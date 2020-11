DHL und der Handelsverband Deutschland (HDE) haben eine Kooperation vereinbart, die dem Einzelhandel in Deutschland Hilfestellung bei der digitalen Transformation geben soll. Die neue Partnerschaft setzt auf der bestehenden Initiative "DHL lokal handeln" auf, einem interaktiven Ratgeber, der Einzelhändlern in drei einfachen Schritten und anhand von kundenbezogenen Fragen aufzeigt, wie sie ihr stationäres Geschäft digital verfügbar machen und dadurch eine breitere Kundenschicht erreichen können. Je nach Antwort auf die unterschiedlichen Fragen empfiehlt die Plattform Reichweiten- oder Technologiepartner, die dabei helfen können, Einzelhändler für den E-Commerce fit zu machen. Auch Fach-, Rechts- und Datenschutzberatung gehört zum Angebot.

Lag der Schwerpunkt der im April gestarteten Initiative in der ersten Phase noch auf lokalen Einzelhändlern, die ermutigt werden sollten, auch online mit ihren Bestandskunden in Kontakt zu treten, geht die Kooperation mit dem HDE noch einen Schritt weiter. Das Angebot hat jetzt auch das Ziel, durch eine digitale Transformation die Einzelhändler dazu zu befähigen, Neukunden im Internet zu gewinnen. Allein in der ersten Phase von "DHL lokal handeln" konnte DHL mehr als 500 Kunden dabei helfen, ihren Kundenstamm trotz des Corona-Lockdowns zu erreichen und dabei über zwei Millionen Bestellungen zu generieren, die es ohne diese Initiative nicht gegeben hätte.

Corona-Pandemie stärkt Bedeutung von Online für Einzelhändler

Zur Erweiterung der E-Commerce-Initiative des Logistikers erklärt Ole Nordhoff, Leiter Marketing und Vertrieb Post & Paket Deutschland: "Unseren Schätzungen zufolge sind aktuell rund 250.000 Einzelhändler nicht online. 50 Prozent der Händler haben nicht einmal eine eigene Website. Wenn Corona aber eines gezeigt hat, dann ist das, wie wichtig die digitale Verfügbarkeit und einfache Bestellung der Waren im Netz für die Verbraucherinnen und Verbraucher und damit für den Einzelhandel ist. Gemeinsam mit dem HDE und weiteren Partnern aus der E-Commerce-Welt wollen wir dafür sorgen, dass der deutsche Einzelhandel mit der fortschreitenden Digitalisierung Schritt hält."

Stephan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des HDE, ergänzt: "Die Transformation des stationären Einzelhandels ist in vollem Gange, starke Partner sind daher besonders wichtig. Der HDE ist glücklich, mit DHL und weiteren Partnern aus dem E-Commerce-Bereich seine Mitglieder bei diesem großen Schritt hin zum Onlinehandel zu unterstützen."

Weiterer Bestandteil der Kooperation mit dem HDE ist die Patenschaft von DHL für den Award "Initiative ZukunftHandel" beziehungsweise für die Kategorie "Durchstarter" (Sonderpreis: COVID-19). Damit möchte DHL seine Unterstützung des Einzelhandels zum Ausdruck bringen und die Anstrengungen der Betroffenen würdigen. Die Preisträger werden am 19. November 2020 auf dem Deutschen Handelskongress 2020 bekanntgegeben.