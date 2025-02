Sie sind auf der Suche nach einem neuen Smartphone? Dann sind Sie hier genau richtig! Bei der Fülle an neuen Modellen, die jedes Jahr erscheinen, fällt die Wahl nicht immer leicht. Entscheiden Sie sich für ein iPhone, ist die Auswahl überschaubar – Apple bringt nur wenige Geräte pro Jahr auf den Markt. Bei Samsung hingegen ist die Modellvielfalt größer, was mehr Optionen, aber auch mehr Entscheidungen mit sich bringt. Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten.

Aber was, wenn Ihnen der Hersteller gleich ist? Dann wird die Entscheidung noch viel schwieriger. Da hilft unsere Übersicht. Wir prüfen viele Smartphones, aber nur die absolut besten kommen hier in die engere Wahl.

Wir können alle unten aufgeführten Smartphones empfehlen, aber jedes Modell zeichnet sich aus individuellen Gründen aus. Egal, ob Sie ein Gerät mit KI-Funktionen, großartigen Kameras, brillanter Spielleistung, hervorragender Akkulaufzeit, einem faltbaren Bildschirm oder einfach nur einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, hier ist etwas für Sie dabei.

Am Ende dieses Artikels finden Sie außerdem eine ausführliche Kaufberatung, die Ihnen hilft, das perfekte Smartphone für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Bestes Smartphone

Preis beim Test: 1.219 Euro

Das S25 Ultra sieht nahezu identisch wie das S24 Ultra aus – und auch hardwareseitig gibt es kaum Unterschiede. Doch das ändert nichts daran, dass es aktuell eines der besten Smartphones auf dem Markt ist – vorausgesetzt, der Preis spielt keine Rolle.

Es gibt jetzt noch weniger Schwächen als zuvor, mit noch mehr Rechenleistung, kleinen, aber spürbaren Verbesserungen bei der Kamera und einem neuen entspiegelten Bildschirm, der das 6,9-Zoll-OLED-Panel mit 120 Hz in eine ganz eigene Liga stellt. Dank der neu abgerundeten Ecken liegt es noch besser in der Hand.

Außerdem erhalten Sie das beste Software-Erlebnis, das wir je auf einem Samsung-Smartphone gesehen haben (und vielleicht sogar auf einem Android-Gerät überhaupt). Dazu zählen eine umfangreiche Suite von wirklich nützlichen KI-Funktionen und ein klassenführender siebenjähriger Update-Support.

Dennoch ist es keineswegs perfekt. Es ist schade, dass der eingebaute S Pen ohne Bluetooth auskommt, und ein so schweres, sperriges Smartphone ist nicht jedermanns Sache. Außerdem ist es immer noch sehr teuer.

Aber wenn Sie das Beste vom Besten wollen, wenn es um Smartphones geht, dann ist das S25 Ultra das richtige Gerät für Sie.

OnePlus 13: Hervorragendes Multitalent

Preis beim Test: 999 Euro

Das OnePlus 13 baut auf den Stärken des Vorgängermodells OnePlus 12 auf und setzt sie noch weiter fort. Es ist das beste Smartphone des Herstellers und steht in einer Reihe mit den derzeit besten Modellen auf dem Markt.

Was sind die besonderen Merkmale? Es ist eine brillante Kombination aus erstklassiger Hardware, ausgeklügelter Software und umfangreichem Support. Das Smartphone ist für eine mehrjährige Nutzung ausgelegt.

Zu den Highlights gehören die herausragende Leistung der Snapdragon 8 Elite-CPU, ein wunderschönes 6,82-Zoll-OLED-Display und eine unglaubliche Akkulaufzeit mit 100-Watt-Ladeunterstützung. Diese Faktoren allein sind schon genug, um das Smartphone in eine Kaufentscheidung einzubeziehen.

Aber das OnePlus 13 ist auch auf der Software-Seite beeindruckend. Oxygen OS ist einer der besten Android-Skins überhaupt, dazu gibt es viele nützliche KI-Funktionen. Vier Jahre Betriebssystem-Updates und sechs Jahre Sicherheitsupdates sind zwar nicht überragend, aber für die meisten Nutzer ausreichend.

Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte und des attraktiven Preises stellt sich die Frage, warum das OnePlus 13 nicht in Betracht gezogen werden sollte. Ein klarer Nachteil sind die Kameras, die für die meisten Nutzer zwar ausreichend sind, jedoch im Vergleich zu den besten Kameras anderer Smartphone-Modelle zurückstehen.

