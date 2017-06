Die Tage werden wieder länger, das Wetter milder und während allmählich das Grün in Wald und Wiesen zurückkehrt, kann man es nicht mehr leugnen: Die warmen Jahreszeiten kommen. Kurze Hosen sind jetzt kein Zeichen von Dummheit mehr und überall tun sich Möglichkeiten auf, die freie Natur und das örtliche Umland zu genießen.

Mit der richtigen Android-App haben Sie auf der Suche nach Baggerseen, schönen Wanderrouten oder beim Campen in der freien Natur mehr Spaß und weniger Stress. Wir stellen Ihnen eine Auswahl vielseitiger Outdoor-Apps vor, mit denen Sie garantiert besser durch die sonnigen Jahreszeiten kommen.

Auf der Suche nach schönen Restaurants oder Sehenswürdigkeiten helfen Ihnen dabei Apps wie „World Around Me“: Das Tool identifiziert Gebäude und Objekte im Handumdrehen, wenn Sie einfach Ihre Smartphone-Kamera darauf richten. Die App legt relevante Infos dann per erweiterter Realität direkt über Ihr Kamerabild.

Auch für Routing und Navigation ist gesorgt: Mit Apps wie „Wikiloc Outdoor Navigation GPS“ oder Diensten der Alpenvereine finden Sie spannende Tracks und Wege auch jenseits der typischen Touristen-Pfade. Wer den kürzesten Weg zum nächsten Badesee oder ins Freibad sucht, kann sich auf Apps wie den „Strandbadguide“ verlassen.

Auch für Camper, Jäger der geheimnisvollen Geocaches oder Vogelfreunde können wir spannende Apps präsentieren. Damit identifizieren Sie Vögel zuverlässig, sind auf den nächsten Camping-Urlaub perfekt vorbereitet und finden auch trickreich versteckte Geocaches.

Im Notfall sind Sie wiederum mit Tools wie „Hilfe im Wald“ oder der App „alpenvereinaktiv.com“ gut beraten. Damit finden Sie Rettungspunkte, erreichen Notfalldienste oder finden dank topografischer Karten auch aus unwegsamem Gelände wieder in die Zivilisation zurück.

Auch wer gerne Reisetagebücher schreibt, kann die Multimedia-Funktionen seines Smartphones mit Apps wie „ramblr“ voll ausschöpfen. Damit zeichnen Sie zurückgelegte Wege mit genauen Statistiken auf, heften Fotos und Videos an einzelne Streckenabschnitte und teilen Erlebtes im Handumdrehen auf Facebook und Twitter. Wir wünschen viel Spaß im Freien!

Openrider - GPS Radfahren

Mit diesem virtuellen Fahrradcomputer haben Sie auf Touren im Freien wichtige Daten wie Geschwindigkeit, Karten und sogar Ihre Herzfrequenz immer im Blick.

Genauer Höhenmesser

Mit diesem virtuellen Höhenmesser haben Sie bewältigte Höhenmeter übersichtlich auf dem Smartphone im Blick. Protokoll- und Kartenfunktionen sind ebenfalls an Bord.

Outdoor Sportparks

Mit dieser App finden Sie Trimm-Dich-Pfade, Sportparks und Bewegungsparcours. Sport und Spaß im Freien sind hier das Motto, die Lokalisierung ist aber noch verbesserungsfähig.

Meteor Shower Calendar

Da lohnt sich der Blick zum Sternenhimmel: Diese App verrät Ihnen genau, wann Sie am Nachthimmel das Lichtspiel prächtiger Meteoritenschauer beobachten können.

ramblr (hiking, gps, map)

Mit dieser kostenlosen App haben Outdoor-Fans und Wanderfreunde ein funktionales Reisetagebuch inklusive Routentracker immer zur Hand.

alpenvereinaktiv.com

Mit dieser Outdoor-App kommt eine umfangreiche Tourendatenbank gleich dreier Alpenvereine kostenlos aufs Android-Gerät.

World Around Me

Mit World Around Me können Sie per Smartphone neue Orte und Sehenswürdigkeiten entdecken. Das klappt zuhause oder im Urlaub.

Wikiloc Outdoor Navigation GPS

Eine App für echte Outdoor-Enthusiasten: Wikiloc Outdoor Navigation GPS erlaubt es, spannende Routen zu erstellen und Erfahrungen sowie Fotos direkt mit einer lebhaften Community zu teilen.

outdoor E-Paper

Mit outdoor E-Paper können Sie das kostenpflichte Magazin „outdoor“ auf Android-Geräten beziehen. Wer im Paket kauft, bekommt Rabatt.

Strandbadguide Das Örtliche

Auf ins Freibad: Strandbadguide Das Örtliche sagt Ihnen, wo es langgeht. Die App kennt Badestätten im ganzen Land.

Karte von Deutschland

Deutschland neu entdecken mit Offline-Karten: Karte von Deutschland kennt Sehenswürdigkeiten und Gastronomie und bietet detaillierte Städte-Infos.

Wetter für Deutschland

Echtzeitwetter, Vorhersagen und TV-Meldungen gibt es bei Wetter für Deutschland gratis. Wider dem Titel ist die App dabei nicht auf Deutschland begrenzt.

Camping Checklist

Mit der Camping Checklist vergessen Sie beim Zelten, Wandern oder auf Radtouren nichts Wichtiges Zuhause.

Geocaching Nachtcaches

Dem kultigen Geocaching können Sie mit dieser App zielstrebig nachgehen. Der Geheimnis-Finder ist auf Nachtcaches spezialisiert.

Heilpflanzen

Mit der App Heilpflanzen identifizieren Sie im Freien viele Gewächse und Pflanzen, die nicht nur zum Angucken gut sind.

(PC-Welt)