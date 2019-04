Mit "Dex7 IoT Healthcare" hat DextraData eine IoT-Plattform auf den Markt gebracht, die den strukturierten Datenaustausch zwischen Medizingeräten, Facility-Systemen und anderen Informationsquellen innerhalb eines Krankenhauses und auch darüber hinaus ermöglicht.

Ortung der mobilen Medizingeräte

Die Lösung des Systemhauses aus Essen erfasst und visualisiert die im Krankenhaus vorhandenen Maschinen und die in Echtzeit in den unterschiedlichen medizinischen Geräten erzeugten Sensordaten. Mit Hilfe dieser Information kann der Controller die vorhandenen Ressourcen effizienter nutzen und damit Kosten sparen.

Denn "Dex7" ist auch in der Lage, die genauer Standorte aller möglichen Geräte im Krankenhaus zu erfassen, womit sich die Suche nach benötigtem Equipment deutlich verkürzt werden kann. Die Sensoren und Beacons befinden sich beispielsweise in Rollstühlen, in Infusionspumpen, in Röntgenapparaten und andere mobilen Medizingeräten, Mit gängigen Protokollen und Technologien, unter anderem RFID, Bluetooth, NarrowBand, Sigfox, GSM, WLAN und GPS, werden nun die exakten Standortinformationen aller damit erfassten Geräte in einem digitalen Bauplan aufgezeigt - beispielsweise auf Tablets und Smartphones (Windows, Android und iOS).

App hilft, Operationskosten zu senken

Darüber hinaus hilft DextraData dem Krankenhaus-Controller, die während einer Operation anfallenden Kosten zu reduzieren. Die "Dex7 Timetable"-App erfasst nämlich alle während einer Operation anfallenden Vorgänge - vom Ein- bis zum Ausschleusen des Patienten aus dem Operationssaal. Die Daten geben den realen Operationsverlauf wieder, sind nicht manipulierbar und liefern dem Controller eine verlässliche Grundlage für die abschließende Prozessanalyse.