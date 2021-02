Die Siegerehrung fand natürlich nur online statt. Rund 140 Zuschauer aus der Partner- und Kundenlandschaft des Softwarehauses verfolgten die Veranstaltung live. Vor der Siegerehrung betrat der als als "iPad-Magier" bekannt gewordene Stargast Simon Pierro die digitale Bühne,

Er erzählte, wie radikal er während der Pandemie sein Geschäftsmodell umbaute. In seiner "The Magic of Change" betitelten Keynote unterstrich er die Bedeutung der "early adopters" als digitale Vorreiter. Mit persönlichen Einblicken untermauert verdeutlichte er die Bedeutung innovativer Technologien und die wirtschaftlichen Chancen, die digitale Geschäftsstrategien eröffnen.

Andreas Zipser, Managing Director Central Europe bei Sage, sprach danach über Transformation und Innovation in herausfordernden Zeiten und über den Mut, Veränderungen proaktiv voranzutreiben.

Es folgen einige Vorträge zum Partnerprogramm von Sage. Im Anschluss waren die virtuell zugeschalteten Preisträger zur interaktiven Teilnahme an der neuen Zauber-Show "World Wide Winners" von Pierro geladen, die den Übergang zur Ehrung der 15 besten deutschen Sage Business Partner mit den Winners Circle Awards 2021 markierte.

Ausschlaggebend für die Vergabe der "Sage Winners Circle-Awards" 2021 waren gute Leistungen in verschiedenen vertriebsrelevanten Kategorien:

Subskriptionsumsatz

Anzahl Neukunden

Umsatzwachstum

Anzahl selbstgenerierte Leads

Konversionsrate

Bestandskundenbindung

Hinzu kamen die von der Jury extra bewerteten Kategorien:

strategische Geschäftsentwicklung

herausragendes Engagement

außergewöhnliche Leistungen

Die besten Ergebnisse im gemeinsamen Vertrieb mit Sage konnten 2020 folgende Business-Partner erzielen: (in alphabetischer Reihenfolge)

AAIC Soft Systems GmbH

Abacus EDV-Lösungen GmbH & Co. KG (NEU!)

Bösen & Heinke GmbH & Co. KG (NEU!)

CompData Computer GmbH

Desk Software & Consulting GmbH

DPS Business Solutions GmbH

HPH-Software GmbH

HRWare Consulting GmbH & Co. KG

Hugo Hamann GmbH & Co. KG

Inteba GmbH (NEU!)

ISales.Business oHG

Levtec Software & Consulting GmbH

O & S EDV GmbH

Pro Active GmbH

Rocon GmbH

Die 15 Gewinner (zwölf Wiederholungstäter und drei Neulinge) dürfen sich das ganze Jahr 2021 über mit ihrer Auszeichnung schmücken und über eine einjährige Mitgliedschaft in dem exklusiven Business Partner Club "Sage Winner Circle" mit zahlreichen Boni und weiteren Vorteilen freuen.

Thorsten Schlechtriem, Vice President Medium and Upper Medium Business bei Sage, hält seine Partnerlandschaft für so stark und dynamisch, dass sie in der Lage ist, nicht nur Sages Weg zu einer erfolgreichen SaaS Company zu begleiten sondern auch zu gestalten: "Das ist die Basis unseres Erfolgs. Ich freue mich, dass wir innerhalb des Sage Winners Circle Unternehmen auszeichnen können, die auch in herausfordernden Zeiten erstklassige Leistungen erbringen. Es war uns ein besonderes Anliegen, den diesjährigen Preisträgern trotz aktuell pandemischer Veranstaltungseinschränkungen unsere Wertschätzung in einem entsprechend exklusivem online-Format öffentlich ausdrücken zu dürfen.“

Sage Winners Circle 2020





Dem Sage Winners Circle 2020 gehören AAIC Soft Systems, Bauknecht Softfolio, CompData Computer, DESK, DPS Business Solutions, Funk, Zander & Partner, HPH-Software, HRWare Consulting, Hugo Hamann GmbH, isales.business, levtec software & consulting, O & S EDV, Pro Active, System AG für IT-Lösungen und die Systemhaus am Neumarkt EDV Service an.

Neu im Partner-Club ist Funk, Zander & Partner. Der Sage-Partner war in Stuttgart mit Christian Zander, Kerstin Zander, Michael Zander und Jürgen Pallmer vertreten.

Ebenfalls neu im Club bei Sage ist HPH Software aus Mönchengladbach. Nadine Paczynski (Sage GmbH) freut sich darüber mit Jürgen Küppers und Harald Phlipsen vom westdeutschen Sage-Gold-Partner.

O & S EDV aus dem oberschwäbischen Weingarten nennt sich selbst "der etwas andere Sage-Partner" und war bisher schon Platinum-Reseller und Sage ISV-Champion. Nun gehören die Geschäftsführer Margot Sterk und Daniel Sterk auch dem Sage Winners Circle an.

Für das in Zwickau beheimatete "SYSTEMHAUS am Neumarkt EDV Service" holte Senior Consultant Sven Becher den Award in Stuttgart ab.

Laut Andreas Zipser, Managing Director Central Europe, trägt Sage der im Software-Bereich vonstattengehenden Flexibilisierung Rechnung, indem das Portfolio sukzessive auf SaaS-Anwendungen umgestellt wird. „Damit wandeln wir uns Schritt für Schritt zu einer reinen SaaS-Company. Die Weiterentwicklung von Sage 50cloud und Sage 100cloud Plus zu nativen Cloud-Lösungen ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Meilenstein für uns“, so Zipser.

"SaaS-Anwendungen und Cloud-basierte Software eröffnen dem Channel insgesamt und damit auch unseren Business Partnern völlig neue Marktchancen", warb Rudolf Schuler, Vice President Medium Business, beim Sage-Partnertreffen in Stuttgart.

Oliver Henrich, Vice President Product Engineering Central Europe, gab den versammelten Partnern Einblicke, wie sich die Produkte von Sage für die Cloud verändern werden. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand das ERP-System Sage 100cloud Plus.

"Über 70 Prozent des Umsatzes von Sage werden in Deutschland über die Partner generiert. Das Partnergeschäft und damit auch die Partner selbst haben von daher eine sehr hohe Relevanz für uns", betonte Thorsten Schlechtriem, Vice President Small Business & Upper Medium Business, vor den Sage-Partnern in Stuttgart. Daher sei es für Sage von zentraler Bedeutung, die Partner auf dem Weg in die Cloud mitzunehmen und "sie bei den Veränderungen, die sich dadurch für ihr eigenes Business ergeben, zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie auch im SaaS-Zeitalter geschäftlich erfolgreich sind."







