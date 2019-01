HelloTalk-Stammtisch weltweit Mit dieser App können Sie mehr als 100 Sprachen lernen. Fast wie in einem sozialen Netzwerk plaudern Nutzer hier locker mit Muttersprachlern und feilen beim gegenseitigen Kennenlernen an ihren Sprachkenntnissen. Beim Lernen von Fremdsprachen stößt die Theorie irgendwann an ihrer Grenzen: Um Sprachen wirklich fließend, sicher und vor allem natürlich zu beherrschen, müssen diese irgendwann auch im Gespräch geübt werden. Genau darum geht es bei HelloTalk-Stammtisch weltweit. Die App hilft Lernwilligen dabei, Muttersprachler zu finden, mit denen sie Fremdsprachen-Kenntnisse im direkten Gespräch ausbauen können. Auch theoretische Übungen aus typischsten Lebensbereichen sind an Bord, die sind aber zum Großteil erst nach einem Premium-Upgrade verfügbar. In erster Linie geht es bei der App auch nicht ums einsame Pauken, HelloTalk ist fast so etwas wie ein soziales Netzwerk. Nutzer lernen hier nicht nur Sprachen kennen, sondern auch einander: So sollen weltweite Netzwerke und Freundschaften entstehen. Wer dann mal in fremde und ferne Länder reist, hat so gleich jemanden, den er mal treffen kann. Konversationen finden hier in Form von Chats oder Video-Anrufen statt, Gesprächspartner haben besonders einfache Werkzeuge für die Korrektur von Grammatik- oder Schreibfehlern zur Hand und ein Übersetzer ist ebenfalls integriert: Wer im Gespräch einmal nichts versteht, kann sich damit jederzeit helfen. Premium-Version nur als Abo verfügbar Nach ein paar Angaben zu den eigenen Sprachkenntnissen und einer Registrierung, können Sie mit der App auch schon loslegen. Gesprächspartner dürfen Sie sich selbst aussuchen, Profilbilder und Indikatoren für deren Sprachkenntnisse helfen bei der Auswahl. Eine solide Suchfunktion ist ebenfalls an Bord: Hier stehen Filter für Alter, Regionen, Sprachen, Kenntnisstand und sogar für einzelne Städte zur Verfügung. Die App bietet auch Lektionen zum Alleine-Lernen, dafür ist oft aber ein Premium-Upgrade notwendig: Zum Testzeitpunkt war das nur als Abo für 119,99 € pro Jahr verfügbar. Fazit zum Test der Android-App HelloTalk-Stammtisch weltweit In direkten Chats und Gesprächen mit Muttersprachlern, lernen Sie fremde Sprachen hier auf natürlichem Wege. Nutzer müssen aber bereit sein, anderen Lernwilligen auch selbst zu helfen. Deutschsprachig, kostenlos