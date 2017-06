Das Magdeburger AV-Test Institut hat erneut Antiviruslösungen für Firmen unter Windows 10 (64 Bit) unter die Lupe genommen. Zehn Hersteller haben 12 Produkte für den Zertifizierungstest eingereicht. Hinzu kommt wie immer Microsoft System Center Endpoint Protection als untere Messlatte und außer Konkurrenz. Der vorherige Test unter Windows 10 (64 Bit) liegt vier Monate zurück.

Getestet wird in den Kategorien Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit. Die Schutzprogramme müssen mehr als 12.000 Schädlinge erkennen und abwehren, die nicht älter als vier Wochen sind. Zudem werden sie im so genannten Real-World-Test mit 175 tagesaktuellen Schädlingen konfrontiert (0-Day-Malware). Die Tester prüfen, wie sehr die Antivirusprogramme gängige Alltagsabläufe ausbremsen, etwa den Aufruf von Web-Seiten, Downloads, das Kopieren von Dateien oder Installation und Benutzung legitimer Software. Die Benutzbarkeit ergibt sich aus Fehlalarmen, die bei solchen Vorgängen auftreten.

In jeder Kategorie gibt es maximal sechs Punkte, in der Summe also höchstens 18. Diejenigen Produkte, die insgesamt mindestens zehn Punkte und in jeder Kategorie wenigstens einen Punkt erreichen, erhalten ein Zertifikat. Zusätzlich vergibt AV-Test das Prädikat "Top Product" für Lösungen, die in allen Testkriterien hervorragend abschneiden und insgesamt mindestens 17,5 Punkte erzielen.

Die Test-Ergebnisse

Die Mindestanforderungen für ein Zertifikat haben alle Kandidaten erfüllt. An der Spitze liegen Kaspersky Endpoint Security und Kaspersky Small Office, die beide die volle Punktzahl erzielt haben. Mit einem halben Punkt Abstand folgen Bitdefender, Sophos und die beiden Symantec-Lösungen. Diese sechs Prüflinge erhalten das Prädikat "Top Product". Sophos hat nur einen halben Punkt bei den Geschwindigkeitstests liegen lassen. Offenbar haben die Briten ihr Produkt in diesem Bereich optimieren können. Bitdefender und Symantec haben hingegen einen halben Punkt bei der Benutzbarkeit (Fehlalarme) eingebüßt.

Außer den bereits genannten Lösungen haben auch F-Secure Client Security und Trend Micro Office Scan die volle Punktzahl bei der Schädlingserkennung erreicht. F-Secure hat jedoch sowohl in den Geschwindigkeitstests als auch bei den Fehlalarmen jeweils einen ganzen Punkt eingebüßt, Trend Micro nur je einen halben. Seqrite, die Businessmarke des indischen Herstellers Quick Heal, etabliert sich mit guten Resultaten im Mittelfeld.

G Data Antivirus Business liefert eine solide und ausgewogene Leistung: Es fehlt in jeder Kategorie lediglich ein halber Punkt zum optimalen Ergebnis. In diesem Testfeld reicht das jedoch nur, um das Schlussdrittel der Tabelle anzuführen. Bei Intel/McAfee zeigt der Trend hingegen wieder nach unten, vor allem durch die nur mäßige Schädlingserkennung beim Real-World-Test im März (95,6 Prozent, im April hingegen 100 Prozent). Zusammen mit AVG Business und Microsofts Firmenlösung bildet McAfee hinter G Data das Ende der Tabelle.

Microsoft und F-Secure sind die stärksten Systembremsen im Testfeld, was sich jedoch nur in bestimmten Situationen bemerkbar macht. Das betrifft die Software-Installation und das Starten gängiger Programme wie Office. Die Beeinträchtigung beim Arbeiten hält sich jedoch in Grenzen. Beim Kopieren von Dateien bleiben alle Produkte unauffällig.

Kein Testkandidat ist ganz ohne Fehlalarme durchgekommen. Meist sind die falschen Befunde bei einem System-Scan aufgetreten. Vor allem AVG Business hat sich mit 20 Fehlalarmen ein besseres Gesamtergebnis verbaut. F-Secure hat im Test 13 falsch positive Befunde geliefert. Symantecs Cloud-basierte Lösung hat mit acht Fehlalarmen etwas häufiger daneben gelegen als die klassische Variante aus gleichen Hause (sechs Fehlalarme). Sophos, McAfee und Kaspersky Endpoint Protection sind hingegen mit jeweils einem Fehlalarm ausgekommen.

Die Ergebnistabelle ist nach der letzten Spalte sortiert. Darin haben wir mehr Gewicht auf die Schutzwirkung gelegt (60 Prozent), während AV-Test alle drei Kategorien gleichrangig wertet (vorletzte Spalte). Davon profitiert auch diesmal F-Secure, das dadurch drei Plätze gutmachen kann, AVG gewinnt einen Rang, McAfee rutscht um zwei Plätze auf den vorletzten Rang ab.

Hersteller/Produkt Schutz (Punkte) Geschwindigkeit (Punkte) Benutzbarkeit (Punkte) 1:1:1 (gesamt mit Gewichtung) 60:20:20 (gesamt mit Gewichtung) Kaspersky Endpoint Security 10.2 & 10.3 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Kaspersky Small Office Security 5 6,0 6,0 6,0 18,0 18,0 Sophos Endpoint Security and Control 10.7 6,0 5,5 6,0 17,5 17,7 Bitdefender Endpoint Security 6.2 6,0 6,0 5,5 17,5 17,7 Symantec Endpoint Protection 14.0 6,0 6,0 5,5 17,5 17,7 Symantec Endpoint Protection Cloud 22.8 & 22.9 6,0 6,0 5,5 17,5 17,7 Trend Micro Office Scan 12.0 6,0 5,5 5,5 17,0 17,4 F-Secure Client Security 12.30 & 12.31 6,0 5,0 5,0 16,0 16,8 Seqrite Endpoint Security 17.00 5,5 6,0 5,5 17,0 16,8 G Data AntiVirus Business 14.0 5,5 5,5 5,5 16,5 16,5 AVG Antivirus Business 16 5,5 5,5 4,5 15,5 15,9 Intel / McAfee Endpoint Security 10.2 5,0 5,5 6,0 16,5 15,9 Microsoft System Center Endpoint Protection 4.10 4,5 5,0 5,5 15,0 14,4

