Jetzt, wo die Public Beta von iOS 16 endlich zum Download bereit steht, können Sie - neben dem Sperrbildschirm - die folgende fünf Funktionen selbst ausprobieren.

1. Tastaturfeedback

Das Feature haben Android-Smartphones schon lange, nun auch endlich das iPhone: Tastaturfeedback. Heißt: Sobald Sie was auf der Tastatur tippen, bekommt Sie ein haptisches Feedback via Vibrationen. Dieses Feature müssen Sie jedoch zunächst aktivieren:

Öffnen Sie die Einstellungen Wählen Sie Töne und Haptik Aktivieren Sie im Tastatur-Feedback den Ton und die Haptik

2. Fotos

Hier gibt es gleich mehrere neue Sachen zum Ausprobieren: Zum einen können Sie in iOS 16 durch langes Gedrückthalten Motive aus Bildern freistellen und auf dem iPhone verschieben – zum Beispiel in Nachrichten oder in die Notizen-App. Das funktioniert auch überraschend gut.

3. Duplikate erkennen

Dieses Feature ist für jeden hilfreich, der die Kontrolle über seine Fotos verloren hat. Es geht schneller, als man denkt: Und Ruckzuck befinden sich tausende Fotos auf dem iPhone. Zum Glück gibt es nun eine Funktion, die für etwas mehr Speicherplatz sorgt: Das iPhone erkennt unter iOS 16, ob sich Duplikate in Form von Fotos oder Videos befinden. Mit nur wenigen Klicks können Sie diese löschen.

Öffnen Sie die Fotos-App Wählen Sie "Alben" Scrollen Sie nach ganz unten Unter "Sonstige" finden Sie nun "Duplikate" Wählen Sie "Duplikate" und tippen Sie anschließend auf "Auswählen" und "Alle". Tippen Sie auf "Zusammenführen", um die Duplikate zu löschen.

4. Mail

Sie können nun das Versenden von Mails planen, in dem Sie lange den Senden-Pfeil gedrückt halten.

Haben Sie eine Mail abgeschickt, können Sie sie unter iOS 16 wieder zurückrufen. Klicken Sie dafür einfach auf “Senden widerrufen”, sobald Sie eine Mail abgeschickt haben. Aber Achtung, dies ist nur bis zu 10 Sekunden nach dem Absenden möglich.

5. WLAN-Passwort

Wenn Sie Ihr WLAN-Passwort vergessen haben, dann gibt es unter iOS 16 dafür auch eine einfache Lösung: Gehen Sie einfach in die Einstellungen, wählen Sie das entsprechende WLAN-Netzwerk aus, tippen Sie auf das i-Symbol und schon können Sie das WLAN-Passwort einsehen.