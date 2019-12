Elektronik-Produkte stehen auch dieses Jahr auf den Wunschzetteln vieler Deutscher ganz oben, so das erwartbare Ergebnis einer Umfrage von Bitkom unter 1.003 Personen ab 16 Jahren. Fast drei Viertel (73 Prozent) der Befragten gaben an, zu Weihnachten Elektronik-Produkte verschenken zu wollen oder deren Anschaffung für sich selbst zu planen. Das sind noch einmal zwei Prozent mehr als bei einer vergleichbaren Befragung des Bitkom 2018.

Am häufigsten wurden von den Befragten, die Technik verschenken wollen, Fitnesstracker (37 Prozent), Tablets (28 Prozent) und Spielekonsolen (24 Prozent) genannt. Es folgen Smart-TVs (22 Prozent) und Smartphones (20 Prozent) vor Smartwatches (17 Prozent), Sicherheitskameras (15 Prozent) und Virtual-Reality-Brillen (14 Prozent). Ebenfalls 14 Prozent wollen digitale Sprachassistenten wie Google Home oder Amazon Echo verschenken oder für sich selbst erwerben.



Zu Weihnachten 2019 stehen einer Umfrage des Bitkom zufolge Fitnesstracker, Tablets und Spielekonsolen auf dem Technik-Wunschzettel der Deutschen ganz oben.

2018 lagen laut Bitkom-Umfrage Tablets noch vor Fitnesstrackern und Smartphones.

2017 gehörten der Bitkom-Umfrage zufolge auch E-Book-Reader noch zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken aus dem Technik-Bereich.

An Weihnachten 2014 rangierten ebenfalls schon Tablets, Smartphones und Fitnesstracker in der Gunst der Weihnachts-Shopper ganz vorne. Allerdings waren damals auch digitale Bilderrahmen und mobile Navigationsgeräte beliebt.

Weihnachten 2009 sahen die Wunschzettel noch ganz anders aus. Damals war Spiele-Software der Renner. Handys (mit Tasten) und Computer folgten dichtauf, Spielekonsolen und digitale Bilderrahmen erreichten ebenfalls noch in Top-Platzierungen.

Damit haben sich gegenüber 2018 die Prioritäten bei Technik-Geschenken etwas verändert. Interessant ist aber auch, dass bis auf Smartphones und Tablets alle Produktkategorien einen höheren Prozentwert erreichten - also von den Befragten, die Technik verschenken wollen, häufiger in Betracht gezogen werden.

So waren 2018 laut Bitkom-Umfrage Tablets (34 Prozent) der Renner im Weihnachtsgeschäft. Fitnesttracker folgten mit 31 Prozent vor Smartphones (24 Prozent) und Spielekonsolen (20 Prozent). Smart-.TVs (19 Prozent), Smartwatches (14 Prozent) und Virtual-Reality-Brillen (11 Prozent) waren zwar ebenfalls schon beliebt, erreichten aber niedrigere Prozentwerte als 2019. Digitale Sprachassistenten kamen 2018 auf 9 Prozent und legten damit 2019 ebenfalls noch einmal zu. Sie verdrängten damit E-Book-Reader aus den Top-Nennungen, die 2017 dort noch mit 8 Prozent vertreten waren.

2016 wies Bitkom keine exakten Zahlen aus. 2015 waren einer Umfrage des Verbandes zufolge Tablets (30 Prozent), Smartphones und Handys (28 Prozent) sowie Fitnesstracker (18 Prozent) die meistgesuchten digitalen Weihnachtsgeschenke in Deutschland. Auch damals planten schon 72 Prozent der Bürger in der Weihnachtszeit die Anschaffung von Geräten aus den Bereichen Computer, Mobilkommunikation und Unterhaltungselektronik. Bei 18 Prozent stand damals eine Spielkonsole auf dem Wunschzettel, bei 14 Prozent eine Smartwatch. Es folgten E-Book-Reader (12 Prozent), Flachbildfernseher und Digitalkameras (jeweils 7 Prozent) sowie Player beziehungsweise Rekorder für DVDs und Blu-rays (6 Prozent) und mobile Navigationsgeräte (5 Prozent).

Gutscheine als Geschenk ebenfalls beliebt

2019 gaben 40 Prozent der vom Bitkom befragten zudem an, zu Weihnachten einen Gutschein für einen Online-Shop verschenken zu wollen. 26 Prozent planen, Guthaben für Prepaid-Karten für Mobiltelefone und 9 Prozent ein Abo für Online-Unterhaltungsangebote wie Netflix, Spotify oder ein E-Paper-Abo zu verschenken. Daneben liegen Computerspiele (35 Prozent) in der Gunst der Verbraucher hoch im Kurs. Hörbücher auf CD (16 Prozent) sind beliebter als Musik-CDs (15 Prozent). Filme oder Serien auf Blu-Ray oder DVD packen nur noch 8 Prozent zu Weihnachten in Geschenkpapier ein.