Projektmanagement, Meetings oder Kundenakquise: Mit modernen Apps für Android und iOS haben Sie das Büro immer in der Tasche. Auch auf Reisen erfüllen Sie Ihre Aufgaben damit zuverlässig, halten Kontakt zu Angestellten oder überwachen Projekte in Echtzeit. Die Vorteile liegen dabei auch für Mitarbeiter auf der Hand. Denn Kollegen sind leichter zu erreichen, die Kommunikation wird verbessert und viele Routinen gehen schneller von der Hand.

Moderne Business-Apps sind von vorneherein auf einfache Handhabe und enge Vernetzung ausgelegt. Das sind Eigenschaften, die auch etablierte Software immer noch lernen muss. Wir stellen Ihnen Top Business-Apps für KMU sowie besonders nützliche Anwendungen für Selbstständige und Kleinunternehmer vor, jeweils in alphabetischer Reihenfolge.

Top 10 Business-Apps für KMU

In kleinen und mittleren Unternehmen sind Apps besonders gefragt, die Arbeitsprozesse optimieren und die Kommunikation im Team erleichtern. Mit modernen Anwendungen haben Sie Arbeitsschritte in laufenden Projekten im Blick, können individuelle Aufgaben zuteilen oder Dokumente blitzschnell teilen und bearbeiten. Groupware und Echtzeit-Kooperation sind hier die Schlagwörter. Diese 10 Business-Apps sind im Unternehmen besonders nützlich.

Bitrix24

Bitrix24 ist eine Art Werkzeugkasten für die erfolgreiche Unternehmensführung. Die App bietet jede Menge Tools für zentrale Arbeitsbereiche: Von der Kommunikation über CRM bis hin zur Projektverwaltung und Aufgabenzuteilung. Ein Contact Center sowie ein Webseiten-Builder sind ebenfalls an Bord. Mitarbeiter tauschen sich hier im sozialen Intranet aus, teilen Dokumente oder führen Audio- und Videoanrufe. Einzel- sowie Gruppenaufgaben lassen sich individuell zuweisen und verfolgen, Checklisten sind ebenfalls verfügbar. Mitarbeiter und Kunden finden hier in übersichtlichen Listen Platz, die Kontaktaufnahme funktioniert damit im Handumdrehen. Dazu kommen Webseiten-Vorlagen, Cloudspeicher und Funktionen zur Erstellung von Angeboten und Rechnungen.



Buffer

All-In-One-Lösung für alle Social-Media-Kanäle: Weil selbst kleine Unternehmen heute nicht mehr auf die Präsenz in sozialen Netzwerken verzichten können, hat sich Buffer dort zum beliebten Helfer entwickelt. Das Tool unterstützt Nutzer dabei, Post zu planen und automatisch zu veröffentlichen, kann Zugriffe steuern und Ergebnisse bzw. Erfolge tracken. In detaillierten Leistungsanalysen zeigen sich dabei wichtige Details zur Wirksamkeit der eigenen Publikationen. Buffer verwaltet Konten bei Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Google Business, Pinterest und LinkedIn. Beiträge lassen sich damit schon Monate im Voraus anlegen und können von mehreren Nutzern bearbeitet werden. Browser-Erweiterungen stehen für Firefox, Chrome, Safari und Opera zur Verfügung.



Doodle - Termin finden

Doodle ist zwar alles andere als neu, das raffinierte und vor allem sehr einfache Abstimmungs-Tool ist für die Terminfindung in Gruppen aber nach wie vor brillant. Passende Zeiten für Einzel- oder Gruppentermine finden wir damit über transparente oder geschlossene Abstimmungen, ohne dafür einen Kalender bemühen zu müssen. Treffen oder Termine mit Kunden oder Mitarbeitern können so schnell und für alle Seiten maximal flexibel festgelegt werden. Für Fernbesprechungen verlinken wir bei Bedarf auch Videokonferenzen, das Setzen von Fristen ist möglich und Erinnerungen für anstehende Termine sind sehr hilfreich. Mit automatischer Kalender-Synchronisation vermeiden wir Doppelbuchungen und sparen im Arbeitsalltag kostbare Zeit.



Driverslog Pro 2

Driverslog Pro 2 ist ein zuverlässiges digitales Fahrtenbuch, um Reisen aus steuerlichen oder projektbezogenen Gründen zu tracken. Die App kommt ohne ODB2-Dongle (On-Board-Diagnose) aus und setzt stattdessen auf das GPS-Modul des Smartphones um zurückgelegte Straßenkilometer präzise zu erfassen. Deswegen ist es aber sinnvoll, ein Ladegerät fürs Handy im Auto zu haben. Die App hilft dabei, Start- sowie Zielorte zu protokollieren, Kilometer zu zählen und den Kraftstoffverbrauch zu erfassen. Solche Daten können als PDF oder im Format CSV ausgegeben werden - und lassen sich so beispielweise auch beim Finanzamt einreichen. Eine Business-Lizenz der App kostet derzeit 1,99 Euro im Monat (19,99€/Jahr), für private oder ehrenamtliche Zwecke ist sie kostenlos.



