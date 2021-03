Maßgeschneiderte Pakete mit Hardware, Software und Know-how aus einer Hand für mittelständische Unternehmen, so kündigten der Würzburger Distributor DexxIT, der Essener Software-Hersteller DextraData und der Oldenburger SAP-Spezialist TTZ bereits im letzten Herbst die gemeinsame Entwicklung einer kompletten On-Premises-Lo¨sung im Bereich SAP und Managed Services an.

Der Hintergrund: Starkes SAP-Trio für den DACH-Bereich

Jetzt ist es soweit und das IT-Trio stellt seinen Kunden und Unternehmen in der DACH-Region eine ERP-Unternehmenssoftware als flexible On-Premises Komplettlösung im Baukastenprinzip vor. Entgegen der landläufigen Meinung setzen immer häufiger Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen darauf, ihre Daten und Prozesse im eigenen Haus zu verwalten. Insbesondere Teile des Mittelstands begegnen Cloud-Lösungen zunehmend mit Skepsis und favorisieren eine On-Premises-Alternative.

Dabei befinden sich die Daten - und häufig auch die ERP-Unternehmenssoftware - nicht auf extern gehosteten Servern, sondern werden intern auf eigenen Servern betrieben und administriert. So behalten Unternehmen die volle Kontrolle und sichern die Daten und Programme gegen fremde Zugriffe. Zudem besteht jederzeit Zugriff auf alle Daten und Programme, auch wenn die Internetverbindung unterbrochen wird. Denn On-Premises-Lösungen funktionieren im Unternehmen auch ohne Verbindung über das Internet und bieten mittelständischen Unternehmen einen sicheren Betrieb ihrer ERP-Unternehmenssoftware sowie ein sicheres Datenmanagement.

Rundum-Komplettlösung für den sicheren Betrieb von S/4HANA

Unter der Dachmarke „Sfour Complete Solution“ steckt eine auf SAP S/4HANA basierende On-Premises-Komplettlösung, bei der Hardware, Software und das dazu notwendige SAP Know-how aus einer Hand angeboten wird. Neben SAP-zertifizierter Hardware ist auch das Sizing von SAP-Systemen, Migration nach SAP S/4HANA, Administration, Data Quality Management und SAP-Training sowie die notwendige Analyse und Kontrolle im Paket gebündelt.

Zum gleichen Thema: Webinar zur Migration auf SAP

Sfour schafft Transparenz über die notwendigen Investitionen und liefert die Basis für eine verlässliche Kostenkalkulation für den damit verbundenen komplexen Ressourceneinsatz. Sämtliche Leistungen der Sfour Complete Solution können sowohl einzeln als auch im individuell geschnürten Paket erworben werden. DexxIT, DextraData und TTZ teilen sich als jeweiligen Spezialisten auf ihrem Gebiet die Aufgaben.

Baukastenprinzip für Hardware-, Software- und Service-Leistungen

Das Konzept der Sfour-Lösung funktioniert nach einem speziellen Baukastenprinzip, mit dem individuelle Sfour-Pakete geschnürt werden. Dabei orientieren sich diese Pakete bei Zusammenstellung der Hardware-, Software- und Service-Leistungen exakt an den Bedürfnissen des Unternehmens. Vier unterschiedliche Server vom chinesischen Server-Hersteller bilden die Basis für das Paket Sfour „Yellow“ für bis zu 100 User, „Orange“ reicht von 100 bis 300 Usern, Variante „Grey“ ist für 300 – 600 User geeignet und das Paket „Purple“ verwaltet 600 bis 1.000 User.

Neben der Anwendergröße sind auch die Software-Ausstattung und der Umfang der Service-Leistungen für das jeweils passende Paket frei wählbar und in verschiedenen Kategorien gestaffelt. Die komfortabelste Kategorie „Sfour All in“ bietet eine umfassende Vollausstattung mit allen benötigten Leistungen für eine hochwertige und maßgeschneiderte Einführung der ERP-Unternehmenssoftware S/4HANA. Dazu gehören neben dem Server und der SAP-Installation auch der SAP Solution Manager, der After Admin Support und die Service-Einrichtung. Doch auch kleinere Sfour Pakete wie etwa „Sfour Server & Managed Service“ bieten eine zuverlässige Grundausstattung mit Server und Service-Leistungen.

Transparenz bei technischer Innovation und Investitionskosten

Je nach Ausrichtung und Größe des Unternehmens lässt sich das optimale Sfour Paket für die richtige User-Anzahl sowie die passende Software-Ausstattung und den benötigten Umfang der Service-Leistungen zusammenstellen. SAP-Spezialist TTZ ermittelt bei Bedarf die benötigte Anzahl und Art der SAP-Lizenzen und stellt diese zur Verfügung. Für jede gewünschte Kombination aus Hard- und Software sowie Service bietet das Sfour-Programm das passende Paket und liefert nach Beratung und zur individuellen Auswahl auch gleich die konkrete Preisgestaltung für jede Kombination mit.

„Vielen Firmen mangelt es an den Ressourcen oder das Knowhow, um SAP-Projekte stemmen zu können“, erklärt Michael Thedens, Account Manager and Business Development bei DexxIT. „Mit den gebündelten Kompetenzen der DexxIT, DextraData und TTZ, können wir diese Unternehmen darin bestärken, sich mit einem guten Gefühl für SAP-Projekte zu entscheiden und diese dann gemeinsam erfolgreich zu realisieren.“