Wenn Sie darüber und über die Tatsache hinwegsehen können, dass für magnetisches Ladezubehör im MagSafe-Stil eine Hülle erforderlich ist, wird Ihnen das OnePlus 13 sehr gute Dienste leisten.

Xiaomi 14 Ultra: Die besten Kameras

Preis beim Test: 1.499,90

Die Flaggschiff-Modelle von Xiaomi zeichnen sich bereits seit geraumer Zeit durch ihre exzellenten Fotoqualitäten aus, doch das 14 Ultra setzt neue Maßstäbe.

Es ist das erste Smartphone, das für die meisten Menschen wirklich eine Spiegelreflexkamera (DSLR) ersetzen kann, so hoch ist die Qualität und Vielseitigkeit des angebotenen Systems. Es verfügt über vier rückwärtige 50-Megapixel-Linsen und eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera, die in praktisch jeder Umgebung hervorragende Fotos machen. Das optionale Fotografie-Kit ist zwar teuer, bringt das Erlebnis aber noch näher an eine echte Kamera heran.

Mit einem wunderschönen Design, einem atemberaubenden Display, großartiger Leistung und einer soliden Akkulaufzeit, die durch eine 90-Watt-Schnellladung unterstützt wird, ist das 14 Ultra eines der wenigen Smartphones, die seinen hohen Preis rechtfertigen. Das macht es aber auch für viele unerschwinglich. Kritik verdient die HyperOS-Software, sie ist weiterhin nicht besonders gut. Diese beiden Faktoren verhindern, dass es in dieser Liste weiter oben steht, aber wenn Fotografie Ihre oberste Priorität ist, ist dies das richtige Handy.

Wenn Sie eine preisgünstigere Option bevorzugen, ist das reguläre Xiaomi 14 fast genauso gut in puncto Fotografie.

Oppo Find X8 Pro: Multitalent mit vielen Stärken

Preis beim Test: 949 Euro

Nachdem Oppo entschieden hat, seine Flaggschiff-Modelle der Find X6- und Find X7-Serie nicht international, sondern ausschließlich in China zu veröffentlichen, markiert die Find X8-Serie eine triumphale Rückkehr nach Europa.

Sowohl das Find X8 als auch das Find X8 Pro sind hochwertige Smartphones, wobei das Find X8 Pro eine leicht höhere Leistung aufweist. Es überzeugt durch seine Leistungsstärke, sein ansprechendes Design, seine bemerkenswerte Akkulaufzeit und seine zahlreichen Software-Vorteile.

Die Kameras sind jedoch der entscheidende Faktor, der dieses Gerät von seinen Konkurrenten abhebt und es zu einem hervorragenden Smartphone macht. In puncto Bildqualität ist es vermutlich nur mit dem Xiaomi 14 Ultra vergleichbar.

Das Gerät ist nicht ohne Kompromisse. Im Vergleich zum Find X7 Ultra sind die Kamera und die Software etwas weniger leistungsstark, jedoch ist das Find X8 Pro nach wie vor eines der besten Handys auf dem Markt.

Google Pixel 9 Pro XL: Eine großartige Alternative

Preis beim Test: 849 Euro

Sollte keine der genannten Optionen Ihren Ansprüchen genügen, ist das Pixel 9 eine ausgezeichnete Wahl. Das Smartphone ist zwar nicht ganz so herausragend wie das Pixel 8 Pro, überzeugt aber dennoch in fast allen wichtigen Bereichen.

Die Kameras sind aufs Neue das Highlight. Sie bieten lebendige, kontrastreiche Fotos und erhalten wichtige Details. Dies gilt auch bei schlechten Lichtverhältnissen, auch wenn die Aufhellung keineswegs naturgetreu ist. Ein hochwertiges Ultraweitwinkelobjektiv und ein fünffacher optischer Zoom im Telebereich machen es zu einem vielseitigen Kamerasystem, während die Selfies mit der verbesserten Frontlinse eine hervorragende Qualität aufweisen.

Das 6,8-Zoll-Display überzeugt durch seine exzellente Qualität, während der Tensor G4-Prozessor von Google eine solide Leistung bietet. Die Verarbeitungsqualität ist besser als je zuvor, auch wenn der Wechsel zu einem generischen Design einige Leute enttäuschen wird.

