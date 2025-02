In der heutigen Online-Welt sollten Sie unbedingt einen Virenscanner einsetzen, da Cyber-Angriffe immer raffinierter werden, zunehmend auch durch den Aufstieg der künstlichen Intelligenz. Selbst technisch versierten Nutzern kann es passieren, dass sie auf Malware, Spyware oder Ransomware hereinfallen. Daher ist ein Schutzprogramm eine unverzichtbare Absicherung gegen derartige Bedrohungen.

Das Magdeburger AV-Test-Institut veröffentlicht regelmäßig Testergebnisse der Schutzwirkung und der Systembelastung gängiger Antivirus-Software. Von 17 getesteten Produkten haben beim jüngsten Test (unter Windows 11) acht die volle Punktzahl erreicht. Eine Zusammenfassung der neuesten Resultate finden Sie weiter unten.

Bei Systemen wie macOS und Windows ist eine Sicherheits-Software bereits integriert, doch die ist oft das absolute Minimum dessen, was Sie heutzutage brauchen. Wenn Sie sich für eine kostenpflichtige Antivirus-Lösung entscheiden, dann erhalten Sie unter anderem zusätzliche Funktionen wie eine erweiterte Firewall-Steuerung, Sandbox-Umgebungen für verdächtige Programme und Schutz für mehrere Geräte, auch Mobilgeräte.

Wir führen regelmäßig etliche Virenscanner-Tests bekannter Anbieter durch. Besonders wichtig ist uns ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hervorragendem Schutz, einer sinnvollen Auswahl an Funktionen und minimalen Leistungseinbußen Ihres PCs im laufenden Betrieb.

Die besten Antivirenprogramme / Virenscanner (2025) im Test

Bitdefender Total Security: Hervorragender Schutz, einfache Bedienung

Preis beim Test: 44,99 im ersten Jahr

Warum ist Bitdefender Total Security in dieser Auswahl?

Bitdefender ist bei der Schädlingserkennung und -abwehr seit mehr als zehn Jahren regelmäßig in der Spitzengruppe. Das Schutzpaket bietet umfassenden Schutz vor Online-Bedrohungen, angefangen bei Virenschutz, Firewall und Ransomware. Es schützt auch vor Netzwerk-, Web- und E-Mail-Problemen wie Brute-Force-Angriffen, bösartigen Links und gefährlichen Anhängen und überprüft Ihren lokalen Posteingang auf Spam, wenn Sie Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird verwenden.

Es kontrolliert zudem den Zugriff auf Ihre Webcam und Ihr Mikrofon, um das Ausspähen aus der Ferne zu verhindern. Für zusätzliche Sicherheit und Privatsphäre bietet Total Security einen sicheren Browser, einen VPN-Dienst (wenn auch auf nur 200 MB pro Tag beschränkt), Blockierung von Trackern, elterliche Kontrolle und einen Scanner, der das System auf Schwachstellen überprüft.

Wie gut schützt Bitdefender Total Security?

AV-Test hat Bitdefender bei seinem Test im November und Dezember 2024 die vollen 18 Punkte zuerkannt. AV-Comparatives hat beim jüngsten Real-World-Schutztest von Juli bis Oktober 2024 mit 471 Testfällen eine Erkennungsrate von 99,6 Prozent ermittelt – bei fünf Fehllalarmen.

Wer sollte Bitdefender Total Security einsetzen?

Wenn Sie größten Wert auf die zuverlässige Erkennung schädlicher Programme und Dateien legen und mit kleinen Einschränkungen wie dem limitierten VPN-Zugang leben können, ist Bitdefender Total Security eine gute Wahl. Der Funktionsumfang lässt kaum Wünsche offen.

Norton 360 Deluxe – eines der besten Antivirenprogramme für den PC

Preis beim Test: 24,99 Euro im ersten Jahr

Warum ist Norton 360 in dieser Auswahl?

Ein optimales Antivirus-Programm enthält ein wenig von allem, was Sie für Ihre Sicherheit benötigen, ohne dabei viel zu kosten – und deshalb bleibt Norton 360 Deluxe unter den besten Antivirus-Paketen 2024. Trotz der etwas umständlichen Benutzeroberfläche ist dieses Programm mit seinem umfassenden Schutz und dem günstigen Preis für die meisten Benutzer eine sehr gute Lösung.

