Hardware-Distribution ist derzeit kein Zuckerschlecken, das weiß man auch beim Würzburger Spezialdistributor DexxIT. So musste der zur Duttenhofer Gruppe gehörende Grossist, vergangenes Jahr einen leichten Umsatzrückgang vermelden. Damit blieb man hinter den selbst gesteckten Zielen zurück. Im vergangenen Jahr wollte das Vertriebsleiterinnenduo Judith Öchsner und Stefanie Gundlach "mindesten das Vorjahresniveau" halten (ChannelPartner berichtete).

Judith Öchsner bezeichnet angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen das aktuelle Ergebnis aber als "in Ordnung". Sowohl die Kaufzurückhaltung der Verbraucher als auch die gebremste Investitionsbereitschaft von Unternehmen bremsen den gesamten Markt.

Öchsner verweist auch auf das geänderte Verbraucherverhalten. Es wird preisbewusster eingekauft. Das spielt auch den chinesischen Online-Plattformen wie Temu, Shein oder Aliexpress in die Karten - zum Leidwesen des heimischen Channels, denn diese Waren sehen nie ein Europäisches Lager von innen. Besonders ärgerlich ist es dann, wenn diese Versender Europäisches Recht nicht befolgen und sich dadurch einen unlauteren Wettbewerbsvorteil verschaffen. "Hier muss gleiches Recht für alle gelten", fordert Monika Becker, Leiterin Kommunikation und Recht bei der Duttenhofer Group.

KI kann persönliches Gespräch nicht ersetzen

Die Aussichten für das laufende Jahr geben dem DexxIT-Team allerdings Grund zur Zuversicht: "Wir sind vorsichtig optimistisch", erklärt Judith Öchsner. So war das erste Quartal 20252 laut DexxIT "leicht im Plus". Die Vertriebschefin rechnet aber weiterhin mit "extrem schweren" Rahmenbedingungen. "2025 bleibt spannend", konstatiert sie. So war zwar der Bereich Telekommunikation rückläufig, während andere Sortimente wie Office-Equipment, Netzwerktechnik und Speichermedien weiterhin stabil wachsen.

Dass DexxIT in der Lage ist, sich veränderten Markgegebenheiten anzupassen, haben die Franken in der Vergangenheit schon öfters bewiesen. Gestartet als Distributor für Digitale Fotografie und Imaging längst Richtung IT-Vollsortiment entwickelt. Auch in den vergangenen Monaten wurde emsig am Sortiment gearbeitet: So konnte der Distributor beispielsweise mit InFocus, BenQ und Adata neue IT-Hersteller ins Lieferprogramm aufnehmen. Im TV-Segment kamen Sony und Sharp hinzu. Gut entwickelt sich insbesondere der Bereich der Elektrokleingeräte. Hier hat DexxIT das Portfolio mit Vitamix und Shark Ninja ausgebaut.

Neben den Anpassungen im Produktsegment ist für den Grossisten die interne Prozessoptimierung ein wichtiges Thema. Zentrale Maßnahmen dabei waren die automatisierte Auftragsübernahme, ein Dienstleisterwechsel bei der Datenanbindung und die Anreicherung der Content-Daten, um bei der neuen Produktsicherheitsverordnung adäquat zu unterstützen. Zudem kann der Einsatz von Künstlicher Intelligenz Ressourcen für andere Aufgaben freiräumen. Vertriebschefin Öchsner ist es aber wichtig, dass der direkte Kundenkontakt bestehen bleibt. "Digitalisierung schafft Luft für Beratung", meint sie. Das Gespür für die Kunden könne man nur im persönlichen Gespräch entwickeln.

