Die DextraData GmbH und die Dignum GmbH wollen durch Portfolio-Ergänzungen und regionale Verbreiterung optimale Voraussetzungen schaffen, damit sie sich im stark konsolidierenden Markt besser positionieren können.

Als einer der größten Veritas-Partner in Deutschland und langjähriger Oracle-Vertriebspartner bringt Dignum zusätzliches Expertenwissen in den Bereichen Enterprise Data Protection & Recovery, Backup Appliance, Storage Management und Hochverfügbarkeit in die Verbindung ein.

Beide Unternehmen und ihre Kunden profitieren ab sofort von zusätzlichen Dienstleistungen und Lösungen bei der Planung und Umsetzung von Projekten. Weitere Vorteile sind eine höhere Flexibilität sowie eine stärkere regionale Nähe zur Klientel durch gemeinsam genutzte Standorte.

"Mit der Entwicklung eigener Software-Plattformen wie CIO Cockpit und Logipad geht die DextraData weit über das klassische Systemhausgeschäft hinaus und ist gut für die Zukunft gerüstet", erläutert Volker Enkelmann, Geschäftsführer bei Dignum. "Unsere Kompetenzen ergänzen sich, wir verfolgen die gleichen Werte, was für den Erfolg gemeinsamer Projekte von hoher Wichtigkeit ist."

"Die Kooperation mit Dignum und die damit verbundene Know-how- und Ressourcenbündelung ermöglichen einen breiteren Marktzugang", erklärt Shayan Faghfouri, Geschäftsführer der DextraData GmbH. "Insbesondere unsere Klienten im süddeutschen Raum werden die Verstärkung durch technische Ansprechpartner in ihrer Region begrüßen."