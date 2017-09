Das Technology Review des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat auch in diesem Jahr die 50 "smartesten Unternehmen" der Welt ermittelt. Maßgebliches Kriterium des MIT-Rankings war dabei die Kombination innovativer Technologien mit einem effektiven Geschäftsmodell.

Unternehmensranking: Die 50 Smartesten

Dominiert wird das Ranking des MIT Technology Review klar von US-Companies. Die fünf smartesten Unternehmen der Welt 2017 sind in den Vereinigten Staaten beheimatet - insgesamt stellen die USA 31 der 50 zu vergebenen Plätze. Mit weitem Abstand folgt China: Das Reich der Mitte ist mit sieben Unternehmen im MIT-Ranking vertreten. Deutschland ist lediglich zweimal vertreten - ebenso wie Großbritannien und Taiwan.

Das sind die 50 smartesten Unternehmen im Jahr 2017:

Rang Unternehmen Land 1 Nvidia USA 2 SpaceX USA 3 Amazon USA 4 23andMe USA 5 Alphabet USA 6 iFlytek China 7 Kite Pharma USA 8 Tencent China 9 Regeneron USA 10 Spark Therapeutics USA 11 Face++ China 12 First Solar USA 13 Intel USA 14 Quanergy Systems USA 15 Vestas Wind Systems Dänemark 16 Apple USA 17 Merck USA 18 Carbon USA 19 Desktop Metal USA 20 Ionis Pharmaceuticals USA 21 Gamalon USA 22 Illumina USA 23 Facebook USA 24 Udacity USA 25 DJI China 26 MercadoLibre Argentinien 27 Microsoft USA 28 Rigetti Computing USA 29 Kindred AI USA 30 Sophia Genetics Schweiz 31 Tesla USA 32 Oxford Nanopore Großbritannien 33 Foxconn Taiwan 34 M-KOPA Kenia 35 ForAllSecure USA 36 Flipkart Indien 37 Bluebird Bio USA 38 Adidas Deutschland 39 IBM USA 40 General Electric USA 41 Alibaba China 42 HTC Taiwan 43 BluePrism Großbritannien 44 Jumia (Africa Internet Group) Nigeria 45 Veritas Genetics USA 46 Daimler Deutschland 47 Salesforce USA 48 Snap USA 49 Ant Financial China 50 Baidu China

Die smartesten deutschen Unternehmen

Im Top 50 Ranking des MIT Technology Review finden sich sowohl Startups als auch Traditionskonzerne. Aus deutscher Sicht ist das Ergebnis als "eher mau" einzustufen. Mit Adidas (Platz 38) und Daimler (Platz 46) haben es nur zwei heimische Unternehmen ins Ranking geschafft.

Adidas wurde von den Redakteuren des Technology Review aufgrund seiner neuen (Pilot-) Smart Factory in Ansbach ausgewählt. Dort soll noch in diesem Jahr die Produktion anlaufen. Dabei setzt das Unternehmen insbesondere auf Automatisierung: In der "Speedfactory" sollen Sportartikel nach Aussage von adidas "schneller als je zuvor" hergestellt werden können. Das Ziel sei es, "die Produktion dorthin zu verlagern, wo sich die Konsumenten der Marke befinden".

Daimler gehört hingegen zu den smartesten Unternehmen des Jahres 2017, weil der Autokonzern mit den ersten Testfahrten seines rein elektrisch betriebenen LKW einen maßgeblichen Fortschritt auf dem Gebiet der Mobilität gemacht - dabei parallel aber auch das autonome Fahren und die Konnektivität von Pkws vorangetrieben habe.