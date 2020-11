Unterschiede zwischen Eingebeaufforderung und Power Shell Die Eingabeaufforderung CMD bietet viele nützliche Befehle, die sich auch in einer Batchdatei zusammenfassen lassen. So können Sie aus mehreren Befehlen kleine Mini-Programme bauen. Allerdings hat die Eingabeaufforderung enge Grenzen, vor allem, wenn es um die Konfiguration von Windows geht. Es fehlen schlichtweg viele Befehle, und zudem sind selbst Batchdateien wenig interaktiv. Darum hat Microsoft die Power Shell entwickelt, die seit 2006 zur Verfügung steht und 2009 fester Bestandteil von Windows 7 wurde. Die Power Shell bietet deutlich mehr Befehle und Möglichkeiten, Windows zu konfigurieren. Dazu zählt auch die Skriptfähigkeit der Power Shell sowie ihre objektorientierte Verarbeitung. Ein Befehl liefert als Ergebnis keinen Text, sondern ein Objekt aus, das sich mit einem weiteren Befehl bearbeiten lässt. So bewältigen Profis mit der Power Shell auch komplexe Systemaufgaben. Die Power Shell ist abwärtskompatibel. Alles was Sie in der Eingabeaufforderung CMD erledigen können, funktioniert auch in der Power Shell. Allerdings unterscheidet sich die Syntax. Darum müssen Sie für die meisten CMD-Befehle die Power Shell erst in eine Art CMD-Modus umschalten. Geben Sie dafür in der Power Shell den Befehl CMD gefolgt von Enter ein. In der Folge verschwindet das „PS“ vor dem Pfad. Die Power Shell verarbeitet nun jeden CMD-Befehl. Um diesen Modus zu verlassen, geben Sie exit ein. Nun erscheint das „PS“ vor dem Pfad wieder. Möchten Sie nur einen einzigen CMD-Befehl in der Powershell ausführen, dann stellen Sie CMD /c voran. Also etwa: CMD /c dir /s Geübte Power-Shell-Nutzer werden allerdings nicht auf die Idee kommen, CMD-Befehle in der Power Shell zu verwenden. Denn für alles, was in der Eingabeaufforderung funktioniert, gibt es flexible Entsprechungen in der Powershell. So lässt sich das Ergebnis des CMD-Befehls „dir /s“ in der Powershell etwa so darstellen: gci -File -Recurse oder gci -r |% FullName oder gci -r | Out-Host -Paging Sie sehen, in der Power Shell gibt es viele Möglichkeiten, Informationen auszulesen. Eine Einführung in die wichtigsten Power- Shell-Befehle und ihre Syntax finden Sie hier .