Dieses Paket bietet so ziemlich alles, was die meisten PC-Benutzer benötigen, ohne allzu viel Ballast. Neben der Antivirus-Software sowie der Firewall zum Schutz vor Malware und Netzwerkbedrohungen erhalten Sie eine Überprüfung auf bösartige Links und Anhänge, eine Überwachung des Dark Web und der Privatsphäre sowie einen Webcam-Schutz.

Norton bietet außerdem 50 GB Speicherplatz für Backups in der Cloud, Zugriff auf den Norton Passwort-Manager und VPN, Kindersicherung und PC-Dienstprogramme, die es auch ermöglichen, veraltete und unsichere Software zu erkennen.

Die wichtigen Extras „Passwort-Manager“, „VPN“ und die „Kindersicherung“ verfügen über eine einfache, übersichtliche Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einigen Angeboten der Norton-Konkurrenten werden Sie diese Bestandteile auch tatsächlich nutzen wollen.

Wie gut schützt Norton 360?

Was die Leistung des Virenschutzes angeht, so schneidet Norton nicht durchweg perfekt ab, aber sein Online-Schutz ist stark. In Tests führender Sicherheitsforschungsinstitute, wie den Zero-Day-Angriffs- und Malware-Tests von AV-Test für November und Dezember 2024, erkannte Norton 100 Prozent der Bedrohungen.

In ähnlicher Weise blockierte Norton im realen Schutztest von AV-Comparatives von Juli bis Oktober 2024 470 der 471 Testfälle. Und bei den 10.078 Schädlingen im Malware-Schutztest von AV-Comparatives im September 2024 erzielte Norton 360 eine Online-Schutzrate von 99,96 Prozent und eine Online-Erkennungsrate von 97,3 Prozent.

Mit einer Offline-Erkennungsrate von 79,0 Prozent liegt Norton 360 im unteren Mittelfeld, aber heutzutage sind nur wenige Benutzer offline, geschweige denn, dass sie unbekannte USB-Laufwerke in ihr System einstecken. Die meisten Dateiübertragungen und Downloads werden heute online durchgeführt.

In den internen Benchmarks unserer US-Schwesterpublikation PCWorld zur Systemleistung kann Norton einen langsameren oder älteren PC bei einem vollständigen Scan stärker belasten als andere Virenscanner – zumindest, wenn viele neue Dateien auftauchen. Wenn Sie nicht viel herunterladen oder auf Ihre Festplatte(n) kopieren, gehen die Scans ziemlich schnell und haben nur minimale Auswirkungen.

Insgesamt ist Norton eine hervorragende Option für alle, die ihren Online-Sicherheitsschutz in einer einzigen Software-Oberfläche zusammenfassen möchten. Es hat ein paar Macken (nämlich eine verschachtelte Benutzeroberfläche, die die Navigation etwas erschweren kann), aber seine Stärken überwiegen bei Weitem seine Schwächen.

Wer sollte es verwenden?

Norton 360 Deluxe eignet sich nahezu für jeden, denn es vereint die wichtigsten Schutzfunktionen, die Sie online benötigen, in einem einzigen Paket, einschließlich der Kindersicherung. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, mit den Empfehlungen der Sicherheitsexperten Schritt zu halten, dann ist diese Suite eine zentrale und einfache Lösung für Sie.

Avira Prime: Umfassendes und benutzerfreundliches Antivirusprogramm

Preis beim Test: 59,95 Euro

Mit seiner übersichtlichen, reduzierten Oberfläche ist Avira Prime eine der besseren einsteigerfreundlichen Antiviren-Suiten, mit besonders starkem Online-Schutz. Zu den Funktionen gehören ein Passwort-Manager und ein VPN-Zugang sowie eine großzügige Auswahl an PC-Tools. Da einige dieser PC-Programme jedoch sehr fortschrittlich sind, ist Avira Prime am besten für Benutzer geeignet, die mit einfachen Mitteln beginnen, sich aber zu einer aktiveren, komplexeren PC-Verwaltung entwickeln möchten.

Warum ist Avira Prime in dieser Auswahl?

Avira kombiniert eine extrem übersichtliche, einsteigerfreundliche Oberfläche mit einer Fülle von PC-Dienstprogrammen, die erstaunlich tief gehen. Durch diesen Ansatz können Sie sich vom Einsteiger zum Semi-Profi hocharbeiten – Schritt für Schritt in Ihrem Tempo.

Wie gut schützt Avira Prime?

