbeiter in 30 Ländern. Das Unternehmen transportiert Lebensmittelprodukte in ganz Europa. Um die eigene Digitalisierung voranzutreiben, sollen alle Geschäftsprozesse langfristig als Cloud-Services abbildbar sein. Hierfür eigneten sich aber die in der Nagel-Group bisher eingesetzten Legacy-Applikationen nicht mehr. Deswegen hat das Unternehmen eine Cloud-fähige Supply-Chain-Plattform namens "CAL Suite" selbst entwickelt.

Um die technischen Voraussetzungen für die Einführung dieser "CAL Suite" zu schaffen, hat sich der Nagel-Group-CIO Michael Jütjann an DextraData gewandt: "Unsere Branche spürt schon heute die bahnbrechenden Veränderungen, die mit Technologien wie Cloud Computing, Blockchain oder künstliche Intelligenz einhergehen. Wir treiben Projekte voran, die diese Trends aufgreifen und unsere Organisation zukunftsfähig machen. Die Partnerschaft mit DextraData ist ein wichtiger Baustein auf diesem Weg."

DextraData- Geschäftsführer Shayan Faghfouri, freut sich sehr über das Vertrauen, das die Nagel-Group in sein Unternehmen gesetzt hat, vor allem was den Betrieb des Rechenzentrums, der hybriden Cloud-Landschaften und der modernen Applikationsarchitekturen betrifft: "Mit unserer Management-Lösung 'CIO Cockpit' versetzten wir die Nagel-Group in die Lage, stets die gleiche tagesgenaue Sicht auf die digitalen Ressourcen zu haben."

CIO Cockpit setzt DextraData bereits seit 2016 erfolgreich bei vielen Kunden ein. Mit diesem Werkzeug erhalten CIOs und IT-Leiter einen ausführlichen Bericht über den aktuellen Status ihrer IT-Infrastruktur. Zudem unterstützt diese Software den CIO dabei, verschieden Szenarien für den Einsatz der IT zu prüfen und so qualifizierte Prognosen für die künftige Auslastung des Rechenzentrums zu erstellen - etwa hinsichtlich neuer Geschäftsanforderungen.

