Die Fachhändler der Dexxit GmbH & Co. KG, eine Zweigniederlassung der Duttenhofer GmbH & Co. KG, können seit dem zweiten Quartal 2017 die Folien des US-Konzerns 3M beim Spezialdistributor bestellen. Mit ihrer Mikrolamellen-Technologie ermöglicht der Hersteller einen visuellen Datenschutz, da unerwünschte Zuschauer von der Seite nur eine schwarze oder goldfarbene Fläche erkennen können. Der Benutzer erhält dagegen in direkter Blickrichtung ein kristallklares Bild von Monitor oder Mobilgerät, versprechen die Würzburger.

Speziell für Tablets und Smartphones bietet DexxIT die 3M-Filter mit berührungssensiblen, matten Oberflächen an, welche Fingerabdrücke verhindern sowie vor Kratzern und Staub schützen. Dies soll vor allem Business-Anwendern zugutekommen, die so selbst bei grellem Licht komfortabel arbeiten können ohne dabei neugierige Mitleser fürchten zu müssen.

Wer nähere Informationen von Spezialdistributor DexxIT zu dessen umfassender Auswahl an Blick- und Blendschutzfilter benötigt, kann diese per E-Mail unter diesem Link anfragen. Hier erhalten Fachhändler und Systemhäuser bei Bedarf auch kompetente Beratung und professionelle Projektunterstützung durch das Projekt-Team. (KEW)