Neben Antivirus und Firewall enthält Avira Prime einen Passwortmanager und ein unbegrenztes VPN. Es gibt eine Überwachung des Dark Web auf Datenlecks persönlicher Informationen, diverse Optimierungs-Tools sowie mehrere Backup-Möglichkeiten.

Bei AV-Test im November und Dezember 2024 hat Avira die volle Punktzahl erzielt und dabei nur einen Fehlalarm ausgelöst. Im realitätsnahen Schutztest von AV-Comparatives von Juli bis Oktober 2024 hat Avira mit 470 von 471 Testfällen 99,8 Prozent erreicht.

Wer sollte Avira Prime nutzen?

Wenn Sie sich eher noch als Ein- oder Umsteiger sehen, jedoch nicht auf dieser Stufe verharren wollen und mit der Zeit auch tiefer in die Optionen der Software vordringen möchten, ist Avira Prime wie für Sie gemacht. Wenn Sie sich als fortgeschritten betrachten, können Sie gleich tiefer einsteigen, werden sich jedoch zuweilen wünschen, direkter auf manche Funktionen zugreifen zu können.

Avast One – unter den Besten im Virenscanner-Test

Preis beim Test: 35,88 Euro für das 1. Jahr

Warum ist Avast One in dieser Auswahl?

Avast bietet nicht nur soliden Schutz, sondern auch eine einfache, freundliche Benutzeroberfläche. Kombinieren Sie das mit nützlichen Zusatzfunktionen und der Abdeckung mehrerer Geräte, dann Sie haben mit Avast One eine umfassende Lösung.

Abgerundet werden die erstklassigen Antivirus- und Firewall-Funktionen durch den Schutz vor Webcam-Übernahmen aus der Ferne, bösartigen Websites und Trackern – so sind Sie vor den größten Online-Bedrohungen geschützt.

Das Avast-One-Abo umfasst auch die Überwachung des Dark Web (bei Datenschutzverletzungen sucht die Software nach Ihrer E-Mail-Adresse und warnt Sie vor kompromittierten Passwörtern), ein VPN mit bis zu 5 GB Bandbreite pro Woche und Schutz für gespeicherte Passwörter in einem Browser.

Sie erhalten Dienstprogramme, die Ihnen helfen, die Treiber Ihres PCs auf dem neuesten Stand zu halten, Ihren PC zu bereinigen und Ihre Anwendungen zu optimieren.

Diese Funktionen klingen vielleicht nach Standard, und fairerweise muss man sagen, dass viele von ihnen auch in der Software von Konkurrenten zu finden sind. Aber mit Avast ist es ganz einfach, die Sicherheit aufrechtzuerhalten, egal ob Sie Anfänger oder Sicherheits-Profi sind. Die Standardeinstellungen erfordern nur wenige Eingaben, um Ihren PC zu schützen. Wenn Sie mehr wissen oder selbst Hand anlegen möchten, haben Sie auch diese Möglichkeit.

Wie gut schützt Avast One?

Bei den Bewertungen durch führende Sicherheitsforschungsinstitute liegt Avast auf den vorderen Plätzen. AV-Test hat in seinen Bewertungen von November und Dezember 2024 makellose Ergebnisse für den Schutz vor Zero-Day- und weitverbreiteter Malware ermittelt. Der Malware-Schutztest von AV-Comparatives im September 2024 ergab, dass Avast 99,93 Prozent der Online-Bedrohungen blockierte, mit hohen Werten für die Online- und Offline-Erkennungsraten.

Im AV-Comparatives Real-World Protection Test von Juli bis Oktober 2024 blockierte die Antiviren-Engine von Avast 469 (99,6 Prozent) der 471 Proben. Und die Software hatte bei unseren internen Hardware-Benchmarks keine spürbaren Auswirkungen auf die Systemleistung.

Wie schlägt sich Avast One gegen Norton 360? Die Schutzwirkung beider Programme ist ähnlich gut. Norton bietet für einen ähnlichen Preis mehr Funktionen. Die beiden Software-Pakete kosten in etwa das Gleiche – Avast One kostet 31,08 Euro für fünf Geräte (oder 41,88 Euro für bis zu 30 Geräte) im ersten Jahr. Danach steigen die Kosten auf 100 bzw. 130 Euro pro Jahr.

Wer sollte es nutzen?

Sie sind jemand, der bereits einen Passwort-Manager eingerichtet hat, keine Kindersicherung benötigt und bei Tests zur Erkennung von Bedrohungen die höchste Punktzahl bevorzugt. Avast One bietet zwar nicht die ersten beiden genannten Funktionen, aber erhält Bestnoten für die Erkennung von Online- und Offline-Risiken.

