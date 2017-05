Geniale Erfolge ...

Einige Produkte von Google, das sich seit August 2015 Alphabet nennt, sind genial und finden sofort viele begeisterte Anwender. Google Maps mit Street View. Oder Google Texte und Tabellen. Und natürlich und vor allem die Websuche fallen in diese Kategorie. Auch Android und Google Chrome sind längst Erfolgsmodelle.

... Zeit zum Reifen ...

Andere Projekte wie Keep alias Google Notizen brauchen einige Zeit, bis sie reifen (im Falle von Keep kann man das derzeit nur hoffen). Die Nexus-Smartphones wiederum waren kein völliger Misserfolg, sie gewannen aber auf dem Smartphone-Markt nie wirklich relevante Anteile. Diese Android-Smartphones, die Google von wechselnden Hardware-Partnern produzieren lässt, waren bisher eher eine Art Spielzeug für Technik-Verliebte, wie es eine Huawei-Managerin kürzlich umschrieb. Insofern darf man gespannt sein, ob Google mit den 2016 erschienen Pixel-Smartphones endlich deutlich Marktanteile dazu gewinnen kann.

...und Fehlschläge

Die Übernahme des Traditionsunternehmens Motorola im Jahr 2012 war für Google dagegen wenig erfolgreich. 2014 verkaufte Google Motorola an Lenovo. Die Chinesen beerdigten Anfang 2016 die renommierte Handy-Marke. Aber auch noch einige andere Projekte und Angebote scheiterten rundweg. Die Chrome Apps zum Beispiel haben kaum Nutzer gefunden. Aus dem Project Ara entstand bis heute kein einziges fertiges Smartphone, das man kaufen kann. Der Vergleichsdienst Google Compare konnte sich nicht einmal in den USA durchsetzen.

Mitunter stellt Google aber auch Dienste ein, die keineswegs ein Reinfall waren. Wie den Google Reader. Als Google ankündigte, diesen RSS-Dienst einstellen zu wollen, ging ein Proteststurm durch das Web. Doch ohne Erfolg. Denn Google stellt im Rahmen seiner "Putzaktionen" immer wieder mal weniger stark nachgefragte Dienste und Programme ein, um Ressourcen für neue Projekte frei zu bekommen.

Nicht jedes eingestellte Google-Produkt war also tatsächlich ein Flop. Mitunter machte sich Google sogar selbst Konkurrenz, indem es zwei ähnliche Produkte veröffentlichte. Picasa, das eigentlich kein Flop war, aber durch Google Photos Konkurrenz aus dem eigenen Haus bekam, und Panoramio fallen ebenfalls in diese Kategorie, aber auch Hangouts on Air und My Tracks. Dann zieht Google nach einiger Zeit die Reißleine und stellt eines der doppelt vorhandenen Produkte wieder ein.

Die meisten der hier zusammengestellten Google Flop-Angebote wurden bereits eingestellt, einige wenige sind aber auch noch verfügbar. In einem Fall haben wir ein sehr bekanntes Google-Angebot in unsere Liste aufgenommen, das zwar noch nicht völlig geflopt ist, das aber weit hinter den Erwartungen zurück geblieben ist. Bis heute. Und somit in unseren Augen eben doch ein Flop ist. Die Rede ist von Google+. Zumal Google vor einiger Zeit die zwangsweise Bindung eines Gmail-Kontos an ein Google+-Profil beendet hat. Im November 2015 ging Google dann dazu über Google Plus auf Themen-Communities auszurichten.

Nicht in unsere Galerie haben wir die Android-Apps Bump und Flock aufgenommen. Diese Projekte sind nicht im eigentlichen Sinne gescheitert, sondern wurden aufgrund von strategischen Überlegungen eingestellt. Ebenso verzichteten wir auf die Vorstellungen von Google-Diensten wie den Paket-Lagerdienst Bufferbox, die es nur in den USA gab. Und auch das eingestellte Quickoffice für Android und iOS ist kein Flop - die Office-Suite war ganz im Gegenteil überaus erfolgreich. Nur hat Google sie aufgekauft und ihre Funktionen in seine eigene Office-Suite übernommen.

Die lange Zeit tot gesagten Chromebooks scheinen dagegen zumindest in den USA ihren Platz zu finden.

(PC-Welt)