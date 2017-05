In dem fusionierten Systemhaus wird Modern.Work als eine eigenständige Geschäftseinheit unter der Leitung des bisherigen Geschäftsführers Alexander Zinn in die DextraData-Organisation überführt. Von der IT-Industrie wird die Geschäftsverbindung der beiden Essener Systemhäuser ausdrücklich gutgeheißen:

"Durch den Zusammenschluss mit Modern.Work ist DextraData noch besser in der Lage, die Bedürfnisse seiner Kunden abzudecken und diese in Fragen der Digitalen Transformation zu beraten", meint Doris Albiez, Deutschland-Chefin bei Dell EMC. "Viele Unternehmen in Deutschland brauchen derzeit Unterstützung dabei, die für sie passende Lösung für die Transformation ihrer IT zu finden. Wir sind froh, mit DextraData einen so kompetenten Partner an unserer Seite zu haben."

"Der Erfolg von Modern.Work in unserem Fokusbereich Modern Workplace und die Kompetenz der DextraData in den Themen Infrastruktur und Business Consulting machen sie zu einem starken Partner auf dem Weg, mittelständische Unternehmen in die Cloud zu begleiten", glaubt Gregor Bieler, Mittelstand- Partner Business-Chef bei Microsoft Deutschland.

Jens Brauer von Polycom begrüßt ebenfalls den Zusammenschluss beider Systemhäuser: "Mit der außergewöhnlichen Expertise beider Unternehmen, dem Fokus auf das Microsoft Umfeld auf der einen Seite, und der Reichweite in den deutschen Markt, gepaart mit der Business Consulting Stärke auf der anderen Seite, wird die Summe deutlich mehr als eine simple Addition sein. Wir freuen uns auf die neue Qualität der Zusammenarbeit und unterstützen den Zusammenschluss zu 100 Prozent."