Google ist nach wie vor ein Meister im Hinblick auf Software, auch wenn das 9 Pro XL von Haus aus mit Android 14 läuft und die KI-Funktionen nur sporadisch genutzt werden. Googles Versprechen, sieben Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates bereitzustellen, hat noch kein anderer Hersteller übertroffen.

Die Akkulaufzeit könnte länger sein und das Aufladen mit 37 Watt ist eher langsam. Sollte das Pixel 9 Pro XL für Sie persönlich zu kostspielig sein, empfehlen wir Ihnen, stattdessen das Pixel 9 Pro oder das reguläre Pixel 9 in Betracht zu ziehen. Auch hier sind jedoch Abstriche zu vermerken.

Apple iPhone 16 Plus: Das beste iPhone

Preis beim Test: 1.099 Euro

Aus der 2024er-Reihe ist das iPhone 16 Plus mit seiner Kombination aus Größe, Preis und Funktionen das ideale Gerät.

Wie bei allen Modellen der 16er-Reihe verfügte auch dieses Gerät bei der Markteinführung mit iOS 18 bislang nicht über die volle Funktionalität von Apple-Geräten. Zum Redaktionsschluss steht iOS 18.3 mit einer Vielzahl neuer Funktionen zur Verfügung.

Das iPhone 16 Plus ist ein vielseitiges Gerät, das mit weiteren KI-Funktionen ausgestattet wird. Außerdem ist es näher am Pro Max als üblich, da es die Aktionstaste jetzt auch für die kleineren Modelle gibt und die neue Kamerasteuerungstaste nicht exklusiv für die Pro-Modelle ist.

Der Bildschirm ist nicht so groß oder beeindruckend wie beim Pro Max und es kommt ein normaler A18-Prozessor zum Einsatz, was jedoch für die meisten Nutzer völlig ausreichen dürfte. Ein Teleobjektiv und 1 TB Speicherplatz sind nicht vorhanden, jedoch werden viele Nutzer diese Kompromisse für einen günstigeren Preis in Kauf nehmen.

OnePlus Nord 4: Das beste Mittelklasse-Modell

Preis beim Test: 499 Euro

Preis beim Test: 499 Euro

Seit einigen Jahren bieten Googles Geräte der A-Serie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im gesamten Smartphone-Bereich. Allerdings wurde das Pixel 8a in dieser Hinsicht vom OnePlus Nord 4 übertroffen.

Insbesondere die hervorragende Verarbeitungsqualität, bei der die Rückseite und die Seiten des Smartphones aus einem einzigen Stück robustem Aluminium bestehen, ist hervorzuheben. Die Vorderseite des Geräts ist mit einem exzellenten OLED-Display mit 120 Hertz ausgestattet, das durch eine hohe Leistung und eine ganztägige Akkulaufzeit überzeugt.

Das Design ist ansprechend, jedoch sind die Kameras nicht auf demselben Niveau. So ist beispielsweise kein Teleobjektiv vorhanden, was bedeutet, dass Zoomaufnahmen nicht die gewünschte Qualität liefern. Das von OnePlus ausgewählte Ultraweitwinkelobjektiv enttäuscht hingegen.

Wenn Sie jedoch hauptsächlich das Hauptobjektiv verwenden, werden Sie mit dem Nord 4 nicht enttäuscht sein. Mit einer sechsjährigen Unterstützung durch Sicherheitsupdates ist die Langlebigkeit des Nord 4 fast vergleichbar mit der des Pixel 8a.

Insgesamt ist es die erste Wahl, wenn Sie ein Mittelklasse-Handy suchen.

Motorola Razr 50 Ultra: Bestes Smartphone zum Falten

Preis beim Test: 899 Euro

Preis beim Test: 899 Euro

Wenn man an aktuelle Flip-Smartphones denkt, fällt einem wahrscheinlich zuerst das Samsung Galaxy Z Flip 6 ein. Das Motorola Razr 50 Ultra sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden und stellt für viele Menschen eine interessante Alternative dar.

Das 4-Zoll-Display mit 165 Hertz stellt dabei den entscheidenden Faktor dar. Es ist nicht nur deutlich größer als das der Konkurrenz, sondern Sie können jede beliebige App darauf ausführen, ohne komplizierte Anleitungen. Das 6,9-Zoll-Display mit 165 Hertz ist ebenfalls beeindruckend und weist eine kaum spürbare Falte auf.