AVG Internet Security – die Antivirus-Suite für den schmalen Geldbeutel

Preis beim Test: 1-Jahresabo (1 Gerät) 43,99 Euro / 1-Jahresabo (10 Geräte) 59,99 Euro

Warum wir AVG Internet Security ausgewählt haben

AVG ist vor allem für seine hervorragende kostenlose Antiviren-Software bekannt, aber es gibt gute Gründe für ein Upgrade. AVG Internet Security bietet nicht nur einen umfassenden Schutz, sondern auch eine einfache Verwaltung dieser Tools. Das kann wertvoll sein, wenn Sie es als überfordernd oder zu zeitaufwändig empfinden, mit den Online-Bedrohungen Schritt zu halten.

Das Internet-Security-Programm baut auf dem Schutz der kostenlosen Version vor Malware und Bedrohungen aus dem Internet, aus E-Mails und aus dem Netzwerk auf und bietet fünf zusätzliche Funktionen.

Sie erhalten Schutz für Passwörter, die in Ihren Browsern gespeichert sind, vor Webcam-Übernahmen, vor unbekanntem Zugriff auf Dateien mit sensiblen Daten, vor bösartigen Weiterleitungen von Websites, die Sie besuchen möchten (auch bekannt als DNS-Hijacking), und vor Angriffen, die über das Remote-Desktop-Protokoll (RDP) von Windows erfolgen.

AVG Internet Security scannt nicht nur Ihren PC und Ihr Netzwerk in Echtzeit, sondern sucht auch nach bösartigen Websites, während Sie online surfen, und überwacht sogar, wo Ihre E-Mail-Adresse online erscheint. Wenn sie bei einem Datenleck entdeckt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung im Programm.

Wie gut schützt AVG Internet Security?

Bei Tests durch führende Sicherheitsorganisationen erhielt AVG gute Noten für den Schutz vor Viren und Malware. AVG nutzt die Malware-Erkennung von Avast. In den Zero-Day-Angriffs- und Malware-Tests von AV-Test im November und Dezember 2024 erkannte AVG Internet Security fast 100 Prozent der Schädlinge.

Auch im realen Schutztest von AV-Comparatives von Juli bis Oktober 2024 blockierte die zentrale Antivirenkomponente von AVG 469 (99,6 Prozent) der 471 Testfälle. Beim Malware-Schutztest von AV-Comparatives im September 2024 mit 10.078 Proben erzielte AVG eine Offline-Erkennungsrate von 94,3 Prozent, eine Online-Erkennungsrate von 95,8 Prozent und eine Online-Schutzrate von 99,92 Prozent – bei vier Fehlalarmen, was nicht viel ist.

In den Leistungstests unseres Schwestermagazins PCWorld hat AVG Internet Security die Systemressourcen bei alltäglichen Aufgaben wie Videochats und Web-Browsing nur minimal belastet.

Selbst eine anspruchsvollere Aufgabe wie das Enkodieren eines Videos wurde kaum beeinträchtigt. Bei intensiverer Nutzung von Microsoft Office können Sie jedoch einen Leistungsabfall feststellen, wenn ein vollständiger Scan durchgeführt wird – vor allem, wenn Sie einen älteren oder langsameren Computer verwenden. Geplante Scans werden jedoch standardmäßig außerhalb der Nutzungszeiten durchgeführt, sodass die meisten Benutzer keine allzu großen Einbußen feststellen werden.

Trotz seiner Macken (wie Werbung für zusätzliche kostenpflichtige Funktionen) ist AVG Internet Security ein zuverlässiges Antivirus-Programm mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche – und mit einem Preis von nur 60 Euro im ersten Jahr für 10 Geräte ist es auch erschwinglich. Tatsächlich ist es solide genug, um eine Empfehlung zu verdienen, auch wenn die kostenlose Version für sich genommen schon sehr gut ist.

Wer sollte es verwenden

Sie brauchen eine bessere Kontrolle und einen umfassenderen Schutz durch Ihre Antivirus-Software, möchten aber nicht extra für Funktionen bezahlen, die Sie nicht benötigen. AVG Internet Security bietet gerade so viel mehr als das kostenlose Antivirus-Programm des Unternehmens, dass es sich lohnt. Auch wenn Elemente wie Kindersicherung, VPN und ein Passwort-Manager nicht vorhanden sind.