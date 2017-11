Ghostery Privacy Browser Bei diesem Gratis-Browser geht es vor allem um Ihre Privatsphäre. Die App verwischt Spuren im Netz und bietet eine komfortable Bedienung. Der Ghostery Privacy Browser ist nach einer Erweiterung für den bekannten Firefox-Browser benannt und will Nutzer vor neugierigen Webseiten und deren so genannten Trackern schützen. Mit Trackern behalten inzwischen viele Internetseiten ihre Besucher im Auge, mit dem Datenschutz-Browser von Ghostery schieben Sie der Neugier einen Riegel vor. Die App listet erkannte Tracker übersichtlich auf und erlaubt es, einzelne oder pauschal auch alle zu blockieren. Eine flexible Whitelist für individuelle Web-Adressen ist ebenfalls an Bord, damit können Sie vertrauenswürdigen Seiten eine Ausnahme gewähren. Webseiten lassen sich mit der App auch in der Desktop-Version anzeigen und im Inkognito-Modus wird kein Browser-Verlauf mehr aufgezeichnet und Cookies pauschal blockiert. „Ghost Rank“ ist standardmäßig deaktiviert Der Ghostery Privacy Browser kommt mit einem so genannten „Ghost Rank“ daher. Damit sammelt die App anonymisiert Daten über das Surfverhalten Ihrer Nutzer. Die Funktion ist aber standardmäßig deaktiviert, das lässt sich in den Optionen schnell prüfen. Einige Suchmaschinen sind in der App fest verknüpft und lassen sich so ohne Umwege schnell einsetzen. Dazu gehört neben Google auch die anonyme Suche von DuckDuckGo. Fazit zum Test der Android-App Ghostery Privacy Browser Ein eher einfacher Browser der mit starken Funktionen zum Schutz der Privatsphäre schnell überzeugt. Deutschsprachig, kostenlos