Die rückseitigen Kameras des Razr 50 Ultra erreichen nicht ganz die Qualität der besten Kamerahandys, überzeugen jedoch in verschiedenen Umgebungen mit hervorragenden Aufnahmen. Motorola hat sich jedoch für ein 2x-Teleobjektiv statt eines Ultraweitwinkelobjektivs entschieden, und die interne Selfie-Kamera erfüllt nicht die Erwartungen.

Das Motorola-Modell überzeugt mit einer ausgefeilten Software, einer soliden Akkulaufzeit und ordentlichen Ladegeschwindigkeiten, obwohl der Cover-Bildschirm einige Fehler aufweist. Das Z Flip 6 bietet in einigen Bereichen Verbesserungen, darunter die lange Software-Unterstützung, während das Razr für die meisten Nutzer die geeignetere Option darstellt.

Wenn Sie eine preisgünstigere Option bevorzugen, könnte das reguläre Razr 50 eine geeignete Wahl sein. Wenn Sie ein faltbares Gerät im Buchformat bevorzugen, ist das Google Pixel 9 Pro Fold eine geeignete Option.

Apple iPhone 16 Pro Max: Bestes Premium-iPhone

Preis beim Test: 1.449 Euro

Aufgrund seiner Größe und seines Preises ist es nicht für jeden geeignet. Apple legt bei diesem Gerät jedoch großen Wert auf höchste Qualität, sodass es für Nutzer geeignet ist, die in allen Bereichen das Maximum herausholen wollen.

Das Smartphone basiert auf den Stärken von Apple, nämlich elegantem Design, starker Leistung und hervorragenden Kameras. Das Max vereint die Vorzüge dieser Technologien, ohne dabei die Handlichkeit für den täglichen Gebrauch einzuschränken.

Das neue Modell ähnelt optisch seinem Vorgänger, jedoch ist der Unterschied zu einem iPhone 14 oder einem früheren Modell deutlich erkennbar.

Display, Fotografie und Leistung sind die Hauptvorteile: ein riesiges und beeindruckendes 6,9-Zoll Super Retina XDR OLED-Display, viel Kameratechnik, darunter die neue Kamerasteuerung, der A18 Pro-Prozessor und die beste Akkulaufzeit bei einem iPhone.

Der wesentliche Nachteil betrifft die gesamte Produktreihe, nämlich dass Apple Intelligence noch nicht vollständig verfügbar ist. Wenn dies ein entscheidendes Kriterium für Sie ist, sollten Sie warten, bis ein abschließendes Urteil über Apples KI-Funktionen vorliegt.

CMF Phone 1: Bestes Budget-Modell

Preis beim Test: 239 Euro

CMF, die Untermarke von Nothing, hat sich bisher auf Wearables und Audioprodukte konzentriert. Der erste Versuch, ein Smartphone zu entwickeln, war jedoch zweifellos ein Erfolg. Das Gerät verbindet eine humorvolle Optik mit soliden Kernfunktionen und einem bemerkenswert günstigen Preis.

Das Design stellt das eindeutige Highlight dar, da die Rückwand gegen ein Schlüsselband, einen Ständer oder eine Kartenhülle ausgetauscht werden kann. Diese sind optional als Zubehör von CMF erhältlich. Wenngleich diese Aspekte für Sie keine Rolle spielen, überzeugt das Phone 1 durch seine starke Leistung und sein attraktives Display. Diese Eigenschaften sind für ein modernes Smartphone unerlässlich.

Die Akkulaufzeit ist zufriedenstellend, und die Android-Version von Nothing zeichnet sich durch ein außergewöhnliches Design und die Abwesenheit von unnötiger Software aus.

Das Fehlen von NFC (und damit die fehlende Unterstützung für kontaktloses Bezahlen) stellt den größten potenziellen Minuspunkt dar, während die Kameras und die Wasserdichtigkeit verbesserungswürdig sind. Für Kunden, die Wert auf eine lange Software-Unterstützung legen, sind das Samsung Galaxy A15 5G oder das A15 4G die günstigsten Handys.

Das CMF Phone 1 ist derzeit das beste Gesamtpaket unter den günstigen Smartphones.