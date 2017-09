Ab sofort ist die Dexxit GmbH & Co. KG auch Distributionspartner von PhotoFast, Hersteller von Premium-Zubehör für mobile Endgeräte. Deren Produkte sorgen durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten für mehr Spaß und Effizienz bei der Arbeit, teilt der Distributor mit. Damit erweitert die Marke der Duttenhofer Gruppe ihr umfangreiches Zubehörsortiment.

Zu den PhotoFast-Neuheiten gehört unter anderem der Call Recorder+ für Apple-Geräte. Damit lassen sich per Knopfdruck Telefonate aus dem Mobilnetz und Messenger Apps aufnehmen, speichern und versenden. Es ist mit einem 3,5 mm Kopfhörerausgang und einem microSD-Steckplatz ausgestattet und wird über die Lightning-Schnittstelle an das Smartphone angeschlossen. So kann der Anwender den Speicherplatz des iPhones oder iPads vergrößern sowie Audio- und Videodaten von der microSD-Karte abspielen.

Eine weitere Neuheit, der 4-in-1-microSD-Kartenleser iType C für Apple-Geräte mit Lightning-Schnittstelle, vereinfacht den plattformübergreifenden Datenaustausch zwischen Geräten mit iOS, MacOS, Windows, Android und Linux sowie Smart TVs. Die Daten können auch ohne Netzwerk ausgetauscht und geteilt werden. Für ein komplettes Backup aller Kontakte, Kalendereinträge sowie Bilder und Videos auf den iType C genügt ebenfalls nur ein Knopfdruck, verspricht Dexxit.

"Im digitalen Zeitalter zählen Bedienerfreundlichkeit, Nutzungsvielfalt und Konnektivität zu den größten Herausforderungen an mobile Endgeräte", erklärt Hans-Jürgen Schneider, Vertriebsleiter Dexxit. "Als Spezialdistributor für Storage und Zubehör freuen wir uns deshalb sehr über unsere neue Partnerschaft mit PhotoFast. Dessen smartes Zubehör für Apple Geräte ist genau auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Consumer- und Business-Kunden abgestimmt."

Geballte Speicherkompetenz

Auch mit der Adata Technology Co., Ltd. hat Dexxit eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen. Ab sofort können die Speicherprodukte in Würzburg bestellt werden. Dexxit will sich damit deutlicher als Experte für Speichermedien positionieren und bezeichnet die neuen Produkte als erstklassige Speicherlösungen für den digitalen Alltag.

Adata wirbt für sich als die führende Marke für Speicherprodukte mit den meisten preisgekrönten Produktdesigns. Damit bietet Dexxit seinen Handelspartnern neben den vorhandenen Produkt- und Lösungsangeboten von SanDisk, Crucial, OCZ oder Drobo nun auch das Sortiment von Adata.

Der Hersteller aus Neu-Taipeh liefert DRAM-Module, USB-Sticks, Speichererweiterungen, SSD-Laufwerke oder auch Powerbanks. Die Storage-Experten der Dexxit seien bereits zu den Adata-Produkten geschult, um den Handelspartnern bei der Auswahl der passenden Speicherlösung mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können, meldet der Distributor weiter.

"Wir sind sehr glücklich, mit Adata einen weiteren etablierten Hersteller von Speicherlösungen als Distributionspartner gewonnen zu haben", so Vertriebschef Schneider. "Mit dem technischen Fachwissen seiner Mitarbeiter, seinen modernen Produktionseinrichtungen und einem erstklassigen Kundenservice ist Adata in der Lage, die passenden Speicherlösungen für Gamer bis hin zu semiprofessionellen Anwendern anzubieten." (KEW)