Nach Ihrem Intermezzo bei Axians ist Diana Coso wieder bei einem Hersteller in leitender Position aufgetaucht. Im August 2019 übernahm sie bei Amazon Web Services (AWS) die Stelle des General Managers Partner DACH (Deutschland Österrreich Schweiz). Peter Prahl verantwortet bei AWS weiterhin das Channel-Business in Deutschland und berichtet an Coso.

Diana Coso blickt auf eine beeindruckende Berufskarriere zurück: 1994 bei HP gestartet, hat sie dort fast 18 Jahre gearbeitet - zum Schluss war als EMEA-Channel-Chefin. Über die Stationen Microsoft (2012-2014, Director Channel Sales Germany) und EMC (2015-2017, Senior Director Channel und Mitglied der Geschäftsleitung) hat sie es bis zur Geschäftsführerin beim Systemhaus Axians (früher: Fritz & Macziol, heute: Vinci Energies) geschafft.

Vor allem bei EMC hat Coso nach übereinstimmenden Berichten aus der Branche einen exzellenten Job gemacht und den Storage-Anbieter von einer vorwiegend direkt vertreibenden zu einer Channel-Company transformiert. Man wünscht ihr, dass ihr das bei AWS ebenfalls gelingt.