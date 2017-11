Wenn einem Smartphone der Strom ausgeht, dann eignet sich das Gerät bestenfalls noch als Briefbeschwerer. Soweit muss es nicht kommen: Im Play Store stehen jede Menge Akku-Apps, die mehr Laufzeit versprechen, rechtzeitig warnen, wenn sich der Energievorrat leert oder die Lebenszeit der Stromspeicher durch sanftes Aufladen verlängern.

Die elf besten Akku-Apps stellen wir Ihnen hier vor.

Battery Doctor (Battery Saver)

Diagnose, Therapie, Rehabilitation: Der Battery Doctor (Battery Saver) befreit kränkelnde Akkus von Softwareproblemen und verlängert die Gerätelaufzeit spürbar.

Mit dem Battery Doctor wissen Sie immer genau, wie es um den Energiehaushalt Ihres Smartphones bestellt ist. Die App berechnet aus der Akkuladung und dem gemessenen Stromverbrauch eine genaue Vorhersage zur Restlaufzeit des Android-Geräts. Per Task-Killer können Sie nimmersatte Energiefresser mit der App auch deaktivieren.

Das Tool schaltet sich auch beim Ladevorgang ein: Per Drei-Phasen-Ladung soll der Akku möglichst schonend betankt werden. Das kann den Ladevorgang zwar spürbar verlängern, schont die Batterie aber langfristig und fällt etwa bei nächtlichen Ladevorgängen gar nicht auf.

Praktisch: Die Restladezeit wird ebenfalls prognostiziert. Auch ein paar Widgets hat das Tool an Bord. Damit können Sie etwa direkt vom Homescreen aus in verschiedene Energiesparmodi wechseln oder hungrige Hintergrundprogramme abschalten.

Automatischer Energiesparmodus

Mit einem modernen Interface, intuitiver Navigation und flottem Arbeitstempo gibt es am Battery Doctor wenig zu bemängeln. Die App prognostiziert Restlaufzeiten, kann wichtige Apps vor der Zwangsschließung schützen und bietet mehrere Ladeprotokolle und Verlaufsdiagramme. Auch ein zeitplan-gestützter Wechsel der Energiesparmodi ist möglich.

Fazit zum Test der Android-App Battery Doctor (Battery Saver)

Diese App lädt Akkus sanfter auf, berechnet Restlaufzeiten und erlaubt das Wechseln zwischen verschiedenen Energiesparmodi auch per Homescreen-Widget.

Deutschsprachig, kostenlos

Battery Notifier BT Free

Battery Notifier BT Free ist ein leichtgewichtiges Analyse-Tool, mit dem Sie die Gesundheit Ihres Akkus schnell überprüfen können. Bei niedrigem Batteriestand erinnert das Tool auch ans Aufladen.

Manche Akku-App entpuppt sich nach der Installation schnell selbst als kontraproduktiver Stromfresser. Beim Battery Notifier BT Free haben Sie dieses Problem nicht: Die sparsame App liefert Infos und Analysen rund um den Akku und arbeitet flott, bescheiden und vor allem energiesparend. Die Restladung sowie Gesundheit und Temperatur des Akkus präsentiert das Tool im kompakten Hauptfenster.

Praktisch: Das Programm gibt bei niedrigem Ladestand oder bei vollem Akku automatisch Meldung. Wann genau sich die App beim Nutzer meldet, darf dabei jeder selber regeln.

Die Pro-Version der App erlaubt das Definieren von Ruhezeiten, kommt mit kleinen optischen Extras daher und kostete zum Testzeitpunkt 1,66 Euro.

Sparsamer Spezialist

Keine Werbung, bescheidene Berechtigungen sowie ein flottes und sparsames Interface: Bei der Handhabung gibt es für diese App gute Noten.

Die Sparsamkeit hat aber auch einen Nachteil: Funktional ist das Tool ein Leichtgewicht - Protokoll-Funktionen, ein App-Manager oder ein Analyse-Tool für den Stromverbauch sind nicht an Bord.

Fazit zum Test der Android-App Battery Notifier BT Free

Diese App meldet sich zuverlässig mit optischen und akustischen Signalen, sobald Ihr Smartphone an die Steckdose muss.

Deutschsprachig, kostenlos

Batterie-Anzeige

Batterie-Anzeige versucht sich als sparsames Überwachungs-Tool für Akkus in Android-Geräten. Restlaufzeiten und die verbleibende Zeit bis zur vollständigen Akku-Aufladung berechnet die App zuverlässig.

Ein Smartphone ohne Strom ist nicht viel smarter als ein Backstein. Die App Batterie-Anzeige kümmert sich darum, dass es nicht so weit kommt. Dazu überwacht das Tool den Batteriestatus akribisch: Die Restlaufzeit des Systems wird berechnet, Temperatur und Spannung werden gemessen und ein Link zur Energiemessung des Systems zeigt das Verlaufsdiagramm der Akku-Entladung seit dem letzten Besuch an der Steckdose. Auch die Restlaufzeit wird von der App prognostiziert.

Zwei einfache Widgets sind ebenfalls an Bord, die zeigen den Ladestand des Akkus großflächig auf dem Homescreen an. Das einfache Interface im ansprechenden Design kommt mit zwei Themes daher und präsentiert Werte in großer Schrift gut lesbar.

Flexibles Interface

Optisch macht Batterie-Anzeige keine Fehler: Eine aufgeräumte, übersichtliche und auch auf kleinen Displays noch gut lesbare Bedienerführung geben dem Tool einen ansprechend funktionalen Look. In den Einstellungen dürfen wir überwiegend an der Optik feilen: Textfarben, Erscheinungsbild des Widgets, aber auch Warnschwellen für die Akkuladung lassen sich hier definieren.

Fazit zum Test der Android-App Batterie-Anzeige

Zuverlässig, einfach, übersichtlich: Batterie-Anzeige ist ein hübsches, aber einfaches Überwachungs-Tool, mit dem Sie das Aufladen Ihres Smartphones nie mehr vergessen.

Deutschsprachig, kostenlos