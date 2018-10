Wie die Dexxit GmbH & Co. KG mitteilt, hat die Gigabyte Technology Co. Ltd., bekannt als Hersteller von Mainboards und Grafikkarten, neue Produkte für den Server- und Workstation Bereich vorgestellt. Dexxit ist offizieller Distributor für Gigabyte-Produkte in Deutschland.

Der Distributor lobt die langjährige Erfahrung des Herstellers mit Server und Workstation Mainboards für das Consumer Business, die dazu eine ständige Perfektionierung erfahren. Außerdem stehen bei Gigabyte in der Hamburger Niederlassung Vertriebsmitarbeiter und technischer Support rund um Produktauswahl und Einbau zur Verfügung.

Als Highlight aus dem neuen Portfolio beschreibt Dexxit das Gigabyte MZ31-AR0. Das Single Prozessor Server Board für die AMD Epyc 7000 Prozessor-Familie kommt im E-ATX Format und bietet unter anderem Platz für 16 Dimm Slots, hat zwei SFP+ 10Gb/s LAN Ports und einen 10/100/1000 LAN-Anschluss.

Mit sieben PCIe-Erweiterungsslots soll es bis zu vier Dual-Slot-Grafikkarten und bis zu 16 SATA-Devices mit 6Gb/s betreiben können. Eine Ultra Fast M.2-Schnittstelle mit PCIe Gen3 x4-Interface vervollständigt die Ausstattung bei einer Preisempfehlung von 599 Euro.