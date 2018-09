Ziel der Zusammenarbeit von DextraData und CloudSigma ist die Beratung und Unterstützung von Unternehmen, die ihre physische Infrastruktur aus Sicherheits- und Kostengründen in die Cloud migrieren wollen. Dabei sollen die Kunden von flexibleren Cloud-Diensten, einem transparenten Preismodell und einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis in den Regionen DACH und Benelux profitieren.

So wirbt CloudSigma mit Public- und Hybrid-Cloud-Services, die ein hohes Maß an Flexibilität und Leistung offerieren. Dazu gehören frei konfigurierbare Ressourcen, transparente Nutzungskosten sowie kostenloser 24/7-Support. Als Besonderheit sehen die Essener die Neutralität der Cloud-Plattform, die zu jeder x64/x86-Software kompatibel ist. User sollen so ihre proprietäre Software direkt uploaden können, ohne zeitraubende und kostenintensive Anpassungen vornehmen zu müssen.

"Seit Jahren nimmt CloudSigma im Schweizer Markt eine starke Position ein. Die Partnerschaft mit DextraData als ausgewiesenem IT-Consultant und Managed Services-Anbieter hat strategische Bedeutung für die Positionierung des Unternehmens in DACH und Benelux", erklärt Robert Jenkins, CEO bei CloudSigma. "Der deutsche Markt bietet eine gute Gelegenheit, unser Wachstum zu beschleunigen, bestehende Kunden aus der Region besser zu unterstützen und gemeinsam wertvolle Potenziale zu identifizieren."

"Mit CloudSigma können wir unseren Klienten ab sofort ein sehr flexibel konfigurierbares sowie extrem schnell skalierbares IaaS-Angebot im Rahmen der DextraData ONE Cloud bieten – aus einem deutschen Data Center und zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis", ergänzt Claudio Krüger, Director Modern Work & Process Automation bei DextraData.