Employee Schedule & Time Clock

Diese kostenlose Stechuhr-App erfasst Zeitpläne von Mitarbeitern schnell, einfach und zuverlässig. Dienst- oder Schichtpläne verteilen wir direkt per App, dabei können Mitarbeiter anschließend auch den Tausch von zugewiesener Arbeitszeit mit anderen Angestellten anfragen. Per Smartphone, Tablet oder am Computer ist das Ein- und Ausstempeln mit dem Tool App kinderleicht. Mitarbeiter können hier vor Arbeitsbeginn ebenso informiert werden wie Vorgesetzte, falls ein Mitarbeiter nicht pünktlich zum Dienst erscheint oder Überstunden leistet. Über einen integrierten Messenger ist der direkte Austausch aller beteiligten Personen möglich. Wenn kurzfristig Personal benötigt wird, können Vorgesetzte einzelne Mitarbeiter über die App auch anfragen.



Mailchimp Marketing & CRM

Unternehmen, die E-Mail-Marketing betreiben, erhalten von dieser App Unterstützung auf breiter Front. Kontakte neuer Kunden nimmt das Tool mit einem Visitenkarten-Scanner auf, dabei sehen wir im Dashboard stets den Fortschritt jeder Kunden- und Kontakt-Akquise. Anrufe, SMS oder E-Mails lassen sich dann direkt per App verschicken. Marketingkampagnen oder Newsletter versendet Mailchimp zuverlässig per E-Mail und Facebook- sowie Instagram-Ads rufen wir damit ebenfalls ins Leben. Kunden kann die App (auch automatisiert) an vergessene Inhalte ihres Warenkorbs im Online-Shop erinnern, nach dem Kauf sind automatische Benachrichtigungen möglich. Neuen Kunden oder Abonnenten schickt das Tool auf Wunsch Willkommens-Grüße.



Microsoft Teams

Ob Videokonferenzen, File-Sharing oder Business-Chats: Microsoft Teams machts möglich. Mit der App rufen wir auch jenseits vom Computer schnell und zuverlässig Meetings ins Leben, teilen Dokumente oder lassen uns den aktuellen Fortschritt von Projekten zeigen. Auch Aufgaben und Fälligkeitstermine weisen wir damit individuellen Teilnehmern zu. Die App ist kostenlos, reserviert erweiterte Funktionen aber für Abonnenten von Office 365. Selbst um alle Grundfunktionen von Teams zu nutzen, sollten Teilnehmer über ein Microsoft-Konto verfügen. Trotzdem ist der Zugang via Web kinderleicht und in den meisten Fällen ausreichend: Einladungslinks etwa in E-Mails müssen Gäste nur anklicken, um Besprechungen beizutreten. Das klappt auch ohne zusätzliche Software mit jedem gängigen Browser.



Office (Microsoft 365)

Die vielleicht traditionsreichste Office-Anwendung darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Dateien in Word-, Excel-, oder PowerPoint-Formaten lassen sich zwar mittlerweile auch mit anderen Apps öffnen und zum Teil bearbeiten - so geschmeidig und flexibel wie mit dem Original klappt das aber selten. Microsoft hat der App einiges spendiert: Hohe Sicherheit, großzügigen Cloudspeicher und effektive Funktionen für gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten via Teams oder Outlook. Stark: Per Office Lens kann die App Fotos von Tabellen direkt in eine funktionale Excel-Tabelle umwandeln. Präsentationen können wir mit dem "Presenter Coach" einüben, damit der Vortrag anschließend überzeugend rüberkommt. Für Unternehmen ist die App in vier verschiedenen Versionen verfügbar.



PrinterShare Mobiles Drucken

Wenn man Dokumente am Smartphone oder Tablet bearbeitet oder verwaltet, dann will man sie früher oder später auch drucken. Mit dieser App klappt das im Handumdrehen: Drucker lassen sich damit per WLAN, Bluetooth, USB oder über das Internet ansteuern. Webseiten, Dokumente, Bilder oder Präsentationen bringen wir damit ohne Umwege auf Papier. Das klappt auch direkt vom Cloudspeicher aus. Weil die kostenlose Version des Tools einige Einschränkungen mitbringt, empfiehlt sich der Griff zur Premium-Variante. Für einmalig 8,99 Euro lassen sich damit beliebig viele Seiten Drucken und die Werbung verschwindet aus der Anzeige.



Slack

Slack bündelt Kommunikation und Teamarbeit in einem kooperativen Kanal. Die App arbeitet dabei mit Cloud-Diensten wie Dropbox oder Google Drive ebenso zusammen, wie mit diversen (Projekt-) Management-Tools. Darunter sind etwa Trello, Twitter, Zendesk oder Basecamp. Neuigkeiten aus solchen Quellen lassen sich übersichtlich in einem Nachrichten-Feed bündeln. Besonders für Gruppenarbeiten und Teams bietet Slack starke Funktionen. Konversationen lassen sich damit nach Themen, Projekten und weiteren Kriterien filtern, Dokumente können wir per App mit Mitarbeitern teilen oder bearbeiten. Kollegen oder Angestellte sind damit per Nachricht oder Sprachanrufe direkt erreichbar. Bei jährlicher Abrechnung kostet das Tool 6,75 Euro pro Nutzer



